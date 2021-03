Daniel Barenboim: Mittel gegen eine geistlose Zeit

Berlin. Bereits vor Covid habe ich beobachtet, wie der Wert der Kultur täglich abnahm. Viele Philosophen haben sich mit der Vorstellung des Zeitgeistes befasst, und seit Jahren mache ich mir ernsthafte Sorgen, dass wir in ein geistloses Zeitalter verfallen sind. Auch wenn wir uns bemühen, für viele unserer Übel die Umstände verantwortlich zu machen, haben wir diesen Missstand doch allein zu verantworten.

Seit wann beobachten wir dieses entmutigende Phänomen? Mir scheint, es fällt zusammen mit der Überhandnahme des Internets in unserem Leben. Diese Erfindung ist unleugbar ein Werkzeug, das unser Leben in vieler Hinsicht verbessert hat. Aber es hat auch etliche Probleme mit sich gebracht. Der Mensch ist fähig, Außerordentliches zu schaffen, doch oft erweist er sich unfähig, damit zu leben. Vom Herren wird er leicht zum Sklaven. Was ist ein Messer? Ein Gegenstand, mit dem man einen Menschen umbringen kann, oder einer, mit dem man ein Stück Brot schneiden kann, um es mit jemandem zu teilen, der Hunger leidet? Das Messer ist unschuldig; der Mensch entscheidet.

Nicht in der Lage, einen Diskurs über unsere Verantwortung zu führen

Das Internet hat unsere Neugier als lebendige Gattung, die ihre Umgebung aufmerksam betrachtet, verebben lassen. Dadurch ist viel Gedankengut verloren gegangen, und die Erfindung hat uns in mancherlei Hinsicht erblinden lassen. Gleichzeitig hat unser Verantwortungsgefühl nachgelassen. Wir sprechen vollmundig von Rechten, aber wir sind nicht in der Lage, einen Diskurs über unsere Verantwortung zu führen.

Um diese Entwicklung umzukehren, sind wir auf die Politik angewiesen wie selten zuvor. Umso mehr, wenn wir beginnen, den Zustand der Kultur analysieren. Eine sichtbare Konsequenz dieser geistlosen Zeit besteht darin, dass Politiker heute mehr darüber nachzudenken pflegen, was man von ihnen hält oder sagt, als über das, was ihre Entscheidungen auf einem Weg in die Zukunft bewirken können. Mit anderen Worten, ihre Werte sind oberflächlich – weder entscheidend noch zentral. Ihre Fragen zielen auf Kurzfristigkeit.

Insofern verwechseln wir im öffentlichen Diskurs womöglich die Hilfsmittel für diese Zeit der Pandemie, in der die Kultur Schließungen und deren zerstörerische Auswirkungen erdulden muss, mit langfristigen Lösungen. In vielen Ländern etwa haben Musik, Oper, Theater, Tanz, die Bühnenkünste in Streaming-Angeboten einen Ausweg gefunden, der nicht am Ende als Lösung dastehen sollte. Es ist gut, dass das Fernsehen – vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender – auf diesem Wege zur Verbreitung von Aufführungen beitragen, aber es kann niemals ein Rezept für die Zukunft sein, allenfalls das kleinere Übel. Es wäre ein Fehler, unsere Zukunft hierauf aufbauen zu wollen. Ebenso wenig hat das Erscheinen der Schallplatte Livekonzerte überflüssig gemacht. Tatsächlich ist dieser Markt nahezu verschwunden – heute eine CD herauszubringen, ist vielmehr ein Anlass dafür, Konzerte zu geben: das Mittel dient dem Zweck, wie es sein sollte.

Am 1. April Mozarts „Hochzeit des Figaro“ in der Berliner Staatsoper

An der Staatsoper in Berlin werden wir am 1. April Mozarts „Hochzeit des Figaro“ streamen. Außerdem ist geplant, dass die Oper zeitnah im Rahmen des Berliner „Pilotprojekts Testing“ vor rund 500 Zuschauern im Theater live stattfinden wird. So wird das Hilfsmittel des Streamings zum Prolog der Lösung, zu der wir sobald wie möglich zurückkehren müssen: zur Livemusik. All dies wird einfacher, wenn wir bei Künstler:innen, dem Kulturbetrieb und der Politik Verbündete finden. Letztere müssen diese Gelegenheit ergreifen, der Kultur wieder den Stellenwert einzuräumen, den sie in den letzten Jahren verloren hat. Ob einem Volksvertreter die Musik gefällt oder nicht, sie verdient einen bevorzugten Platz unter den Fragen höchster Wichtigkeit, denn die Realität ist, dass sie etwas Entscheidendes zur Entwicklung der Bürger:innen beiträgt.

Es ist von essenzieller Bedeutung, dass der Zugang zur Musik auf breiteste Basis gestellt wird, nicht nur durch Subventionen, sondern auch auf den Tagesordnungen und in den Grundpfeilern jeglicher Philosophie öffentlicher Verwaltung.

„Der Ring des Nibelungen“ ist mir in jüngster Zeit sehr gegenwärtig gewesen. In Wagners Meisterwerk geht es um das Chaos, in das das Gleichgewicht der Welt gestürzt wird, wenn Raffgier einen Teil der natürlichen Ordnung ersetzt. Unsere Dekadenz in dieser geistlosen Zeit hat mit dem Verlust dieses Gleichgewichts zu tun, wie wir im Westen ihn seit dem Fall der Mauer erleben. Auch wenn sich herausgestellt hat, dass der Kommunismus nicht die Lösung war, ist es der Kapitalismus ganz offensichtlich ebenso wenig ist. Hoffentlich bringt uns das Erlebte zum Nachdenken; hoffentlich können wir dieses Gleichgewicht wiederherstellen, das nicht nur Grundlage unseres Überlebens, sondern auch unseres zukünftigen Fortschritts ist.