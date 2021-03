Berliner Punkband Die Ärzte kündigen Tour an und schießen scharf gegen Viagogo

Berlin. Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte („True Romance“) hat eine Tour durch Clubs der Hauptstadt angekündigt. Die „Berlin Tour MMXXII“ soll nach Angaben vom Freitag von Mai bis August 2022 durch neun Club und Konzerthallen führen. Außerdem sind Konzerte in der Zitadelle Spandau, der Parkbühne Wuhlheide und am Flughafen Tempelhof vorgesehen.

Auftakt ist am 7. Mai 2022 im Schokoladen. Tickets sollen vom 25. März (17.00) an erhältlich sein. Die Tickets soll es nur über ein Kundenkonto auf der Homepage der Band sowie bei autorisierten Vorverkaufsstellen geben. Auf ihrer Seite veröffentlichte die Band eine Warnung: „Bitte kauft eure Karten NICHT auf Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay, eBay-Kleinanzeigen und Konsorten. Diese Anbieter sind von uns nicht autorisiert und werden von uns nicht mit Karten beliefert. Es kann sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, mit denen kein Besuchsrecht zur Veranstaltung erworben wird, man also draußen bleiben muss. Zudem besteht die Gefahr, dass man sein Geld für diese überteuerten Karten dann nicht vom Anbieter/Verkäufer zurückbekommt“, heißt es dort.

Ärzte erwirken Verfügung gegen Viagogo

Die Musiker um Farin Urlaub hatten vergangenes Jahr eine einstweilige Verfügung gegen Viagogo erwirkt. Sollte die Online-Plattform weiter überteuerte Konzertkarten anbieten, droht ihr eine Strafe von bis zu 250.000 Euro. Im schlimmsten Fall müssen die Verantwortlichen sogar eine Ordnungshaft verbüßen.

Die Band um Bela B (58), Farin Urlaub (57) und Rodrigo Gonzalez (52) ist selbst in kleinen Clubs groß geworden und sorgt sich schon lange um die Zukunft der Kulturszene in der Corona-Krise. Unter anderem hatten die Ärzte mit einer Spendenaktion um Unterstützung für Berliner Clubs geworben.

„Wenn das noch zwei Jahre geht, wird es keine Clubs mehr geben“, sagte Gitarrist Urlaub der Deutschen Presse-Agentur vor der Veröffentlichung des jüngsten Albums „Hell“. „Dann wüsste ich nicht, wo der Nachwuchs herkommen soll. Auf welcher Bühne soll der dann groß werden?“