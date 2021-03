Friedrichstadt-Palast kehrt mit großem Staraufgebot zurück

Berlin. 11 Millionen Euro lässt sich der Friedrichstadt-Palast seine neue Produktion „Arise Grand Show“ kosten, die im August auf den Vorgänger „Vivid“ folgen soll. Dafür gibt es Musik von Tom Neuwirth, bekannt geworden als Conchita Wurst, und Jasmin Shakeri, die Frau hinter den Hits von Andreas Bourani, Joy Denalane und Matthias Schweighöfer. Das Buch stammt von Oliver Hoppmann, Kreativdirektor des Palastes, und William Baker, der als Creative Director aus Kylie Minogue eine Stilikone machte. Choreografiert wird das Stück von Ohad Naharin, Nikeata Thompson und Ashley Wallen, der für „The Greatest Showman“ mit Hugh Jackman und mit weiteren Stars wie Robbie Williams und Nicole Kidman zusammenarbeitete. Da der Protagonist von „Arise“ Fotograf ist, zählen der international bekannte Fotograf Kristian Schuller als Artdirector Fotografie und seine Frau, die renommierte Stylistin und Kostümbildnerin Peggy Schuller zum Kreativteam der neuen Show.

„Wir möchten einen Gefühlssturm auf die Bühne zaubern“

Die Geschichte: Fotograf Cameron fliegt mit seiner Muse um die Welt. Als er sie verliert, verliert er auch sein Glück – bis schließlich die Fotos an seinen Wänden zu einem eigenen Leben erwachen. „So tief und emotional war bisher keine Grand Show. Wir möchten einen Gefühlssturm auf die Bühne zaubern, der unsere Gäste wirklich im Herzen berührt und dabei hoffnungsvoll und voller Lebensfreude ist“, so Intendant Berndt Schmidt. Das passe perfekt in die Zeit: „Wie Cameron, der nach einem Schicksalsschlag das Leben und die Liebe neu umarmen muss, kennt jeder von uns den ewigen Kampf von Hell und Dunkel. Mal als ganze Gesellschaft, mal hautnah bei Sorgen um die, die wir lieben oder um uns selbst. Jede Veränderung zum Guten, jedes Happy End beginnt mit dem Glauben daran, dass am Ende das Licht stärker ist als die Dunkelheit.“

Der Friedrichstadt-Palast ist seit dem vergangenen März coronabedingt geschlossen. Die Pause wurde von dem Haus an der Friedrichstraße genutzt, um die Lüftung zu sanieren. Da weiterhin unberechenbar ist, wann Theater ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen, wird ein Datum für die Premiere zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, Previews sind ab dem 7. August geplant. Dazu gibt der Palast seinen Gästen ein „Fühl-Dich-Sicher“-Versprechen mit dreifacher Sicherheit. Die moderne Lüftungsanlage tauscht bis zu acht Mal pro Stunde das Luftvolumen im Saal mit Frischluft aus, im Falle einer Showabsage können sich die Gäste darauf verlassen, dass sie innerhalb von drei Wochen ohne Antragstellung ihr Geld zurückbekommen. Dazu kann jedes gekaufte Ticket flexibel bis zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn ohne Angabe von Gründen auf einen anderen Termin umgebucht oder in einen Gutschein umgetauscht werden.