Peter Raue - Ein Anwalt für die Kunst

Peter Raue, Rechtsanwalt und Kunstförderer, in seiner Wohnung in Charlottenburg.

Selbst mitten in der Pandemie machte er sich auf, um am kulturellen Leben der Stadt teilzunehmen. Als das Berliner Ensemble im vergangenen Sommer in seinem Hof kleine Abende veranstaltete – kurze Auftritte von Künstlern wie Stefanie Reinsperger vor sorgsam gelichteten Stuhlreihen –, konnte man ihn im Publikum sehen. Wie man ihn überhaupt häufig am Schiffbauerdamm treffen konnte, wann immer es dort etwas Neues oder Spannendes zu entdecken gab. Wenn er mit dem Fahrrad kam, war er aufgrund der goldenen Farbe seines Helms oft schon von Weitem zu erkennen – während aus der Nahsicht seine obligatorische Fliege oft modisch spannende Akzente setzte. Peter Raue, der heute 80 Jahre alt wird, ist auch ein Mann mit ausgeprägtem Stilgefühl.