Eine Liebe zweier Lehrer – die vom Tod beendet wird

Elias lernt in der Schule Heidrun kennen. Sie ist in festen Händen und hat eine Tochter. Und doch kommen sie zusammen. Und verleben viele glückliche Jahre zwischen klassischer Musik und Bergtouren. Bis die tückische Krankheit kommt.

Journalist und Moderator Jörg Thadeusz erzählt in dieser Serie Liebesgeschichten aus dem Leben der Berlinerinnen und Berliner. Teil 2

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin. Wäre es nach ihm gegangen, hätte es keinen Kuss gegeben. Geht doch nicht. Macht man nicht. Eine Frau in festen Händen. Kleine Tochter. Hat gerade erst ein Ausreisedrama aus der DDR hinter sich. Da ist eine Liebelei völlig fehl am Platze. Wäre es also nach ihm gegangen, hätte der Abend des 15. Februar 1989 niemals sein Leben verändert.