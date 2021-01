Jens Harzer über die letzten Dinge des Lebens

Er liebt das Rampenlicht. Aber in der Öffentlichkeit hält er sich nicht gern auf - und gibt auch kaum Interviews.

Bühnenstar Jens Harzer verrät, wieso er so selten in Filmen spielt und warum er sich etwas geniert, Träger des Iffland-Ringes zu sein.

Berlin. Er ist einer der bedeutendsten Theaterschauspieler des Landes - und seit fast zwei Jahren Träger des berühmten Iffland-Ringes. In Film und Fernsehen ist Jens Harzer dagegen selten zu erleben - und auch dann meist in Nebenrollen wie in Wim Wenders' „Die schönen Tage von Aranjuez“ oder der Serie „Babylon Berlin“. Nun aber spielt der 48-Jährige einmal eine Hauptrolle: Im tragikomischen ARD-Film "Ruhe! Hier stirbt Lothar" erhält er fälschlich die Diagnose, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat, schließt deshalb mit seinem bisherigen Leben radikal ab - nur um dann zu erfahren, dass er kerngesund ist. Ein Gespräch mit dem Schauspieler über die letzten Dinge, die man zu regeln hat, und seine Schüchternheit.