Berlinale-Wettbewerb: : „Forest – I See You“

Alt und Jung: Szene aus "Rengeteg - mindenhol látlak" (Forest - I See You) im Wettbewerb.

Ein Vater hört seiner Tochter zu. Es geht um einen Vortrag, den sie am kommenden Tag in der Schule halten muss. Sie will schildern, wie ihre Mutter starb. Wie diese das Haus verließ und mit dem Auto zur Werkstatt fuhr, um dort die Reifen zu wechseln. Dass sie das nicht getan hätte, wenn ihr Mann, der zuhörende Vater, ihr stattdessen geholfen hätte. Dass sie dann auch nicht mit ihm, der ihr zur Werkstatt gefolgt war, gestritten und einen tödlichen Unfall verursacht hätte, bei dem eine junge Frau ihr Bein verlor, eine erfolgreiche Synchronschwimmerin.

Der Vater hört zu, mit mühsam unterdrückter Wut, fragt die Tochter, ob sie jetzt fertig sei, und erzählt dann seine Version der Geschichte. Sie macht alles uneindeutiger, schwieriger, man sieht es der Tochter an. Dann ist die Episode vorbei, eine neue beginnt. Und dann die nächste.

Erzählt wird von einer Frau, die spurlos verschwunden ist und von der man sich die merkwürdigsten Geschichten erzählt – und das umso mehr, so scheint es, je eifersüchtiger man auf sie ist. Es geht um ein Paar mit unerfülltem Kinderwunsch. Um eine religiöse Mutter, die ihrem Sohn seine Fantasiewelten verbieten möchte. Oder um einen alten Mann, dem es nicht gut zu gehen scheint.

Verstrickt ins Spinnennetz des Sozialen

In den Gesprächen, aus denen der Film besteht, wird mehr als einmal das Motiv des Spinnennetzes erwähnt – und in dem, wofür es steht, lässt sich ein Leitmotiv erkennen. All diese Figuren, die der ungarische Regisseur Benedec Fliegauf hier ganz nah vor die Kamera treten lässt, sind verstrickt in ihre sozialen Verbindungen.

Die abwesenden Menschen sind in diesen intensiven, brillant gespielten Szenen auf manchmal beängstigende Weise anwesend. Man denkt vielleicht an die Kurzgeschichten Raymond Carvers, der – in Zusammenarbeit mit seinem Lektor – auf ähnlich lakonische Weise kurze Momentaufnahmen existenziell überhöhte und in ihnen ganze Lebensdramen spiegeln konnte. Einer seiner Kurzgeschichtenbände trägt den Titel „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“. Das könnte auch über diesem Film stehen.

„Rengeteg – mindenhol látlak“, der international unter dem Titel „Forest – I See You“ antritt, ist eine Fortsetzung von Fliegaufs Debütfilm „Rengeteg“, der auf der Berlinale 2003 im Forum gezeigt wurde und von der Kritik sehr positiv aufgenommen wurde. Das war ein guter Start für den Autorenfilmer, der mit „Just the Wind“ über das Schicksal einer ungarischen Roma-Familie 2012 bei den Filmfestspielen den Großen Preis der Jury erhielt.

Auch sein neuester Film ergreift mit seiner Beobachtungspräzision, der Leistung der Darsteller und auch mit dem Mut des Regisseurs, die Geschichte nicht als Erzählung, sondern stilistisch-motivisch zu bündeln: Diese Figuren begegnen einander nicht, sie leben aneinander vorbei, irgendwo im Budapest unserer Gegenwart. Und doch teilen sie Verzweiflung, Angst, Wut und Hoffnungen. Auch mit uns.