Berlinale-Wettbewerb: Der erste Favorit auf den Bären

Die Erinnerung kommt als fettes Paket ins winterliche Montréal. Während sich draußen die Schneemassen am Weihnachtstag der kanadischen Großstadt türmen, stürzen Notiz- und Tagebücher, Dias und andere Filme, Audiokassetten, Briefe und alte Eintrittskarten aus einem anderen Leben ins Haus der alleinerziehenden Maia (Rim Turki).

Deren Mutter, die Teta (Clémence Sabbagh) ahnt gleich, dass das nichts Gutes bedeutet und die weihnachtliche Idylle mit dem Festmahl der selbstgerollten Weinblätter nur zerstört. Doch Maias Tochter Alex (Paloma Vauthier) ist neugierig.

Der Teenager stürzt sich heimlich in dieses Konvolut an Erinnerungen aus einer Zeit, als ihre Familie im fernen Libanon unter dem Krieg litt. Damals, Anfang der Achtziger, als ihre Mutter so alt war wie sie und Stirnband zur Dauerwelle trug, schrieb sie für ihre beste Freundin Liza Tagebuch während der Bombardements. Jeden Tag, jeden Moment hielt sie fest. Machte Fotos und besprach Kassetten, schrieb seitenlange Briefe und bewahrte die alten Tickets zu Konzert und Theater auf.

Einschläge in den Häusern und Herzen

Berichtet von den Einschlägen der Bombardements in den Straßen und mitten in ihr Herz, als sie sich in den coolen DJ Raja (Hasan Akil) in dem schicken blauen BMW verliebt. Erzählt vom schlechten Gefühl, auf der Straße mit den Freundinnen zu feiern, während in der Familie eigentlich Trauer um den vor sechs Jahren im Krieg gefallenen Onkel herrscht.

Es geht um heimliche Zigaretten und versteckte Dates, um Liebestaumel und Todesangst, aber vor allem um Lügen als Überlebensmittel – zum Retten der großen Liebe und dem Ansehen von Maias Vater, der für die Öffentlichkeit zwingend einen Heldentod im Bombenhagel gestorben haben soll. Von dieser „Memory Box“ hat Maia ihrer Tochter nie erzählt. „Ich weiß nichts von ihr“, sagt Alex fassungslos über ihre Mutter.

In „Memory Box“ haben die libanesischen Filmemacher Joana Hadjithomas und Khalil Joreige eigene Erfahrungen aus dem Libanon der Achtzigerjahre verarbeitet. Es sind Joanas persönliche Devotionalien aus den Jahren 1982 bis 1988, die die Handlung des Films vorantreiben, und es sind Khalils Fotografien aus dem zerstörten Beirut während des Bürgerkriegs, die den Anker bilden für dieses wunderbar gefühlvolle Familiendrama über Krieg und Exil, Liebe und Lebenslügen und die Macht der Erinnerungen.

Wehmut bei Kim Wilde und Visage

Auf nahezu zauberhafte Weise lassen die beiden Filmemacher eine vergangene Welt entstehen: Technicolor-Fotos werden lebendig, die Menschen auf den Bildern fangen an zu leben und zu lachen, man spürt die Aufbruchstimmung einer jungen Generation, die ausgelassen zu damaligen Dance-Klassikern wie „Fade to grey“ von Visage oder Kim Wildes „Cambodia“ singt und der die Welt offen zu stehen scheint.

Bis, bis ja, die Einschläge dieses unseligen Krieges wieder näherkommen und selbst die perforierten Filmränder, in denen sich die Handlungen aus der Vergangenheit abspielen, in Brand setzen. Wer jemals in dieser Zeit groß geworden ist, wird sich mit Wehmut und Freude wieder daran erinnern.

Aber der Film schlägt auch die Brücke zur ganz jungen Generation. Alex postet die Funde aus der Schatztruhe an ihre Freunde auf Facebook und in die Chatgruppen, und wenn sie mit ihrem Smartphone alte Fotografien ablichtet und postet, ist das ein hübsches Bild über die Vermittlung von Bildern gestern und heute.

Diesen Brückenschlag vom Krieg in Beirut zum Exil in Kanada emotional nachvollziehbar gemacht und lebendig gemacht zu haben, ist wahrscheinlich die größte Leistung eines großen Films. Die Erinnerung aus der großen sperrigen Kiste kommt letztendlich als großer Gewinn für alle daher. Am Ende dieser Woche muss zwingend zusätzlich ein Berlinale-Bär darin liegen.