Romy & Alain: Eine Liebe, die keiner verstand

Es war das, was man eine Amour fou nennt. Sie liebten und sie stritten sich. Und es war eine öffentliche Liebe. Denn die Presse lauerte ihnen überall auf, um ihre Beziehung höhnisch zu kommentieren. Zwei junge, schöne Schauspieler, denen man das Glück nicht gönnte: Romy Schneider und Alain Delon. Es war aber keine Liebe auf den ersten Blick, kein „coup de foudre“, wie der Franzose sagt, kein Blitzschlag also, der sie traf. Ganz im Gegenteil.

Als sie das erste Mal aufeinandertrafen, am 4. April 1958, kam Romy Schneider am Flughafen Paris-Orly an, weil sie hier „Christine“ drehen sollte, ihren ersten französischen Film. Am Rollfeld wartete ihr Filmpartner mit einem Strauß roter Rosen. Aber sie waren sich von Herzen unsympathisch. Sie fand ihn zu schön, zu glatt, „das Ganze geschmacklos und den Knaben uninteressant“. Für ihn war sie „zum Kotzen“, „ein angeberisches, dummes Mädchen, ohne Pfiff“. Den Strauß hatte ihm das Produktionsteam in die Hand gedrückt, sie nahm ihn kurz für Pressefotos an, dann gab sie ihn ihm zurück. Ein Affront.

Alle waren gegen das Paar, und alle wussten es besser

Auch bei den Dreharbeiten, wo sie ein Liebespaar spielen sollten, flogen die Fetzen, es herrschte Kriegszustand. Es wurde sogar erwogen, Delon auszutauschen. Aber dann zeigte er seiner Filmpartnerin Paris bei Nacht. Und bei einer Zugfahrt von Paris auf einen Filmball nach Brüssel waren sie das erste Mal allein. Und als sie ausstiegen, meinte Magda Schneider mit dem wissenden Blick einer Mutter: „Oje – dich hat’s erwischt.“

Bei den Dreharbeiten herrschte Kriegszustand: Romy Schneide rund Alain Delon 1959 in „Christine“.

Foto: KPA / picture-alliance /

Dieser Stoßseufzer, dieses Oje sollte die ganze Liaison begleiten, sogar überdauern. Nicht nur die Mutter war entsetzt, nicht nur ihr zweiter Mann Hans Herbert Blatzheim, der Romy wie ein Warenprodukt managte. Sondern auch die Presse. Und die ganze Nation. Denn Romy, die allgeliebte „Sissi“, wollte nicht mehr die jungfräuliche Königin des deutschen Films sein, auch wenn man ihr für einen vierten „Sissi“-Film eine Million bot.

Trennung nur per Brief

Für die Fans beging sie gleich zwei Todsünden: Der Backfisch wurde erwachsen und die Jungfrau zur Frau. Wegen eines Franzosen, eines Ausländers und Filous, der nur von ihrem Startum profitieren wollte. Die Presse war sich für kein Vorurteil, kein Ressentiment zu schade. „Vom Dirndl zur Dirne“, schrieb selbst der „Spiegel“.

Doch Romy hatte bis dahin die Liebe nur im Film erlebt. Vor der Kamera. Für Alain setzte sie sich über alle Konventionen hinweg. Und folgte ihm nach Paris in eine durchaus ungewisse Zukunft. Dass der Spross einer Schauspielerdynastie und der Knabe aus prekären Verhältnissen in wilder Ehe lebten, konnte Blatzheim immerhin mit einer arrangierten Verlobung glattbügeln. Doch es blieb die längste und am heftigsten verfolgte Brautzeit der Filmgeschichte. Und sie endete im Dezember 1963, als Romy Schneider von Dreharbeiten aus Hollywood nach Paris heimkehrte und dort einen kurzen Abschiedsbrief von Delon vorfand. Und, noch einmal, rote Rosen.

Fünf Jahre nach ihrer Trennung sielten sie wieder ein Liebespaar: 1969 in „Der Swimmingpool“.

Foto: United Archives / kpa / picture alliance

Alle Warner hatten also recht behalten. Die schmählich Verlassene soll sogar einen Suizidversuch unternommen haben. Doch dann überraschte das Paar die Welt noch einmal. Weil es sich weiter in inniger Freundschaft zugetan war. Delon holte sie 1968 sogar zu seinem Film „Der Swimmingpool“, sie spielten ein Liebespaar wie auch in ihrem dritten Film „Die Ermordung Trotzkis“.

Als Romys Sohn David 1981 auf tragische Weise ums Leben kam, war es Delon, der ihr beistand. Er hat sie noch zu einem letzten gemeinsamen Film überredet, „L’Un contre l’autre“, um sie aus der Apathie zu reißen. Doch drei Tage vor Drehbeginn starb sie an gebrochenem Herzen. Delon hielt als einer der ersten Totenwache und kam auch für die Trauerfeier auf. Und drei Polaroid-Fotos von ihrem Totenbett soll er bis heute bei sich tragen.

Zwei Bücher widmen sich dem Paar auf ganz unterschiedliche Weise

Eine unmögliche Beziehung, die keiner verstanden hat, die keiner verstehen wollte. War es Liebe, Freundschaft oder mehr noch, Seelenverwandtschaft bis über den Tod hinaus? Noch heute fasziniert diese furiose Amour fou, obwohl Delon im vergangenen Jahr schon 85 wurde und Schneiders Tod sich im nächsten zum 40. Mal jährt. Nun sind gleich zwei Bücher erschienen, die sich diesem Paar widmet, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise.

Regisseur Luchino Visconti machte sie auch zum Bühnenpaar: In „Schade, dass sie eine Hure ist“ 1961 im Théâtre de Paris“.

Foto: picture alliance / IMAGNO/Votava

Michelle Marly hat einen Roman geschrieben. Er erschien im Aufbau Verlag, in einer Reihe von Büchern über berühmte Frauen, die alle ganz ähnlich klingen: „Marlene und die Suche nach Liebe“, „Frida Kahlo und die Farben des Lebens“ und, ebenfalls von Marly, „Mademoiselle Coco und der Duft der Liebe“.

Mit „Romy und der Weg nach Paris“ schrieb die Tochter des Filmkomponisten Michael Jary erstmals über Menschen, die sie persönlich kannte. Als Kind ging sie bei Magda Schneider ein und aus. Und ihr Vater kaufte das Haus, das sich Karlheinz Böhm von seinen „Sissi“-Gagen bauen ließ. Gerade wegen dieser Nähe will die Autorin so faktentreu wie möglich bleiben. Und schreibt letztlich ein Sachbuch, das nur leicht fiktiv angereichert ist, mit Szenen allerdings wie aus einer Liebesschmonzette.

Vom süßen Mädel zur seriösen Mimi

Spannend sind dabei vor allem die Stationen, die sie aufzeigt. Der titelgebende Weg nach Paris, weg von „Sissi“ und dem Image des süßen Mädels, hin zur gereiften Schauspielerin, zu „la Schneider“, er ging laut Marly nicht nur über Delon, wegen dem sie Deutschland und ihre Fans verließ. Er ging auch über den legendären Regisseur Luchino Visconti, der sie und Delon erst im Théâtre de Paris zu Bühnenstars machte und sie dann auch im Film gegen ihr braves Image besetzte.

Die dritte Persönlichkeit aber, die zu Schneiders Wandlung beitrug, war – die Modeschöpferin Coco Chanel. Da ist Marly wieder bei ihrer „Mademoiselle Coco“. Sie kann dabei auf ein Zitat von Schneider verweisen: „Drei Menschen haben mein Leben verändert. Alain Delon, Luchino Visconti und Coco Chanel.“ Wie es nach 1963 weiterging, mit der Trennung von Delon, mit Visconti, der Romy für „Ludwig II.“ ein letztes Mal zu einer „Sissi“-Rolle überreden konnte, das bleibt Marly freilich schuldig. Da ist der Weg nach Paris schon zu Ende.

Die Harmonie ist gestellt: Alain Delon auf einer Hollywoodschaukel mit seiner Verlobten und seiner Schwiegermutter Magda Schneider (l.).

Foto: Georg Goebel / picture-alliance / dpa

Mehr erfährt man da bei Thilo Wydra. Der hat schon 2008 eine Biografie über Romy Schneider verfasst. Mit „Eine Liebe in Paris. Romy & Alain“ legt er nun quasi eine Doppelbiografie nach und sprach dafür mit Zeitzeugen wie Senta Berger, Mario Adorf oder Jane Birkin, die das Paar erlebt haben.

So kommt ein vielschichtiges, vielstimmiges Doppelporträt zusammen, das freilich auch unter seinem Konzept leidet. Nur 60 der 350 Seiten handeln von der titelgebenden Liebe. Alles andere ist ein Davor und Danach, wobei gerade Delons 40 Jahre nach Romys Tod zu einem kurzen Epilog zusammenschnurren. Das wird Monsieur Delon sicher anders sehen.

Laut Marly war es der Weg nach Paris und die Liebe zu Delon, die Romy Schneider vom unreifen Teenager zur Frau haben werden lassen, laut Wydra ist es erst die Trennung von Delon und die schmerzvolle Selbstfindung danach. Die Wahrheit liegt wohl irgendwie dazwischen. Aber gerade weil das letztlich keiner so genau sagen kann, fasziniert diese Geschichte noch immer. Und sie schreit förmlich danach, auch einmal verfilmt zu werden. Die Frage wäre bloß, wer das berühmte Paar spielen könnte. Und wer sich in diese Fußstapfen trauen würde.

Michelle Marly: Romy und der Weg nach Paris. Aufbau, 415 Seiten, 12,99 Euro. Thilo Wydra: Eine Liebe in Paris. Romy & Alain. Heyne, 349 Seiten. 22 Euro.