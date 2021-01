„Eine Mutter wird ihr Wiegenlied nicht streamen“

Berlin. Er ist ein großer Visionär unter den Dirigenten. Wenn das Konzerthausorchester am Mittwoch den 70. Geburtstag seines Ehrendirigenten Iván Fischer mit einem Konzertstream feiert, ehrt es auch den Komponisten und Entwickler neuer Konzertformate.

Von 2012 bis 2018 war der Ungar Chefdirigent in Berlin. In dem Stream, der ab 20.30 Uhr kostenlos auf der Internetseite des Konzerthauses zu sehen ist, gratulieren ihm aber die drei Orchester gemeinsam, die der Jubilar seine „musikalische Familie“ nennt: das Konzerthausorchester, das Budapest Festival Orchestra und das Royal Concertgebouworkest Amsterdam. Es werden neben drei Kompositionen Fischers auch eine Collage vergangener Produktionen präsentiert. Der Jubilar wird, wie er sagt, vorm Bildschirm sitzen und sich überraschen lassen.

Herr Fischer, runde Geburtstage sind auch ein guter Anlass, um Resümee zu ziehen?

Iván Fischer: Die Zukunft ist für mich die große Frage, nicht die Vergangenheit. Für mich geht es darum, wie die Musik nach der Covid-Zeit wieder zurückkommen kann. Ich bin in den letzten Monaten durch eine ziemlich große Veränderung gegangen. Am Anfang – von März bis Mai – habe ich noch viele Online-Konzerte organisiert und wollte das Bedürfnis mit diesen Streamings befriedigen. Jetzt habe ich aber genug vom Bildschirm. Ich möchte darin keine Lösung mehr sehen. Musik braucht menschliche Begegnungen. Wenn es möglich ist, möchte ich selbst keine Streaming-Konzerte mehr machen.

Was wird sich am Konzertbetrieb am meisten verändern?

Fischer: Ich finde es bedenklich, wie süchtig uns das Digitale macht. Wir müssen wieder aussteigen können aus dem Homeoffice und all diesem digitalen Ersatzleben. Es hat in der Krise geholfen, aber wenn wir nicht aufpassen, dann verlieben wir uns noch in dieses Homeoffice-Zoom-Kongress-Leben. Dann werden wir langsam zu Sklaven von Algorithmen und großen Social-Media-Gesellschaften. Das wäre furchtbar. Aber ich glaube, es wächst eine neue Generation heran, die nicht mehr ständig ihre Finger an den Handys hat. Sie wird wieder wie in den 1960er-Jahren menschliche Kontakte und mehr Natur erleben wollen.

Der Konzertbetrieb ist weltweit heruntergefahren. Womit beschäftigen Sie sich gerade?

Fischer: Ich habe Pläne für nächste Woche. Es gibt immer einen Plan A. Dann folgen die Absagen aufgrund der Situation. Eigentlich interessieren mich die Absagen weniger. Irgendwann werden wir wieder musizieren können. Ich bereite mich auf die Post-Covid-Periode vor. Ich denke darüber nach, wie es aussehen soll. Für mich lautet die große Frage: Ist bei den Menschen die Angst vor der Ansteckung oder der Hunger nach Kultur größer? Bei mir ist der Hunger größer als die Angst.

Zwischen Lockdown und Wiedereröffnung des Kulturbetriebs stehen im Moment Regierungen, die darüber entscheiden.

Fischer: Ich kritisiere die Entscheidungen nicht, sie waren und sind richtig. Menschliche Kontakte müssen reduziert werden, um der Gesundheit eine Chance zu geben. Trotzdem müssen wir uns auf die Zeit danach vorbereiten. Wir Musiker sind zuständig für die Kommunikation zwischen Menschen, und die findet besser live als online statt.

Was waren Ihre Erkenntnisse in der kulturellen Schließungsphase?

Fischer: Ein Streaming-Konzert ist natürlich ein guter Ersatz. Die Musik kommt aus den Lautsprechern, die Musiker sind auf dem Bildschirm zu sehen. Aber Musik ist dazu da, Menschen zusammenzubringen. Das echte Erlebnis findet in einem Saal oder einem Raum statt. Wenn eine Mutter ihrem Baby ein Lied singt, dann geht es um Gefühle und Nähe. Eine Mutter wird ihr Wiegenlied nicht streamen.

Ihr Geburtstagsständchen am Mittwochabend muss wieder gestreamt werden.

Fischer: Ich bin sehr dankbar, dass meine drei Lieblingsorchester etwas gemacht haben. Ich werde es mir am Abend anschauen. Alle drei spielen ein Stück von mir, dazu kommen Aufnahmen aus früheren Konzerten. Der Rest ist eine Überraschung für mich.

Wo haben Sie die Zeit des Lockdowns verbracht – in Budapest oder Berlin?

Fischer: In beiden Städten. In Budapest haben wir eine andere Philosophie, um durch die Pandemie zu kommen. Wir glauben dort nicht an diese Abstandsregeln. Um Musik zu machen, muss man näher aneinander sein und sich gut hören. In Budapest haben wir weitergespielt, aber das Orchester regelmäßig getestet. Wir spielen zusammen wie eine Familie, in der man keine Angst voreinander hat. Aber nur durch das ständige Testen konnten wir aktiv bleiben. Es gab viele Initiativen, ich nenne ein Beispiel. Wir haben in der Lockdown-Phase mehr als 200 Serenaden gegeben. Gruppen des Orchesters sind in Höfe oder auf Straßen gegangen und haben für die Leute in den Hochhäusern musiziert. Die Leute haben von ihren Fenstern und Balkonen aus zugehört.

Gibt es gerade große Unterschiede im Kulturumgang zwischen Berlin und Budapest?

Fischer: Es gibt andere Regeln. Hier muss man Abstand halten, zwei Musiker dürfen nicht näher als anderthalb oder zwei Meter zueinander sitzen. In Ungarn hat man das nicht forciert. Deswegen haben wir gesagt, wir schützen das Orchester durch das regelmäßige Testen. Die Abstandsregel finde ich nicht einmal ehrlich. Wenn man sie nicht einmal kontrolliert, weiß man doch gar nicht, ob die Methode wirksam ist oder nicht. Die Vorschrift wirkt auf mich eher, als wolle man die Antwort gar nicht wissen wollen.

Sie betreuen als Ehrendirigent des Konzerthausorchesters das vorher beliebte Format „Mittendrin“, bei dem Sie, das Orchester und das Publikum dicht aufeinander rücken. Wann wird ein solches Konzertformat wieder möglich sein?

Fischer: Das Konzertformat macht nur Sinn, wenn die Leute keine Angst mehr voreinander haben. Ich finde alle Zwischenlösungen, wonach der Besucher im Saal nur auf jedem dritten Stuhl sitzen darf und die Musiker auf der Bühne weit auseinandergerückt spielen dürfen, armselig. Es muss möglich werden, dass die Leute wieder dicht aneinander sitzen. Wir brauchen also Tests und Impfungen, damit die menschlichen Kontakte wieder möglich werden.

Sie sind Dirigent und Komponist. Ist die Krise eine Zeit, die Sie zu neuen Werken motiviert?

Fischer: Diese Zeit war für mich auch eine große Denkphase. Ich denke radikal über Musikformen nach, um persönliche Kontakte zwischen Menschen entstehen lassen. Ich habe eher kleine Stücke als Vorübung geschrieben. Ich gehe dabei nicht mehr von der Konvention aus, dass ein Musikstück von der Bühne aus gespielt werden muss.