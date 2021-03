Ein Mann driftet ab, der Film tut es auch: „Albatros“

Laurent (Jérémie Renier) ist Gendarm in einer Kleinstadt an der malerischen Küste der Normandie.

Es ist ein pittoresker Strand mit seinen malerischen, rauen, weißen Steilklippen. Selbst ein asiatisches Paar reist hierher, um am Strand Hochzeitsfotos machen zu lassen. Doch dann schlägt direkt neben ihnen ein Selbstmörder auf, der sich von den Klippen gestürzt hat. Das ist einer der Fälle, zu denen Laurent (Jérémie Renier) ausrückt.

In der kleinen Stadt in der Normandie arbeitet er seit Jahren bei der Gendarmerie, wohnt gleich im Haus gegenüber. Bei seinen Einsätzen verhält er sich stets besonnen und wird von seinen Kollegen geschätzt und geachtet. Laurent ist auch ein liebevoller Familienvater, der mit seiner zehnjährigen Tochter spielt und seiner Freundin nach zehn Jahren einen Heiratsantrag macht.

Aus der Spur geworfen

Es dauert lang, bis Xavier Beaufois’ Film „Albatros“ zu seinem Thema findet. Lange, allzu lange folgt man mit dem etwa 40-Jährigen bei seinem Alltag als Polizist, als hätte man es hier mit einer Real-Life-Doku zu tun. Aber dann kann er einem Freund nicht mehr helfen, einem Viehbauern, der seinen Betrieb nicht mehr halten kann. Erst taucht der unter, und als Laurent ihn aufspürt, will sich der Bauer vor seinen Augen mit einem alten Gewehr erschießen. Um das zu verhindern, schießt Laurent ihm ins Bein. Nur ein Streifschuss, wie er hofft. Doch er trifft die Hauptschlagader im Oberschenkel. Und der Freund verblutet in seinen Armen.

Regisseur Xavier Beauvois bei den Dreharbeiten an den Steilklippen.

Foto: © Guy Ferrandis

Das ist der Moment, wo Laurent versteinert. Es war nicht seine Schuld, das gibt auch sein Kollege an. Er hat nur das beste gewollt. Aber er hat zum ersten Mal eine Waffe gezückt, ein Leben genommen, und das auch noch von einem Freund. Dass draußen der Bauernverband revoltiert, dass an den Wänden „Polizisten = Mörder“ steht, das nimmt Laurent kaum wahr. Genauso wenig wie die herzzereißenden Versuche seiner Tochter, ihm seine Liebe zu zeigen.

Der Regisseur und seine Polizeifiguren

Immer mehr zieht er sich in sich selbst zurück. Übernachtet schließlich nicht mehr zuhause, sondern auf seinem Boot. Und eines Tages sticht er damit in See. Hinüber nach England, obwohl er wegen des schwebenden Disziplinarverfahrens das Land nicht verlassen soll. Von dort schickt er seine Kündigung. Um noch weiter fortzukommen, nach Neufundland.

Xavier Beaufois kennt man auf der Berlinale vor allem als Schauspieler. Er war etwa in „Leb wohl, meine Königin!“ zu sehen, dem Eröffnungsfilm 2012 , oder „Django“, dem Eröffnungsfilm 2019. Als Regisseur gewann er 2010 in Cannes den Großen Preis der Jury für sein Drama „Von Menschen und Göttern“. 2005 stellte er in Venedig „Le petit lieutenant“ vor, auch das ein Polizeifilm über einen Mann aus der Normandie. „Albatros“ ist wie eine Spiegelung. Laurent könnte dieser „kleine Leutnant“ sein, der damals von der Polizeischule kam. Aber während jener sich damals im Großstadtdschungel von Paris bewähren musste, blieb dieser Mann in der Provinz. Und muss sich gegen die Gezeiten behaupten.

Ein Dauergast auf allen Filmfestivals: Der belgische Filmstar Jérémie Renier, hier 2019 in Cannes.

Foto: Lapoirie Patrice Nice Matin

Mit „Albatros“ ist Beaufois erstmals im Wettbewerb der Berlinale. Der Film heißt so nach dem Schiffsmodell des Vaters, eines Seemanns, der „auf See“ geblieben ist, also bei einem Schiffsunglück ums Leben kann. Das Schiffsmodell pflegt hütet Laurent gemeinsam mit seiner Tochter, womit schon früh angezeigt wird, dass das Meer auch in seinem Blut steckt.

Der Schluss macht viel zunichte

Der internationale Titel aber heißt „Drift away“, und das trifft es viel besser. Denn hier driftet buchstäblich ein Mann ab. Und der ganze Film mit ihm. Statt sich seinem Trauma zu stellen und mit seinen Dämonen zu ringen, ringt der Mann mit den Urgewalten der See. Seine Während er sich nicht mehr um seine Familie schert, die nun ähnlich von der Existenz bedroht ist wie zuvor der Viehbauer.

Laurent wird von Jérémie Renier, dem Dauerstar der belgischen Regiebrüder Dardenne, eigentlich sehr sympathisch gezeichnet. Umso schockierender, wenn ihn der Todesfall aus der Spur wirft. Aber draußen auf dem Meer peitscht dem Zuschauer nicht nur der Gischt entgegen, es werden da auch ein paar Sakralklänge zuviel von „Stabat Mater“- und „Requiem“ angestimmt.

Dass dann auch noch der Tote plötzlich am Ruder sitzt, ist dann sozusagen der Wink mit dem Schiffsmast. Ja klar, haben wir schon verstanden. Beaufois hätte seinem Zuschauer da durchaus etwas mehr vertrauen können. Und dann ist „Albatros“ auch einer jener Filme, der mit seinem Schlussbild ganz viel von seiner Stimmung und seinen fein gezeichneten Charakteren zunichte macht. Schade.