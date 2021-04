Ein Fall seelischer Entgleisung: „Gefangen“ mit Wolfram Koch

Wolfram Koch besticht in einem Seelendrama, in dem ein Mann aus der Spur gerät und sich immer fremder wird: der ARD-Film „Gefangen“.

Schaffst du das?, fragt die Chefin besorgt. Und der Befragte nickt: Sicher. Dabei hat er gerade eine traumatische Erfahrung gemacht. Harry (Wolfram Koch) hat zwar als Polizist schon einiges erlebt, wird aber zufällig Zeuge eines Verkehrsunfalls. Eine ganze Familie stirbt unter seinen helfenden Händen. Und den Familienvater hat Harry erst kurz zuvor mit seinem Kollegen René (Sebastian Schwarz) bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle gestoppt. Weil der beim Fahren per Handy telefoniert hat. Zwischen ihm und seiner Frau stand nicht alles zum Besten, hat der Fahrer durchblicken lassen. Harry hat ihn dann wieder fahren lassen, ohne ihn zu belangen. Hat ihm sogar noch geraten, seiner Frau Blumen zu kaufen. Und nun liegen sie und ihre beiden Kinder tot neben ihm.

Schaffst du das? Sicher. Harry ist so ein Alt-68er, der auch bei der Arbeit laut Rockmusik hört und in der Freizeit Motorrad fährt. Der junge Kollege lässt sich krankschreiben, geht auch in Therapie. Aber doch nicht Harry! Der ist Manns genug. Aber schafft er das wirklich? Harry vernachlässigt seine schwangere Freundin (Antje Traue), um auf langen Motorradtouren allein zu sein. Seine Tochter aus erster Ehe will auch bei ihm einziehen. Sie wären dann zu viert. Genau wie die verunglückte Familie. Und ist es Zufall? Plötzlich steht Harry vor dem Haus der Toten. Bricht sogar ein, um dort zu übernachten. Trägt am nächsten Tag einen Pulli des Toten. Und erkundigt sich, ob das Haus zum Verkauf steht.

Das Wilde in dir: In dem fremden Haus steht plötzlich auch ein Wolf, der Kontakt mit Harry aufnimmt.

Foto: ARD / WDR/unafilm

Wer Wolfram Koch nicht als darstellerischen Irrwisch auf Berliner Bühnen kennt, der kennt ihn vor allem aus dem Fernsehen, als „Tatort“-Kommissar aus Frankfurt. In dem ARD-Film „Gefangen“ spielt er wieder einen Kriminaler, aber diesmal einen einfachen Polizisten. Und auch wenn Elke Hauck, die Headwriterin der Krimiserie „Letzte Spur Berlin“, den Film geschrieben und inszeniert hat, ist das doch kein Krimi, sondern ein Seelendrama.

Eines, das in ganz leisen Tönen erzählt, wie ein Mann aus der Spur gerät. Und immer irrationaler agiert. Einer, der glaubt, alles mit sich allein ausmachen zu können, aber doch immer mehr neben sich steht, sich selbst zu verlieren droht. Und sich dafür immer mehr in die Identität jenes Mannes einfühlt, den er nicht retten konnte. Auch wenn er damit die eigene Familie erst befremdet und dann sogar ernsthaft gefährdet.

Ganz sachte erzählt Elke Hauck diese Entfremdung von sich selbst und dieses Aus-der-Spur-geraten. So fein, dass es schon eines großen Mimen bedurfte, der diesen seelisch Entgleisten so spielt, das man als Zuschauer dennoch bei ihm bleibt. Wolfram Koch gelingt das. Trotz vieler prominenter Nebendarsteller ist „Gefangen“ fast ein Solo-Auftritt für ihn. Und er nimmt einen dabei, ganz wie der Titel es verheißt, gefangen. Am schönsten aber ist, dass der Film dabei ganz ohne pädagogischen Zeigefinger auskommt und ohne das übliche Auserzählen im deutschen Fernsehen, das seinen Zuschauern nicht vertraut. In „Gefangen“ bleiben manche Dinge einfach unerklärt. Und das macht ihn noch beklemmender.

„Gefangen“: ARD, 7.4., 20.15 Uhr