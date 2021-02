Helena Zengel und Maria Schrader hoffen auf den Golden Globe

Berlin. Helena Zengel darf in der Nacht auf den 1. März aufbleiben. Denn dann werden in Beverly Hills die Golden Globes verliehen, zur Hauptsendezeit in Kalifornien, in Deutschland aber erst um zwei Uhr nachts. Da sollten Zwölfjährige eigentlich schlafen. Aber Helena Zengel ist als beste Nebendarstellerin nominiert für den Western „Neues aus der Welt“, den sie mit Tom Hanks gedreht hat. Deswegen hat sie von ihrer Schule den 1. März freibekommen. Und am 28. Februar will sie morgens so lang wie möglich vorschlafen, um für die lange Nacht fit zu sein.

Auch für Maria Schrader wird es eine lange Nacht. Ihre in Berlin und New York gedrehte Miniserie „Unorthodox“ ist ebenfalls für zwei Globes nominiert. Am 1. März wird die Regisseurin dann aber eine Zoomkonferenz geben für ihren neuen Film „Ich bin dein Mensch“, der im Wettbewerb der erstmal nur digital für die Branche stattfindenden Berlinale läuft. Für beide Berlinerinnen dürfte es also eine lange und emotionale Nacht werden.

Mehr zum Thema: Helena Zengel: „Es muss noch Luft nach oben bleiben“

Am 1. März hat sie schulfrei: So kann Helena Zengel die Globe-Verleihung in der Nacht live miterleben.

Foto: Marechal Aurore/ABACA / picture alliance / abaca

In anderen Zeiten wären sie selbst nach Hollywood geflogen und über den roten Teppich gegangen. In anderen Jahren wäre der Golden Globe aber schon Anfang Januar verliehen worden, da würden um diese Zeit schon die Oscars anstehen. Wurde aber alles coronabedingt nach hinten verschoben. Und die 78. Globe-Verleihung wird nun ganz anders ablaufen als alle Trophäen-Partys zuvor.

Erstmals wird von zwei getrennten Bühnen aus moderiert: eine wie gewohnt aus Beverly Hills, die andere aber 4000 Kilometer entfernt in New York. Ein gutes Dutzend Stars sollen als Presenter geladen sein, Michael Douglas etwa mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones, Margot Robbie oder Joaquin Phoenix. Die Nominierten aber werden zugeschaltet. Und müssen ihren Triumph dann in ganz kleinem Rahmen feiern.

Wie groß aber sind die Chancen für die Deutschen? Helena Zengel tritt gegen ganz große Konkurrenz an: Glenn Close, die sich in „Hillbilly Elegy“ bis zur Unkenntlichkeit in eine prekäre Oma verwandelt hat. Olivia Colman, die sich in „The Father“ um ihren dementen Vater Anthony Hopkins kümmern muss.

Für Regie sind erstmals mehr Frauen als Männer nominiert

Amanda Seyfried, die in „Mank“, dem Film über die Entstehung des Filmklassikers „Citizen Kane“, die Schauspielerin Marion Davies spielt. Und Jodie Foster, die in „The Mauritanian“ eine Anwältin spielt, die nach dem 11. September einen nach Guantanamo verschleppten Terrorverdächtigen vertritt. Schraders Miniserie muss sich unter anderem gegen den Netflix-Hit „Das Damengambit“ und „The Undoing“ behaupten, ihre Hauptdarstellerin Shira Haas tritt gegen Größen wie Nicole Kidman, Cate Blanchett und Anya Taylor-Joy an.

Ihre Miniserie „Unorthodox“ wurde zwei Mal nominiert: Regisseurin Maria Schrader.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Die Favoriten freilich sind andere: Die meisten Nominierungen konnte David Finchers „Mank“ verbuchen, sechs insgesamt, darunter die Königskategorien Bester Film, Regie, Drehbuch und Hauptdarsteller. Auf fünf Nominierungen kommt Aaron Sorkins „The Trial of the Chicago 7“, ein Thriller über die berühmten Chicago Seven, gegen die 1969 ein Prozess wegen Verschwörung und Aufhetzung angestrengt wurde.

Und auf je vier Nominierungen kommen „Nomadland“ mit Frances McDormand als moderne Arbeitsnomadin, der in Venedig 2020 den Goldenen Löwen gewann, und „Promising Young Woman“, in dem Carey Mulligan eine Art MeToo-Rächerin an den Männern wird, die ihre Freundin in den Selbstmord getrieben haben.

Ein Barometer für die Oscars - und doch wieder nicht

Bei den Serien führt die überall vieldiskutierte Serie „The Crown“ über das Leben von Elizabeth II. mit sechs Nominierungen die Liste an. Dicht gefolgt von „The Schitt’s Creek“, der bei den Emmys bereits alle sieben großen Comedypreise gewann, mit fünf Nominierungen. „Unorthodox“ rangiert wie „Damengambit“ mit je zwei Nominierungen nur auf den hinteren Plätzen.

Die Golden Globes, die von Hollywoods Auslandspressevertretern verliehen werden, gelten gern als Vorboten für die Oscars, obwohl sie sich in drei wichtigen Punkten unterscheiden. Sie unterscheiden zwischen Dramen und Komödien, sie zeichnen neben Kinoproduktionen auch Fernseh- und Streamingformate aus.

Und sie werden nicht von einer achteinhalbtausendköpfigen Akademie der Filmbranche verliehen, sondern von gerade mal 90 Journalisten. Dennoch gelten sie als zweitwichtigste Filmparty der Branche. Und während sich die Stars bei den Oscars, der Gala der „eigenen“ Academy, meist sehr brav und artig geben, ist man beim Golden Globe immer etwas ausgelassener und teilt in Dankesreden auch mal gern politisch aus.

Favorit mit sechs Nominierungen: David Finchers Drama „Mank“ über die entstehung des Filmklassikers „Citizen Kane“ mit Gary Oldman als Drehbuchautor Herman Mankiewicz.

Foto: Nikolai Loveikis / dpa

Bei den Nominierungen ist ein deutlicher Trend feststellbar: Durch die MeToo-Debatte hat ein Umdenken in dem lange von alten, weißen Männern beherrschten Hollywood eingesetzt. Das zeigen nicht nur die vielen Filme mit starken Frauenfiguren – nicht nur in Kino-, sondern auch in den Serienproduktionen. Das schlägt sich auch am deutlichsten in der Regie-Sparte nieder, wo Geschichte geschrieben wird.

Bislang wurden Frauen hier meist völlig übergangen. In über sieben Jahrzehnten sind gerade einmal fünf Regisseurinnen nominiert worden, zuletzt Ava DuVernay 2015 für „Selma“. Aber nur eine einzige hat je gewonnen: Das war Barbra Streisand mit „Yentl“ – vor 37 Jahren. Nun sind die Frauen erstmals sogar in der Überzahl. Neben zwei Männern – Fincher und Sorkin – sind drei Frauen nominiert, darunter zwei People of Color: die in den USA arbeitende Chinesin Chloe Zhao (für „Nomadland“), die Britin Emerald Fennell (für „Promising Young Woman“) und US-Schauspielerin Regina King für ihr Regiedebüt („One Night in Miami“).

Drei von fünf Nominierten in der Sparte sind Frauen: Chloe Zhao, Regina King und Emerald Fennell (v.l.).

Foto: ShotwellStraussArrizabalaga / dpa

Einmal mehr aber wird der Abend auch ein Schaurennen zwischen dem klassischen Kino und seiner größten Konkurrenz, den Streamingdiensten. Vor allen Studios führt Netflix mit 42 Nominierungen die Liste an. Und das nicht nur bei Serien: Der größte Favorit bei den Filmdramen, „Mank“, ist eine Netflixproduktion, der stärkste Herausforderer, „Trial of the Chicago 7“, einer von vielen Kinofilmen, die wegen der Corona-Pandemie an Netflix verkauft wurden.

Es könnte der große Abend für den Streamingriesen sein. Und vielleicht auch eine Schicksalsnacht. Denn immer mehr Branchenvertreter fürchten, dass das Publikum sich durch die langen Lockdowns an das Streamen im Netz gewöhnt und dem Kino damit langfristig verloren gehen könnte.