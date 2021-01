Wir Kinder vom Bahnhof Zoo - Drehbuchautorin - "Niemanden lässt diese Geschichte kalt"

Kaputt durch die Drogen: Christiane F. (Jana McKinnon) am Bahnhof Zoo. Die Kulisse wurde vollständig in Prag nachgebaut.

Berlin. Es ist genau 40 Jahre her, dass „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ ins Kino kam. Schon der zugrundeliegende Sachbuch-Bestseller 1978 hatte die Nation aufgerüttelt, warf er doch ein Schlaglicht auf das lange verschwiegene, ja verdrängte Drogenproblem der Bundesrepublik. Aber erst der Film von Uli Edel, der ein Millionenpublikum ansprach, fand Bilder, die sich in die Köpfe einbrannten: von Jugendlichen beim kalten Entzug oder bei der Beschaffungskriminalität. Es gibt wenige Filme, bei denen man noch nach so langer Zeit so starke Bilder erinnern kann.