Jan Josef Liefers: „Ein Menschenleben ist kein Lego-Baukasten“

Berlin. Jan Josef Liefers ist zusammen mit Axel Prahl verlässlicher Quoten-König dank der Münsteraner „Tatort“-Folgen. Auch sonst ist der Schauspieler gut im Geschäft – wenn auch, vielleicht ein Fluch der schrägen „Tatorte“, in den vergangenen fünf Jahren nur noch in Komödien. Ab nächster Woche ist er mal wieder von der dramatischen Seite zu sehen: in „Tod von Freunden“, einer Serie von Friedemann Fromm, die gewagt und innovativ mit Erzählformen spielt. Das ZDF versteckt ihr Highlight indes im Spätprogramm. Wir haben mit dem 56-Jährigen gesprochen: über die Mutlosigkeit im deutschen Film, den Wert von Freunden und was Corona mit uns macht.

Berliner Morgenpost: „Tod von Freunden“ ist ein spannendes Format. Achtmal sieht man dieselbe Handlung von verschiedenen Seiten, und immer geht die Geschichte ein Stück weiter und ein neues Drama kommt hinzu. Hat Sie diese Struktur gereizt?

Jan Josef Liefers: Ich fand das ziemlich gewagt. Am Ende war ich selbst verblüfft, wie gut das hinhaut. Mit jeder Folge steht die scheinbar bekannte Geschichte in einem neuen Licht da. Dieselben Szenen werden durch die Augen aller Beteiligten betrachtet und jedes Mal enthüllen sie andere Aspekte der Wahrheit, die dann erst ganz am Ende herauskommt. Das war schon sehr reizvoll. Am Anfang gab es ein ziemliches Ringen, ob ich es überhaupt schaffe, die Serie zu drehen, weil der Drehzeitraum sich mit anderen Projekten überschnitten hat. Ich bin heute sehr froh, dass es funktioniert hat.

Sie haben schon mehrfach mit Friedemann Fromm gearbeitet, Ihre Frau auch, Sie beide auch schon zusammen mit ihm. Ist er ein Freund, ein Lieblingsregisseur von Ihnen?

Wir waren sogar schon mal Nachbarn! Das war aber eher Zufall. Ja, Friedemann ist ein wirklich besonderer Mensch in der deutschen Filmemacherlandschaft, der einerseits sehr zügig und konzentriert arbeitet, andererseits niemals eine abgeschliffene Routine an den Tag legt. Er sucht immer nach dem Besonderen, Speziellen, und schreibt vor allem auch selbst. Sozusagen ein Mastermind. Man fühlt sich bei ihm gut aufgehoben.

Ein Unfall zerreißt zwei befreundete Paare: Jan Josef Liefers (rechts) in der ZDF-Serie „Tod von Freunden“ (mit Thure Lindhardt, Katharina Schüttler und Lene Maria Christensen, v.l.).

Foto: ZDF und Letterbox / Thorsten Jan

Es ist Ihre erste dramatische Rolle seit langem. Ist das die Folge der Münsteraner „Tatort“-Folgen, dass man Sie immer im komischen Fach sieht?

Eigentlich wurde ich immer schon gerne gebucht für das, was man in Deutschland Komödie nennt. Ich mag das aber nicht so sauber trennen. Nehmen Sie etwa Dietls „Rossini“: Das war ja nicht nur Komödie. Dieses pure Hau-den-Lukas-Schenkelklopfen hat mich schauspielerisch noch nie so richtig fasziniert. Ich würde auch in einem Drama immer den Punkt suchen, an dem auf menschliche Weise Komik entsteht. In guten Komödien stecken sowieso immer Dramen. Nur die Frauen sind besser angezogen.

Dennoch: War es mal wieder schön, ganz dramatisch spielen zu dürfen?

Für mich ist das ganz wunderbar, dass ich so viele verschiedene Sachen machen kann. In der Regel steckt man schnell in einer Schublade. Das Schöne an meiner Laufbahn ist, dass das immer hin- und hergewechselt hat. Das mag ich auch so an Friedemann Fromm: dass er kein Problem hat, mich in nicht-komischen Rollen zu sehen. Mehr kann man sich als Schauspieler nicht wünschen.

Es ist spannend, wie die Serie mit Erzählformen spielt. Müsste es mehr mutige Produktionen dieser Art geben? Traut sich der deutsche Film da zu wenig?

Man wünscht sich immer, dass man nicht zu lange auf der Stelle tritt. Wir sind ja eine Krimination, manchmal hat man das Gefühl, dass deutsche Produktionen zu 90 Prozent aus Krimis bestehen. Und dann gibt es auch noch die guten alten Arztserien. Da sind andere Länder schon woanders. Aber es gibt wohl auch das Bedürfnis danach, denn diese Formate haben ja viele Zuschauer und damit ihre Berechtigung. Klar wünsche ich mir oft mehr Mut und Wagnis. Aber ich möchte unser Fernsehen auch mal verteidigen. Es ist ein Massenmedium, das sich eben an viele Menschen wendet und nicht nur an die, die schon alles gesehen haben. Und auch bei den Streamern ist längst nicht mehr alles nur topp.

Unangefochtene Quoten-Könige: Liefers und Axel Prahl (l.) als Ermittler im „Tatort“ aus Münster.

Foto: ARD / WDR/Thomas Kost

Das ZDF zeigt diesen Achtteiler erst um 22.15 Uhr und nicht im Hauptabendprogramm. Enttäuscht Sie das?

Oh, das wusste ich noch gar nicht! Aber was redet man sich nicht die Köpfe heiß über Programmierung und Quoten. Das ist eine eigene Wissenschaft. Bin ich enttäuscht? Man kann nur hoffen, dass genug Leute sich so für die Serie interessieren, dass sie wachbleiben und nicht schon ins Bett gehen. Das ist ja nicht immer gegeben, gerade wenn man Kinder hat und morgens früh raus muss. Aber diese Menschen kann man ja in die Mediathek locken.

Schauen Sie überhaupt noch analoges Fernsehen, nutzen Sie eher Mediatheken – oder streamen Sie nur noch?

(lacht) Wissen Sie, wenn man das beruflich macht, ist man sowieso kein repräsentativer Fernsehzuschauer. Ich finde es berührend, wenn sonntagabends beim „Tatort“ die ganze Nation sich vor dem Fernseher versammelt, wie bei einem großen Lagerfeuer. Aber wenn man dreht oder Konzerte gibt, kann man sich nicht ans Programm halten. Ich selbst bekomme von Filmen meist Links geschickt, die schaue ich dann, wann immer ich Zeit habe. Dass unsere Familie sich gemeinsam vor den Fernseher setzt, passiert immer seltener. Der Trend ist generell der, dass die Leute dann gucken, wann sie gerade Zeit und Lust haben. Die berühmten Einschaltquoten verlieren deshalb irgendwann mal an Bedeutung. Insofern ist es eh bald wurscht, wann ein Film programmiert wird. Meine Kinder etwa wissen gar nicht mehr, dass es so was wie eine Fernsehzeitung mit Programm gibt. Ich wusste früher immer genau, dass im DDR-Fernsehen samstags um 14 Uhr „Professor Flimmrich“ lief. Das war Gesetz. Meine Kinder wissen da gar nicht, wovon ich überhaupt rede.

Da Sie schon von Kindern sprechen: „Tod von Freunden“ handelt vom Tod eines Kindes. Spielt man das wie andere Rollen auch – oder nimmt einen das anders mit? Ein Kind zu verlieren, ist doch die Ur-Angst eines jeden Elternteils.

Das ist sie. Und damit spielt Friedemann Fromm ja auch. Natürlich treibt einen das um. Wir haben auch Freunde, die fragen, ob Lola nicht zum Skifahren mitkommen will. Klar sagt man ja, im absoluten Gottvertrauen. Aber was, wenn dann mal etwas passieren würde? Das ist eine Frage, die man sich kaum stellen mag. Das lässt sich auch für einen Schauspieler nicht so einfach runterspielen. Das geht schon ans Eingemachte. Aber dies ist auch ein Reiz dieser Serie, zu zeigen, wie diese Figuren ganz unterschiedlich mit Trauer und Schuld umgehen.

Immer schon für Komödien gebucht: Liefers mit Gudrun Landgrebe und Heiner Lauterbach in Helmut Dietls „Rossini“.

Foto: picture alliance / United Archives/IFTN

Es geht in der Serie um Freundschaften und was sie aushalten. Wie wichtig sind Ihnen persönlich Freunde?

Ich habe mehrere Freundeskreise. Menschen, die mir sehr nahestehen. Kollegen, denen ich mich freundschaftlich verbunden fühle, aber auch locker und unverbindlich. Wenn ich jetzt aber mal den strengen Maßstab anlege, dass ein Freund jemand ist, mit dem man auch einen gemeinsamen Lebensweg hat, für den man immer da ist und den man zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann, dann sind das gar nicht mehr so viele. In meinem Fall alte Freunde von früher, die kenne ich länger als Anna. Die würde ich als harten Kern bezeichnen.

Sind Freundschaften in der Pandemie wichtiger geworden, weil man sich weniger sehen kann und das umso mehr zu schätzen weiß? Oder vereinsamen wir alle sozial ein wenig?

Ich habe das Gefühl, dass Freundschaften noch mal ganz anders auf dem Prüfstand stehen. Gehen Freundschaften auseinander, weil die einen sich an die Vorschriften halten und die anderen Corona-Leugner sind? Gibt es überhaupt noch Menschen außer denen, die alles ablehnen und denen, die allem zustimmen? Aber da ist noch etwas anderes. Seit einem Jahr stehen wir medial unter Corona-Dauerfeuer. Gesundheit bedeutet, keinen positiven PCR-Test zu haben, alles andere ist zweitrangig und hat zurückzutreten. Man weiß nicht mehr, ist man eigentlich gesund oder nur symptomlos? Und ist das nicht dasselbe? Das ist vor allem ein mediales Problem, weniger ein medizinisches.

Wie nehmen Sie Gesundheit an sich wahr?

Bei mir steht Gesundheit auf vielen Säulen, nicht nur einem PCR-Testergebnis. Wenn ein Mensch seine Talente, seine Arbeitskraft nicht mehr einbringen, auch kein Geld mehr verdienen kann, dann ist das vorübergehend sicher auszuhalten. Auf längere Sicht macht das aber auch krank. Wenn ein Kind seinen besten Freund lange Zeit nicht sieht, dann ist es irgendwann nicht mehr der beste Freund. Die Gefahr besteht auch bei uns Erwachsenen, dass wir irgendwann gar nicht mehr merken, was uns eigentlich fehlt. Corona scheint ja auf Endlosigkeit angelegt und die Maßnahmen auch. Außerdem sind wir im Wahljahr, und wenn die Zustimmungswerte in der Bevölkerung so bleiben, sehe ich keine Strategieänderungen von Seiten der Politik.

Mit ihm haben sie beide schon wiederholt gearbeitet: Das Schauspielerpaar Jan Josef Liefers und Anna Loos mit Regisseur Friedemann Fromm (r.), hier 2013 bei der Preview des Films „Nacht über Berlin“.

Foto: Juri Reetz / picture alliance / BREUEL-BILD

Wie sind Sie bisher durch die Corona-Zeit gekommen?

Ganz gut. Die Corona-Regeln lassen sich bei Dreharbeiten wirkungsvoll umsetzen, so konnten wir halbwegs arbeiten. Aber wenn ich an meine Band Radio Doria denke und an all die anderen, die auf Live-Publikum angewiesen sind, bricht mir das Herz. Wir hatten vor Corona gut verkaufte Konzerte und Termine ohne Ende. Ich habe in dem Zusammenhang mal die Geschichte von unserem Bassisten erzählt, der Geld verdienen muss und zum Straßenbau ging. Da regten sich gleich ein paar Menschen auf, dass daran doch nichts Schlimmes sei. Nein, natürlich ist das eine respektable Arbeit, ich ziehe meinen Hut, aber er ist nun mal Musiker! Er kann etwas sehr, sehr gut, dass andere nicht können. Musik machen, dass den Leuten im Konzert vielleicht die Tränen kommen, sie sich für einen Moment verstanden oder berührt fühlen. Bei einem Lego-Baukasten ist das egal, passt der gelbe Stein nicht, nehmen wir eben einen roten. Ein Menschenleben ist aber kein Lego- Baukasten.

Mit Gitarre, aber ohne zu spielen: Jan Josef Liefers’ stummer Instagram-Auftritt, um auf die Probleme von Künstlern durch den Lockdown hinzuweisen.

Foto: Instagram / Jan Josef Liefers

Werden wir, wenn das mit der Pandemie so weiter geht, noch große Verwerfungen erleben – gerade auch im kulturellen Bereich?

Die alten, etablierten Hasen, die schon ein Publikum haben, werden irgendwann wieder auf der Bühne stehen, Ausstellungen eröffnen und so weiter. Fehlen wird der Nachwuchs, der jetzt gerade durchgestartet wäre. Debütalbum fertig, aber das Radio spielt die Single nicht (wie meist) und die Tour fällt auch noch aus. Welcher junge Künstler kann das ein Jahr lang durchhalten? Fürs Publikum da zu sein, war für viele meiner Kollegen mal eine glückliche und mutige Lebensentscheidung. Und jetzt stehen sie da wie die größten Loser: Tja, hätteste mal was Ordentliches gelernt! Das schmerzt mich. Neulich sagte mir eine Opernsängerin, dass der Mensch sich vielleicht daran gewöhnt, nicht mehr ins Theater, ins Kino, auf Konzerte zu gehen. Sondern lieber zuhause auf der Couch Netflix und Co. zu gucken. Manchmal denke ich, dass wir die Welt so, wie wir sie kennen, nicht mehr zurückkriegen werden. Aber meistens bin ich optimistisch. Wir versuchen etwas sehr Gutes: nämlich heil durch die Pandemie zu kommen. Aber während wir dies tun, richten wir auch viel Schaden an. Die öffentliche Anerkennung dieses Faktes und die breite Suche nach guten Ideen für eine alte oder neue Normalität vermisse ich derzeit.

Sie produzieren gerade Ihren ersten eigenen Film. Ist das jetzt womöglich durch die erzwungene Corona-Auszeit forciert worden?

Nicht wirklich, diese Möglichkeit ergab sich ganz unabhängig. Es ist ein Stoff, den ich schon lange verfilmen will, aber es hat etwas gedauert, bis die Nuss geknackt war. Es ist eine wahre Episode aus dem Leben von Erich und Margot Honecker, die nach ihrer Entmachtung und der Schließung ihrer alten Wohnsiedlung in Wandlitz als Obdachlose bei einer Pastorenfamilie in den Kinderzimmern des Pfarrhauses Asyl fanden. Keiner sonst wollte die beiden haben. Auch die Pastorenfamilie hatte sich nicht darum gerissen, aber ihr Glauben an Barmherzigkeit und Nächstenliebe befähigte sie zu diesem folgenschweren Schritt. Es ist der erste Film, den wir mit unserer kleinen Firma produzieren. Ich werde auch die Regie übernehmen, aber nein - bevor die Frage kommt – ich werde nicht selbst mitspielen. Schon gar nicht den Honecker. Da haben wir einen viel Besseren.

„Tod von Freunden“: ZDF; ab 7. Februar an vier Sonntagen, jeweils 22.15 Uhr