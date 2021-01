Schauspieler: „Die Branche stirbt einen stillen Tod“

Berlin. Die Stimmung reicht von Verzweiflung bis Wut. „Wir sind empört und fassungslos darüber, wie die Belange der Kulturschaffenden von der Bundesregierung wie Krümel vom Tisch gefegt werden“, sagt Leslie Malton. „Für uns gibt es seit zehn Monaten keine Hilfe“, appelliert Heinrich Schafmeister. Und Hans-Werner Meyer setzt nach: „Wir haben die Nachteile von Soloselbstständigen und von Angestellten.“

Alle drei verbindet nicht nur, dass sie Schauspieler sind. Sie engagieren sich auch im Bundesverband Schauspiel. Und schlagen nun Alarm. Das haben sie schon einmal zu Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen März getan. Seither aber sei nichts passiert – auch wenn die Politik immer behauptet, sich zu kümmern. Das Problem, so bringt es Schafmeister, der Schatzmeister des Verbands, auf einer digitalen Pressekonferenz am Mittwoch auf den Punkt: „Die politisch Verantwortlichen kennen sich mit atypisch Beschäftigten einfach nicht aus.“

Nicht mal Grundsicherung können sie beantragen

In Deutschland gibt es laut dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung rund 20.000 Schauspieler. 2000 davon, so rechnet Antoine Monot Jr. vor, seien in Theaterensembles angestellt. 3000 bis 4000 können von Dreh- bzw. Synchronarbeiten leben. Das Gros aber, zwei Drittel bis drei Viertel aller Schauspieler, sind nur für einzelne Produktionen als Gäste angestellt und fallen durch alle Raster. Arbeitslosengeld können sie nicht beantragen, weil sie vergangenes Jahr kaum beschäftigt waren. Kurzarbeitergeld wird aber nur an Soloselbstständige vergeben – nicht an kurzbefristet Beschäftigte.

Und nicht mal Grundsicherung können sie beantragen. Wer mehr als 60.000 Euro besitzt, dem wird das verweigert. Schauspieler sind aber darauf angewiesen, für die Altersvorsorge zu sparen. Seit zehn Monaten versucht der Schauspielerverband, das an die Verantwortlichen zu vermitteln. Doch bislang wird er nicht erhört – oder nicht verstanden. Nur Bayern hat bislang eine Künstlerhilfe eingesetzt.

Die Kulturhoheit liegt bei den Ländern

Es ist vielleicht schlechtes Timing, dass die Pressekonferenz just zu der Stunde gehalten wird, an dem Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in Berlin verkündet, dass die Corona-Hilfen für Soloselbstständige „wie etwa Künstler“ erhöht werden sollen. Und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verspricht, bei den Hilfen noch mal deutlich draufzusatteln.

Neu ist, dass nun auch sogenannte unständig Beschäftigte die Neustarthilfe beantragen können. „Das wäre ein gewaltiger Schritt nach vorn“, so Schafmeister. Die Kulturhoheit liege aber bei den Ländern, Monika Grütters könne da lediglich appellieren. „Wir sind skeptisch“, so der Verbandsschatzmeister, „denn wir werden seit zehn Monaten enttäuscht.“

Die Misere trifft vor allem Schauspieler, die nur gastweise an einem Theater angestellt sind. Privathäuser bezahlen sie dafür tapfer auch im Lockdown, Staatstheater aber werden von den Ländern sogar angehalten, dies nicht zu tun. Ein Skandal. Und wann immer diese Krise vorbei sein sollte und Theater wieder öffnen dürfen, rechnet der Schauspielerverband mit einem enormen Kahlschlag. Um die Verluste aufzufangen, werden die Häuser immens hohe Sparauflagen bekommen. Und viele Tournee- und Privattheater werden schließen müssen. Die Branche, orakelt Schafmeister, „stirbt dann einen stillen Tod“.