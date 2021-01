Die Gedanken in der Schlaflosigkeit

Berlin. Viele Menschen leiden unter ihrer Schlaflosigkeit. Der Literatur-Nobelpreisträger Ivo Andrić (1892 bis 1975) gehörte zu ihnen. Er hat nächtens aufgeschrieben, was ihm durch den Kopf ging. "Die Schwierigkeit besteht nicht darin, wie man einschläft, sondern wie man nicht aufwacht", notierte Andrić: "Regelmäßig kommt es vor, dass du gegen drei Uhr nachts aus dem Schlaf hochfährst. Atemnot weckt dich, und das üblicherweise in Verbindung mit einem unangenehmen Traum." Danach liege er, so Andrić, "wehrlos im Bett wie ein Mann, der gesteinigt wird".

"Insomnia" ("Nachtgedanken") heißt das von Michael Martens bei Zsolnay herausgegebene Buch, dem bereits 2019 seine Biografie "Im Brand der Welten - Ivo Andrić. Ein europäisches Leben" vorausging. Es ist eine Art Wiederentdeckung des obskuren Romanautors, dessen Selbstzweifel, Sehnsüchte, aber auch unterschwellige Aggressionen sich in den Nachtgedanken spiegeln. Der junge Andrić hatte zu den Unterstützern jener serbisch-nationalistischen Männer gehört, die 1914 in Sarajevo das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand verübt hatten. In der Folge war der Erste Weltkrieg ausgelöst worden.

Das Buch enthält 220 Einträge aus den Notizbüchern

Andrić war von den österreichisch-ungarischen Behörden gesucht und verhaftet worden. Aus dem Gefängnis schrieb er im Jahr darauf einer Freundin: "Die Schlaflosigkeit beginnt mich zu quälen; und das erschreckt mich." Der vorliegende Band "Insomnia" enthält gut 220 von insgesamt 1500 Einträgen aus seinen Notizbüchern. Überraschend viel Musikalisches findet sich in Andrićs Nachtgedanken. Er erinnert sich an Ballettaufführungen, liebt Mozart und wird bei Liszt wütend. Und einmal findet sich folgender Eintrag: "Während eines Konzerts erschien mir eine steinerne, in der Mitte zerstörte Brücke. Die zerbrochenen Seiten des unterbrochenen Bogens strebten schmerzvoll zueinander. Sie deuteten mit letzter Anstrengung die einzig mögliche Linie des verschwundenen Bogens an."

Diese Brücke ist zu einem literarisch gewichtigen Symbol geworden. Ivo Andrićs 1945 erschienener monumentaler Historienroman "Die Brücke über die Drina" hat seinen Weltruhm begründet. Es geht um eine Brücke, die bei Višegrad, einer Stadt in Bosnien nahe der Grenze zu Serbien, über die Drina führt. Die Brücke verbindet und trennt gleichsam Orient und Okzident. Ein Blick auf die Geschichte des Bauwerks lohnt sich, weil die Brücke bereits in den 1570er-Jahren errichtet wurde. Als Bauherr gilt der Janitscharen-Großwesir Sokollu Mehmed Pascha. Die Brücke besteht aus elf Bögen, ist rund 180 Meter lang und sechs Meter breit. Die große Mittelplattform war über Jahrhunderte hinweg ein Treffpunkt und auch ein Kontrollpunkt an der Straße von Sarajevo nach Serbien.

Die abziehenden österreichisch-ungarischen Besatzer hatten 1914 drei Bögen zerstört. Das hat Andrić im Innersten bewegt. Die Brücke wurde auch später im Zweiten Weltkrieg beschädigt, seit 2007 findet sie sich auf der Liste des Unesco-Weltkulturerbes. Es ist bemerkenswert, welche Symbolkraft Brücken haben können. Nach dem Zerfall Jugoslawiens rückte mit den Balkankriegen eine weitere Brücke ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Im November 1993 hatten Truppen der bosnischen Kroaten das Wahrzeichen der Stadt Mostar zerstört. Die alte Brücke von 1566 verband bis dahin den mehr muslimisch geprägten Ostteil mit dem stärker christlich geprägten Westteil der Stadt. Nicht nur die Bilder der zerstörten, sondern später auch rekonstruierten Brücke von Mostar gingen um die Welt.

In Berlin gibt es vergleichsweise die Glienicker Brücke. Im Kalten Krieg trennte sie die beiden großen Militärlager, auf ihr wurden Spione ausgetauscht. Aber diese Geschichten sind weitgehend in Vergessenheit geraten, heute verbindet die Brücke im Alltag einfach wieder nur Berlin mit Potsdam. Zum nationalen Symbol ist hingegen das Brandenburger Tor geworden. Die historischen Stadttore wecken offenbar eine größere Imagination des Miteinanders als alte Brücken. Das würde vielleicht auch erklären, warum normalerweise Tausende Besucher auf der Museumsinsel ins Pergamonmuseum strömen, um das antike Ishtar-Tor von Babylon zu durchschreiten und zu bestaunen.

1939 kam Ivo Andrić als Botschafter nach Berlin

Bevor Ivo Andrić der Brücke über die Drina ein literarisches Denkmal setzte, verdingte er sich als Diplomat. Er arbeitete in den Konsulaten im Vatikan, in Bukarest und Triest, später in Paris, Madrid, Brüssel, Genf und Berlin. 1939 war Andrić außerordentlicher Gesandter des Königreichs Jugoslawien im Deutschen Reich geworden. In Berlin war er befreundet mit dem gewissenlosen Nazi-Staatsrechtler Carl Schmitt, der etwa die antisemitischen Nürnberger Gesetze verteidigte. Andrić eröffnete 1941 die neu erbaute Gesandtschaft im Botschaftsviertel. Das Grundstück gehörte eigentlich der Familie Mendelssohn Bartholdy, die war aber 1938 von den Reichsbehörden per Zwangsverkauf enteignet worden und musste emigrieren. Die Gesandtschaft residierte in dem Gebäude nur einige Monate, dann überfiel die deutsche Wehrmacht Jugoslawien und zerschlug den Staat.

Der Nobelpreisträger hat seine Nachfolger gefunden

Aus dem Diplomaten wurde der große Romancier Ivo Andrić, der 1954 dem kommunistischen Bund des Vielvölkerstaats Jugoslawien beigetreten war. Wer in den Annalen des schwedischen Nobelpreis-Komitees nachschlägt, erfährt beiläufig, dass die Schwedische Akademie schon mit ihrer Auswahl haderte. Andrić hatte den Preis für seine Romantrilogie, zu der "Die Brücke über die Drina" gehört, demnach bekommen, weil man endlich mal einen Schriftsteller aus Jugoslawien in den literarischen Adelsstand erheben wollte. Andrićs epischen Erzählstil stellte man in die Tradition der Märchen aus "Tausendundeiner Nacht".

Der fast vergessene Autor hat seine Spuren hinterlassen. Der erste türkische Literatur-Nobelpreisträger Orhan Pamuk betrachtet ihn als seinen Vorgänger, "denn er war so mutig, uns zu zeigen, dass wir alle aus dem gleichen Stoff sind". Saša Stanišić, der Deutsche Buchpreisträger 2019, ist im jugoslawischen Višegrad geboren worden. Während des Bosnienkriegs flüchteten seine Eltern mit ihm 1992 nach Deutschland. In seinem halbbiografischen Romandebüt "Wie der Soldat das Grammofon repariert" spielt auch die nahegelegene Brücke über die Drina mehrfach eine Rolle. "Auf dem Weg ins Krankenhaus halten wir an der Brücke", heißt es im Roman, "weil Ivo Andrić gerade versucht, mit einem Pferd über die Drina zu springen." Der Nobelpreisträger gibt seinem Pferd Wein und sie laufen an. Andrić hebt ab. Und der Opa fragt, ob er es schaffe? Die Antwort verweigert Stanišić ihm. Die Brücke bleibt ein Symbol.

Ivo Andrić: Insomnia (Nachtgedanken). Paul Zsolnay Verlag, 192 Seiten, 20 Euro.