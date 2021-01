„Die Philharmoniker waren mein großer Traum"

Berlin. Die Aufnahme ins weltberühmte Orchester ist in ihrem Heimatland mit Stolz wahrgenommen werden. In 138 Jahren der Berliner Philharmoniker ist sie die erste türkische Geigerin, schrieben die Zeitungen. „Ich war überrascht, dass die türkischen Medien das Thema so ernst genommen haben“, sagt Hande Küden, die neue Philharmonikerin: „Die klassische Musikwelt gehört eigentlich nicht zu unserer Kultur. Es ist normalerweise weniger interessant, welcher Künstler wo engagiert ist.“ Natürlich habe sie sich sehr über die Aufmerksamkeit gefreut, fügt sie noch hinzu.

Die Geigerin hat bereits vor unserem morgendlichen Treffen eine Stunde lang geprobt. „Bei den Philharmonikern ist es üblich, dass jeder vorbereitet zur ersten Probe kommt“, wird sie später im Gespräch sagen. Aber zunächst schnaufen wir mit Maske die schier unendlichen Treppen in der menschenleeren Philharmonie hoch, im Südfoyer schweigen wir uns erst einmal fröhlich an. Hande Küden gehört zu den Musikerinnen, die sprühend und humorvoll erzählen können. Ein bisschen Erleichterung schwingt offenbar noch in ihren Erinnerungen an die Wahl am Ende des Probejahrs zurück. „Wir werden zweimal pro Woche getestet, einmal vor der Probe und ein weiteres Mal vorm Konzert“, sagt sie: „Die Corona-Tests machen es uns möglich, dass wir uns auch in größerer Runde treffen können.“ Das Krisen-Management erinnert beiläufig daran, dass die Philharmoniker so etwas wie die Bundesliga sind.

Die Musikerin wartete zuhause auf den Anruf

„Die Orchesterversammlung, in der ich zur Abstimmung kam, fand am 4. Dezember statt“, erzählt Hande Küden. „Es gab eine große Zustimmung, habe ich hinterher von Kollegen gehört. Es ist gut zu wissen, dass ich in einem Orchester gelandet bin, dass mich gerne haben wollte.“ Seit September 2019 spielt sie im Orchester. Nach dem Probejahr folgt immer die Stunde der Wahrheit. „Man wartet aufgeregt auf das Ergebnis im Café oder zuhause. Ich habe zuhause auf den Anruf gewartet.“ Sie weiß, dass ihre Probezeit gut lief. „Allerdings hatte ich davor nur in einigen Projekten mitgespielt, denn im März begann der Lockdown. Deshalb war ich mir etwas unsicher.“

Das ewig Selbstzweiflerische ehrt Musiker. Dabei ist Hande Küden längst eine gestandene Geigerin, seit 2016 war sie stellvertretende Konzertmeisterin im Deutschen Symphonie-Orchester Berlin (DSO). Was eine anspruchsvolle Funktion im künstlerischen Getriebe ist. „Jedes Orchester ist anders“, sagt sie: „Insofern sind gemachte Erfahrungen keine Garantie dafür, dass man in ein anderes Orchester hineinpasst.“

Geboren wurde Hande Küden in Adana, einer nahe am Mittelmeer gelegenen türkischen Millionenstadt. Ihre Eltern sind dort Professoren für Agrarwissenschaften an der Universität. „Ich war im Kinderchor, als ich acht Jahre alt war. Im Orchester entdeckte ich die Geige und fand es wunderbar. Ich fragte meine Eltern, was das ist? Ich kannte den Namen nicht einmal. Und außerdem sagte ich ihnen, dass ich genau dieses Instrument lernen möchte. Meine Eltern haben mich ernst genommen.“ Das Verständnis findet sie besonders bemerkenswert, denn „in der Türkei dachte man vor zwanzig Jahren, Musiker sei kein guter Job und man verdiene nicht genügend Geld damit.“

Mit einem Jugendorchester kam sie nach Berlin

Genau genommen hat Hande Küden erst mit neun Jahren mit dem Geigenunterricht begonnen. „Das sei ziemlich spät, sagen viele. Und glauben, dass man bereits früher anfangen sollte.“ Die Geigerin zuckt mit den Achseln. Sie ist der lebende Beweis dafür, dass man nicht im Krabbelkind-Alter beginnen muss, um später erfolgreich zu sein. Sie studierte am Staatskonservatorium der Universität Çukurova und spielte wie viele junge Musiker in einem Jugendorchester. 2008 fand eine Tournee nach Deutschland statt, Hande Küden war in Köln, Kassel und auch in Berlin. „Die Stadt wurde sofort meine große Liebe. Ich dachte, hier möchte ich leben. Ich habe dann erfahren, welche Künstler an welchen Hochschulen lehren.“ Sie habe in der Zeit die ganze Musikwelt für sich entdeckt. In Deutschland gingen auch deutlich mehr Besucher in die Konzerte. „Die klassische Musik ist eine Basis in der Kultur. Hier fängt man schon in der Kirche an, Bach zu spielen und zu singen.“

An der Eisler-Musikhochschule studierte sie bei Tabea Zimmermann. „Danach wollte ich bei keinem anderen mehr studieren. Sie ist in ihrer Bühnenpräsenz und in ihren Ideen von Musik genau das Vorbild, das ich brauchte.“ Danach gehörte die Geigerin zunächst zur DSO-Akademie, anschließend zur Karajan-Akademie. Die erste türkische Philharmonikerin lebt in Moabit. Sie freue sich, wenn sie in einen türkischen Markt gehe, weil viele Produkte so frisch seien und direkt aus der Türkei kämen. „Aber ich kenne kaum türkische Leute persönlich, die hier geboren sind. Ich habe gar keine Verwandten in Deutschland.“ Sie wollte immer in der Philharmonie spielen, sagt sie, das war ihr großer Traum. „Dieser Klang hinter mir ist immer wieder überwältigend.“

Der Konzertbetrieb ist in der Pandemie weitgehend lahmgelegt. „In unserem Orchester und auch im Publikum gab es keine bekannt gewordenen Corona-Fälle. Die Hygiene-Maßnahmen waren in der Philharmonie sehr gut durchdacht. Ich wünsche mir, dass wir unsere Konzerte wieder mit Publikum machen können.“