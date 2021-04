Der kleine Dauerbrenner

Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupery posiert vor seinem Flugzeug (Undatierte Aufnahme). Saint-Exupery (eigentlich Antoine Marie Roger Graf von Saint de Exupery) wurde am 29. Juni 1900 in Lyon geboren. Seine literarisches Werk ist entscheidend geprägt von seinen Erfahrungen als Pilot, die er in Lebensweisheiten umsetzte. Bekannt wurde er durch seine Erzählung "Der kleine Prinz" (1943), in der er seine Lebensphilosophie in ein Märchen kleidete. Saint-Exupery gilt seit dem 31. Juli 1944 als verschollen. Er wurde vermutlich bei einem Aufklärungsflug über Korsika von deutschen Jägern abgeschossen.