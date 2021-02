Berlinale 2021 - Was wäre das für ein Star-Auflauf!

Wie traurig. Eigentlich hätte am gestrigen Donnerstag die 71. Berlinale stattfinden sollen. Stattdessen setzten sich die Festivalchefs, die Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und der Programmleiter Calor Chatrian, in ein gähnend leeres Kino, um dort das verdichtete Programm vorzustellen, das in diesem seltsamsten aller Berlinale-Jahre in zwei Phasen zu sehen sein wird: vom 1. bis 5. März nur dem Fachpublikum der Filmindustrie und dann, erst im Sommer, vom 9. bis 20. Juni, für das Publikum. Sollte es bis dahin denn auch endlich wieder ins Kino gehen dürfen. Aber was für ein grandioses Programm hat Carlo Chatrian da vorgestellt. Und wie viele Stars hätte man erwarten können, wenn das Festival regulär hätte starten können!

Das Festival wird klar von deutschen Beiträgen dominiert

Allein was das Special zu bieten hat: In Kevin MacDonalds Politthriller „The Mauritanian“ spielen Jodie Foster, Benedict Cumberbatch und Shailene Woodley, in Azazels Jacobs’ Komödie „French Exit“ prallen Michelle Pfeiffer und Lucas Hedges als Mutter und Sohn auf engem Raum in Paris aufeinander. Und Altstar Michael Caine spielt in Lina Roesslers Drama „Best Sellers“ einen alternden Schriftsteller, der an einem letzten großen Buch schreibt.

Daniel Brühls Regiedebüt: „Nebenan“ mit Brühl als fiesere Version seiner selbst und Peter Kurth als sein Nachbar.

Im Special, das dieses Jahr elf Titel umreißt, findet sich auch der Dokumentarfilm „Tina Turner“ von Dan Lindsay und T.J. Martin, zu der man sicher auch die Rocklegende persönlich hätte erwarten dürfen. Und als deutscher Beitrag läuft außerdem Christian Schwochows unter strenger Geheimhaltung gedrehter Politfilm „Je suis Karl“ mit Luna Wedler, Jannis Niewöhner und Milan Peschel über die Überlebende eines Terroranschlags, die neuen Lebenssinn in einer politischen Bewegung sucht. Schwochow, einer der wichtigsten deutschen Regisseure, ist bislang von der Berlinale immer übergangen worden und darf nun endlich einmal ein Werk hier präsentieren. „Je suis Karl“ wird auf jeden Fall einer der meistdiskutierten Filme sein.

Dominik Graf hat Erich Kästners Roman „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ neu verfilmt. Erneut eine Berliner Paraderolle für Tom Schilling.

Und auch der Wettbewerb mit in diesem Jahr 15 Beiträgen verspricht interessant zu werden. Dabei fällt vor allem der starke deutsche Anteil auf mit gleich fünf Titeln, einem ganzen Drittel also. Dominik Graf stellt hier seine Neuverfilmung von Erich Kästners 20er-Jahre-Roman „Fabian oder der Gang vor die Hunde“ vor mit Tom Schilling mal wieder in einer Berliner Schlüsselrolle sowie Albrecht Schuch, der in diesem Jahr auch European Shooting Star ist. Maria Schrader, deren Serie „Unorthodox“ gerade erst für drei Golden Globes nominiert wurde, erzählt in „Ich bin dein Mensch“ von der Begegnung einer Frau (Maren Eggert) mit einem Roboter („Downton Abbey“-Star Dan Stevens) vor der prachtvollen Kulisse des Pergamonmuseums.

Ein Wiedersehen mit vielen Bären-Gewinnern

Im Dokumentarfilm „Herr Bachmann und seine Klasse“ begleitet die bayerische Regisseurin Maria Speth eine Schulklasse als Labor der Gesellschaft. Mit „Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?“ zeigt Alexandre Koberidze, georgischer Absolvent der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, seinen Abschlussfilm: eine deutsch-georgische Koproduktion, eine 150-minütige Liebesgeschichte voller Magie.

Und Daniel Brühl präsentiert sein Regiedebüt „Nebenan“, in dem er auch die Hauptrolle spielt - die etwas bösere Version seiner selbst: Ein Filmstar, der von seinem Nachbarn (Peter Kurth) in einer Kneipe im Prenzlauer Berg mit schockierenden Enthüllungen konfrontiert wird, die seine Karriere wie sein Privatleben ruinieren könnten. Brühl war schon in so ziemlich jeder Funktion auf der Berlinale, als Shooting Star, Darsteller, Präsentator und Juror. Regisseur ist noch mal eine neue Rolle für ihn. Und einen Bären hat er auch noch nie gewonnen.

Er wird heiß disktutiert werden: Christian Schwochows Politdrama „Je suis Karl“ mit Luna Wedler und Jannis Niewöhner.

Frankreich ist mit zwei Filmen im Bären-Rennen, „Albatros“ mit Jérémie Renier und „Petite Maman“ von Céline Sciamma, die vor zwei Jahren in Cannes mit „Portrait einer jungen Frau in Flammen“ reüssierte. Auch der iranische Film, der auf dem FEstival regelmäßig Triumphe feierte, zuletzt mit dem Goldenen Bären 2020, ist wieder vertreten: mit „Ballad of a White Cow“ von Behtash Sanaeeha und Maryam Moghaddam, wobei letztere auch die Hauptrolle als Frau, die von ihrem Mann verstoßen wird und dessen Bruder heiraten soll.

Es ist auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Der ungarische Regisseur Benedict Fliegauf, der 2012 den Großen Preis der Jury gewann, kehrt mit „Forest - I See You Everywhere“ zurück. Und sein rumänsischer Kollege Radu Jude, der 2016 den Silbernen Bären als bester Regisseur gewann, Stellt „Bad Luck Banging or Loony Porn“ vor, sicher der Beitrag mit dem schillerndsten Titel. Und mit „Introduction“ ist der Südkoreaner Hong Sang-soo vertreten, der erst im Vorjahr als bester Regisseur auf der Berlinale ausgezeichnet wurde – und seinen neuen Film auch gleich in Berlin gedreht.

Stars im Special: „The Mauritanian“ mit Taher Rahim und Jodie Foster.

Die Filme seien in diesem Jahr nicht ganz so düster wie im Vorjahr, meint Chatrian. Aber die Corona-Pandemie habe dennoch ihre Spuren hinterlassen. „Alle Filme transportieren die Unsicherheit, die wir derzeit erleben“, sagte der künstlerische Leiter des Festivals, Carlo Chatrian. Die ausgewählten Filme durchziehe ein Gefühl der Besorgnis, sie zeigten eine Wut über die Entwicklung unserer Gesellschaft – ohne dabei aber den Glauben an die Menschheit zu verlieren.

Was indes auffällt, ist das gänzliche Fehlen englischer oder amerikanischer Beiträge im Wettbewerb. Das mag auch mit der einmaligen und gewagten Strategie, das Festival zu splitten, zu tun haben. Manche Interessenten mögen da wieder abgesprungen sein und dann doch eher auf Cannes und Venedig hoffen: Festivals, die in wärmeren Monaten dann hoffentlich nicht nur digital stattfinden. Aber das würde natürlich niemand offen zugeben.

Und noch eine Konfrontation: Jodie Foster (l.) und Tahir Rahan im Politdrama „Mauritanian“ .

Chatrian und Rissenbeek betonten in ihrer digitalen Programmankündigung, noch einmal, dass sie mit dieser Aufteilung in Corona-Zeiten „absolutes Neuland“ betreten, dass es nie eine Option war, das Festival ausfallen zu lassen und sie nach der „bestmöglichen Lösung“ gesucht haben. Die Krux freilich bleibt: Dass das Festival erst mal nur für Insider stattfindet. Dass aber dennoch eine Internationale Jury, bestehend diesmal aus lauter Goldnen-Bären-Gewinnern, leibhaftig in Berlin ins Kino geht und am 5. März dann auch die Bärenvergabe bekannt gibt. Verliehen werden sollen sie dann erst im Juni, wo die Filme, so die Hoffnung, dann auch vorgeführt werden können. Ob die Spannung da aber noch erhalten bleibt und ob da noch so viele Gäste kommen werden, um ihre Filme vorzustellen, wenn diese nichts gewonnen haben (und dann ein bisschen wie Verlierer dastehen), wird sich zeigen müssen.

Übersicht: Diese Filme sind im Rennen um den Goldenen Bären:

„Albatros“ („Drift Away“)(Frankreich) von Xavier Beauvois

„Bad Luck Banging or Loony Porn“ (Rumänien/Luxemburg/Kroatien/Tschechische Republik) von Radu Jude

„Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ (Deutschland) von Dominik Graf

„Ballad of a White Cow“ (Iran/Frankreich) von Behtash Sanaeeha und Maryam Moghaddam

„Wheel of Fortune and Fantasy“ (Japan) von Ryusuke Hamaguchi

„Herr Bachmann und seine Klasse“ (Deutschland) von Maria Speth/ Dokumentarische Form

„Ich bin dein Mensch“ (Deutschland) von Maria Schrader

„Introduction“ (Südkorea) von Hong Sang-soo

„Memory Box“ (Frankreich/Libanon/Kanada/Katar) von Joana Hadjithomas und Khalil Joreige

„Nebenan“ (Deutschland) von Daniel Brühl

„Petite Maman“ (Frankreich) von Céline Sciamma

„Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?“ (Deutschland/Georgien) von Alexandre Koberidze

„Forest - I See You Everywhere“ (Ungarn) von Bence Fliegauf

„Natural Light“ (Ungarn/Lettland/Frankreich/Deutschland) von Dénes Nagy

„Una Película de Policías“ („A Cop Movie“) (Mexiko) von Alonso Ruizpalacios