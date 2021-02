Vorhang auf: Stars kurz vor dem Auftritt

Es ist ein Moment der Verwandlung. Ein Zwischenstadium, in dem der Schauspielende als Mensch zurücktritt, aber der Charakter, den es zu spielen gilt, noch nicht ganz übernimmt. Die Minuten vor dem Auftritt also, die Augenblicke, bevor der Vorhang aufgeht, die letzten Sekunden, um Energie und Kraft zu sammeln, die Momente, wo die Zeit stehen zu bleiben scheint und sich zugleich dehnt, wo einen vielleicht noch Lampenfieber befällt, das einen erst loslässt, wenn man dann im Rampenlicht steht. Aber eben nicht als man selbst, sondern als ein Anderer.

Es sind Momente, die man nie mitbekommt. Die jeder Schauspielende ganz mit sich allein ausmachen muss. In der Einsamkeit der Garderobe. Nun aber kann auch der ganz gewöhnliche Theaterbesucher einmal nicht nur hinter die Kulissen, sondern direkt in die Maske schauen.

Reizvolle Schlüssellochperspektive

Der britische Theaterfotograf Simon Annand nämlich, der lange für das berühmte Old Vic Theatre in London und an vielen anderen Bühnen des dortigen West End-Theaterviertels gearbeitet hat, hat diese Momente über viele Jahre festgehalten. Und die Schauspielenden, oft die ganz Großen ihrer Zunft, die auch aus internationalen Filmen bekannt sind, kannten ihn so gut, dass sie ihn vertrauensvoll einließen. Und sich ganz unverstellt und ungeschminkt ablichten ließen. Annand hat diese Momente in einem schönen Bildband gebündelt: „Time to Act“. Ein reizvolles Buch zum Immerwiederdurchblättern. Lauter Momente der Magie.

Cate Blanchett vor dem Spiegel, entrückt mit Schminke und Theaterblut schon in einer anderen Welt: hier 2017 im Ethel Barrymore Theatre in „The Present“.

Foto: (c) Simon Annand

ür den Fotografen spielt es dabei keine Rolle, wie berühmt sein Gegenüber ist. „Ich vertraue auf meine Motive“, schreibt er im Vorwort: „Es ist die Beziehung zwischen einer Person zu sich selbst, im eigenen Kopf, die sie fotogen macht.“

Schon recht. Das spricht ja auch für den Mann, dass er bei seinen Motiven keine Unterschiede macht. Für den Buchblätternden ist es aber natürlich schon von Reiz, wenn da ein Weltstar sich mal ganz nah gibt. Und wie er das dann jeweils tut.

Tee trinken oder Zunge verrenken

Konzentration erzeugen oder noch mal Luft holen: Jeremy Irons etwa raucht auf der Fensterbank noch schnell einen Zigarillo. Judi Dench, ganz britische Dame, hält es mit Abwarten und Teetrinken – im Bademantel auf dem Sofa. Jeff Goldblum lässt sich ein Klavier in die Garderobe stellen, um darauf zu spielen. Hailey Atwell klettert aufs Dach des Theaters, um dort Balance fordernde Yoga-Übungen zu machen.

Überhaupt dehnen, strecken, spannen: Alan Cumming macht im Theaterflur nicht nur Kopfstand, sondern fordert auch seine Mitspielenden dazu auf. Tom Hiddleston macht, schon als blutgetränkter Coriolanus, noch ein paar Kraftübungen. John Goodman streckt die Hände weit hinterm Rücken weg, beugt den Oberkörper vor und streckt die Zunge raus. Jede Muskelfiber gefordert.

Eddie Redmayne hat keine Probleme damit, bei „Richard II.“ im Donmar Warehouse, die Garderobe mit seinen Kollegen zu teilen.

Foto: (c) Simon Annand

Und natürlich reizt diese Schlüssellochperspektive, reizen diese höchst privaten Einblicke gerade, wenn man die großen Stars, gerade die weiblichen, die man sonst immer perfekt gestylt über den roten Teppich wandeln sieht, mal ganz ungeschminkt sieht. Und die vermeintlichen Diven lassen den Fotografen das auch ganz uneitel festhalten.

Cate Blanchett vor dem Spiegel schon halb entrückt, wie in einer anderen Welt, aber auch Juliette Binoche ganz ohne Make-Up, Keira Knightley im Lockenwickler oder Gillian Anderson nur im BH. Eitelkeit gilt hier nicht: Auch ein Eddie Redmayne respektiert ganz selbstredend die Tradition des Donmar Warhouse, dass sich alle Schauspieler die Garderobe teilen.

Daniel Craig, der noch amtierende James Bond, und David Oyelowo sitzen im New York Theatre Workshop ganz traut nebeneinander, bevor sie sich in „Othello“ ein Seelenscharmützel liefern. Und „Herr der Ringe“-Gandalf Ian McKellen und „Star Treck“-Captain Patrick Stewart frotzeln im Royal Haymarket Theatre nicht nur kumpelhaft miteinander, als Estragon und Wladimir in „Warten auf Godot“ sind sie kaum auseinanderzuhalten.

In Corona-Zeiten Trost, Ersatz – und ein Versprechen

Man kennt das Ganze andersrum von der deutschen Schauspielerin und Fotografin Margarita Broich, die ihre Bühnenkollegen über viele Jahre hinweg direkt nach dem letzten Vorhang abgelichtet hat: noch im Kostüm oder mit Theaterblut, oft entkräftet und ausgelaugt. Auch ihre Aufnahmen wurden in einem schönen Band vereint: „Wenn der Vorhang fällt“. Annands Bildband ist das (britische) Gegenstück dazu, das damit korrespondiert. Dabei teilt der 65-Jährige sein Buch nicht in Stars und Sternchen, Theater-Palast oder Off-Bühne. Sondern in die Ausrufe, die in der Garderobe durchgegeben werden: „Half Hour Call“; „15 Minute Call“, „5 Minute Call“ und schließlich „Curtain Up“. Also: Vorhang hoch.

In Zeiten der Pandemie, in der die Theater nicht spielen dürfen, ist dieser Bildband umso kostbarer: Er ist eine Art Trost, auch ein bisschen Ersatz. Nicht nur ideell: Ein Euro des Kaufpreises spendet der Verlag für die Corona-Künstler-Hilfe. Vor allem aber ist „Time to Act“ auch ein Versprechen, das Lust macht für die Zeit, in der die Bühnen endlich wieder öffnen werden. Die Schauspielenden, das sieht man deutlich, stehen bereit.

Simon Annand: Time to Act. Salz und Silber Verlag, 256 S., 40 Euro.