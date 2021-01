Staatsbibliothek Unter den Linden digital eröffnet

Top-Events in Berlin

Die Staatsbibliothek Unter den Linden war seit 2005 in mehreren Abschnitten und bei laufendem Betrieb für insgesamt 470 Millionen Euro saniert worden. Von einem "Jahrhundertbauwerk" sprach Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) euphorisch bei der Eröffnung am Montag. Es war ein digitaler Festakt, nachdem die Feierlichkeiten wegen der Pandemie immer wieder aufgeschoben worden waren. "Wir eröffnen heute eine Bibliothek, ohne sie gleich zu öffnen", sagte Barbara Schneider-Kempf, die Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin. Wann die sieben Lesesäle mit 663 Arbeitsplätzen wieder für die Benutzung offen sein werden, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab. Vorsorglich wird schon mal ein Tag der offenen Tür in besseren Zeiten angekündigt.