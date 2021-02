„The 800“ ist der erfolgreichste Kinofilm 2020

Der kommerziell erfolgreichste Kino-Blockbuster des vergangenen Jahres war nicht der Disney-Film „Mulan“, der wegen des Lockdowns per Stream gestartet wurde, und auch nicht Christopher Nolans Thriller „Tenet“, der immerhin in die Kinos kam, aber wegen der Auslastungsbegrenzung bei Weitem nicht die erhofften Zahlen einspielte. Nein, der weltweit erfolgreichste Film des Corona-Jahres 2020 kam, erstmals in der Geschichte des Kinos, nicht aus den USA, sondern, wie Corona selbst, aus China.

„The 800“ ist ein Kriegsfilm und arbeitet ein traumatisches Kapitel der jüngsten chinesischen Vergangenheit auf: die Schlacht um Shanghai, die erste größere Kampfhandlung im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg im Oktober 1937. 40.000 Japaner drängen in die Stadt. Und die letzten chinesischen Soldaten sollen ihnen standhalten – und verschanzen sich in einem Lagerhaus, in dem Tonnen von hochexplosivem Gas lagern.

800 versprengte Soldaten gegen eine solche Übermacht: „The 800“ erinnert schon vom Titel her an „300“, den comichaft überzeichneten Film von Zack Snyder über die sagenhafte Geschichte aus der Antike, in der 300 Griechen im Persischen Krieg der gegnerischen Macht bei den Thermopylen bis zum letzten Mann heldenhaft getrotzt haben.

„The 800“ - Bomben vorm Balkon: Ein Blick wie aus der Loge

Ästhetisch orientiert sich Regisseur Guan Hu aber eher an jüngeren Kriegsdramen wie Nolans „Dunkirk“ oder Sam Mendes’ „1917“, in denen man das Kriegsgeschehen unmittelbar miterlebt, als sei man mittendrin. Dafür sorgt auch die gestochen scharfe Bildqualität: „The 800“ wurde als erster asiatischer Film vollständig mit hochauflösenden Imax-Kameras gedreht. Davon kann selbst ein Christopher Nolan nur träumen: Der konnte die schweren, teuren Apparate nur für spezielle Szenen verwenden.

Die eine Hälfte von Shanghai besteht nur noch aus Ruinen, Kratern und Leichen.

„The 800“ bietet zudem eine für Kriegsfilme recht ungewöhnliche Perspektive: Man kann dem Kriegstreiben buchstäblich vom Balkon aus zuschauen. Shanghai ist damals zweigeteilt. Auf der anderen Seite des Suzhou-Flusses befinden sich die sogenannten Konzessionen, Stadtviertel, die unter der Hoheit ausländischer Kolonialmächte stehen. Deshalb wird auch nicht die ganze Stadt bombardiert. Die Chinesen werden aber bis an die Grenze zum extraterritorialen Gebiet gedrängt, wo sich auch das Lagerhaus mit seiner explosiven Ware befindet.

Gleich drei Blickwinkel auf das Kampfgeschehen

Eine absurde, geradezu kafkaeske Kulisse tut sich da auf: Hier eine völlig zerstörte Ruinenlandschaft, lauter Trümmer, Leichen und Bombenkrater, alles dunkel, schmutzig, grau, die einzige Farbe ist Blut. Und dort ein völlig intaktes, hell leuchtendes, bunt glitzerndes Amüsierviertel mit Bars, Spielcasinos und Neonwerbung für westliche Produkte.

Hier verzweifelte chinesische Soldaten ohne Essen, ohne Munition, ohne Kraft. Und dort satte, gut betuchte Zivilisten, die vom Kai des Flussufers, von mondänen Café-Terrassen und aus den eigenen Wohnungen heraus entsetzt zuschauen. Und blasierte Vertreter Europas, die in einem Zeppelin über der Stadt kreisen, um die Gefechte buchstäblich von oben herab inspizieren zu können. Einmal mehr, das kennen wir heute noch zur Genüge aus Krisengebieten, sieht die Welt tatenlos zu.

Kafkaesk: Von der anderen Seite des Flusses aus können betuchte Zivilisten aus der entmilitarisierten Zone zuschauen.

Doch so reizvoll diese Doppelperspektive auf den Krieg ist, der Überlebenskampf jener, für die es in dieser Hölle kein Entrinnen gibt, und das passive Zuschauen der behüteten Zaungäste drüben in dem, was wie der „Himmel“ erscheint – und so drastisch, aufrüttelnd und klaustrophobisch die Schlachtbilder in Szene gesetzt sind: Zunehmend dringt Pathos und Propaganda in diesen zweieinhalbstündigen Film. Und vergiftet ihn mit Durchhalteparolen und nationalistischen Tönen als allerletzte Waffe.

Die Fahne halten, um jeden Preis

Es gibt durchaus Soldaten, die die Aussichtslosigkeit dieses Himmelfahrtskommandos erkennen, und Deserteure, die vor der Übermacht fliehen und heimlich über den Fluss in Sicherheit gelangen wollen. Aber sie werden als weinerliche, unwürdige Personen gezeichnet, die entweder bekehrt werden oder einen unehrenhaften Tod sterben müssen. Dagegen dreht die pathetische Musik richtig auf, wenn mutige Männer aus Mangel an Alternativen selbstlos, mit gezündeten Handgranaten, in die Tiefe springen, mitten auf die Japaner, die die Lagerhalle stürmen wollen.

Völlig unerträglich wird das Ganze, wenn auf dem Dach der Lagerhalle die rote Fahne gehisst wird, als Zeichen des Widerstands, wenn wieder und wieder mutige Männer in die Bresche springen, um die schwere Fahnenstange zu halten und zu verteidigen, während sie von japanischen Kampfpiloten niedergemäht werden.

Überhöhtes Traumbild wie aus einem Märchen: Ein einzelner Reiter auf einem weißen Pferd reitet dann allein gegen die Übermacht an.

Solche Kampfchoreografien und Special Effects kennt man zur Genüge aus Hollywood. Dort aber versucht man schon seit einigen Jahren, Kriegsgeschehen differenzierter darzustellen. Nicht mehr einseitig, sondern von beiden Seiten aus. Davon ist „The 800“ weit entfernt. Der Film kulminiert lieber in einem entrückten Märchenbild, in dem ein einzelner Reiter gegen die Massen anreitet.

Kaum verhohlener Kommentar auf die heutige Weltlage

Wie Don Quixote gegen die Mühlen, nur dass die Aussichtslosigkeit dieses Tuns nicht als Wahn kenntlich gemacht, sondern als Heroismus verklärt wird. „Wenn alle Chinesen so tapfer wären“, heißt es einmal, „wären sie nie angegriffen worden.“ Zuletzt geben auch die Zivilisten ihre sichere Seite auf, um ihren Landsleuten beizustehen.

„The 800“ zieht, bis an die Grenze zum Lächerlichen und darüber hinaus, alle Register des Durchhaltefilms: Wir gegen den Rest der Welt. Ein Hohelied des Hurra-Patriotismus. Das ist kaum verhohlen auch ein Kommentar auf die heutige Weltlage. Wo sich China als neue Weltmacht gegen den Kapitalismus positioniert, im Vertrauen einzig auf die eigene Größe, während sie von der westlichen Dekadenz nichts erwartet.

