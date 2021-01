Vier ungleiche Brüder

„Die Scholems“ kann man als Berliner oder jüdische, am besten aber als eine außergewöhnliche Familiengeschichte lesen. Es geht um die Lebenswege von vier grundverschiedenen Brüdern, zu denen Gershom Scholem, der später in Israel zum berühmten Gelehrten der jüdischen Mystik wird, und Werner Scholem, der in der frühen Weimarer Republik ein Vordenker der Kommunisten war, gehören. Der amerikanische Buchautor Jay H. Geller springt in seiner „Geschichte einer deutsch-jüdischen Familie“, so der Untertitel, gleich ins Jahr 1938, einem Schicksalsjahr. Am 1. Februar verlässt der schlaksige Gershom Scholem das Schiff „Queen Mary“, um als Bürger Palästinas in New York Vorträge zu halten, wissenschaftliche Bibliotheken aufzusuchen und emigrierte alte Bekannte zu treffen. Er sieht sich willkommen und genießt die folgenden Wochen.

Anders ergeht es seinen Brüdern Reinhold und Erich Scholem, die am 1. Juli im Hafen von Sydney einlaufen. In Australien haben sie weder Freunde, noch Verwandte. Und schon gar kein gesichertes Einkommen. In Berlin waren die Beiden wohlhabende Druckereibesitzer. Reinhold hält sich für einen deutschen Patrioten, Erich ist ein desillusionierter liberaler Demokrat. Beide flüchten als Juden vor den Nazis, die ihnen bald darauf auch die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen.

Werner Scholem wird im KZ Buchenwald ermordet

In Sydney bezieht Reinhold am 17. September 1938 eine neue Wohnung und füllt die Einwanderungsanträge für Mutter Betty aus. Am anderen Ende der Welt werden in diesen Tagen neue Häftlinge ins Konzentrationslager Buchenwald eingeliefert, es sind Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten und Homosexuelle. Besonders verhasst ist den Nazis Werner Scholem, der vierte der Brüder, der ein ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees der KPD war. Er hatte die Partei als Abgeordneter im Reichstag vertreten und war als Redakteur der Parteizeitung „Rote Fahne“ ein kommunistischer Intellektueller in der Weimarer Republik. Bis ihn die stalinistischen Hardliner aus der Partei drängten. Die Nazis verhafteten ihn bereits 1933, fünf Jahre lang war er im Berliner Gestapo-Gefängnis Columbia-Haus, dann in den Konzentrationslagern in Lichtenburg und Dachau. In Buchenwald wurde er 1940 getötet. Das heute vorm Berliner Reichstag stehende „Denkmal zur Erinnerung an 96 von den Nationalsozialisten ermordete Reichstagsabgeordnete“ erinnert auch an Werner Scholem.

Das Schicksalsjahr 1938 wird vom Historiker Geller mit einem später verharmlosend „Kristallnacht“ genannten antisemitischen Pogrom am 9. November beschlossen. Auch das Innere der Synagoge an der Berliner Lindenstraße, in die Betty Scholem gelegentlich ging, wurde verwüstet. Jetzt ist auch für die unerschrockene Frau klar, dass sie Deutschland endgültig verlassen muss. Angesichts der Lage und der bürokratischen Schikanen erleidet sie zunächst einen Nervenzusammenbruch.

Wechselspiel von Assimilation und Abgrenzung

Die Familiengeschichte wird im Fluss der deutschen Geschichte erzählt, politische Ereignisse und statistische Zahlen werden beiläufig erklärt und bewertet. Und das immer im Blick darauf, wie es sich auf die jüdische Bevölkerung im Allgemeinen und auf die Scholems ganz konkret ausgewirkt hat. Es ist ein andauerndes Wechselspiel von Assimilation und Abgrenzung, von Aufnahme und Ausgrenzung. Bei den Scholems beginnt es wie für viele andere mit dem 1812 von König Friedrich Wilhelm III. erlassenen „Edikt betreffend der bürgerlichen Verhältnisse der Juden in dem Preußischen Staate“. Um die Staatsbürgerschaft zu erlangen, mussten Juden einen festen Nachnamen anwählen. In Glogau ging der Familienlegende nach in jenem Sommer der Sohn des Elias zur Verwaltung und ließ sich als Scholem, was die jiddische Variante des hebräischen Namens Schalom ist, eintragen.

Fünf Jahre später kam der Bäcker Marcus Scholem nach Berlin. Noch ist die Familie arm wie die meisten der Zuzügler, das kleine Unternehmertum war gefragt. 1841 eröffnete man beispielsweise eine koschere Garküche an der Klosterstraße. Allmählich verschwand das Religiöse im Alltag, die Familie feierte auch unterm eigenen Weihnachtsbaum. Für die im Buch abgehandelte Berliner Geschichte stellt es sich als Vorteil heraus, dass die Scholems immer in der alten Innenstadt unweit von Stadtschloss und Fischerkiez angesiedelt blieb, viele Ereignisse spielten sich quasi vor ihren Haustüren ab. Normalerweise zogen sich die wohlhabend Gewordenen in die westlichen Vorstädte zurück, die armen Juden aus Osteuropa siedelten sich im Scheunenviertel an. Die vier Scholem-Jungen besuchten das Luisenstädtische Realgymnasium. Jüdische Familien achteten darauf, dass ihre Jungen und Mädchen eine gute Ausbildung erhielten. In der Weimarer Republik waren fast 30 Prozent aller Ärztinnen Jüdinnen. Und viele Eheschließungen gingen längst über konfessionelle Bindungen hinaus.

Deutsche Juden begrüßen die Weimarer Republik

Um 1900 herum hatte sich die antisemitische Rhetorik in der Berliner Gesellschaft wieder verschärft. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, meldeten sich viele Juden an die Front, auch in der Hoffnung, damit gleichrangiger Teil der Gesellschaft zu sein. Bruder Reinhold diente etwa an der Westfront und sah sich wie viele enttäuschte deutsche Soldaten nach der Niederlage als Patriot. Mutter Betty beklagte hingegen die „Judenhetze“ der Rechtsparteien, „die den Zorn des Volkes ablenken wollen, der alte geschichtliche Kniff.“ Die meisten deutschen Juden begrüßten die 1918/19 entstandene demokratische Republik. Die Scholems waren allerdings innerlich zerrissen, was die politische Orientierung anging. Und Bruder Gerhard liebäugelte mit dem Zionismus. Im September 1923 wanderte Gershom Scholem ins britisch kontrollierte Palästina aus, wurde zunächst an der Jerusalem Universitätsbibliothek beschäftigt. Nach der Eröffnung der Hebräischen Universität zwei Jahre später lehrte er jüdische Mystik.

Es gibt ein Kapitel über das Nachleben der Scholems in Sydney und Jerusalem. Bemerkenswert an Gellers Familiengeschichte ist auch, dass der Autor sie über die Ermordung und Vertreibung der Juden durch die Nazis hinaus erzählt. Zur historischen Aufarbeitung heute gehört es, nicht nur die Verluste für Deutschland zu beschreiben, sondern auch das, was die Exilanten Kreatives rund um die Welt bewirkt haben. Falls das deutsche Fernsehen mal wieder einen klugen, wahrhaftigen Filmstoff zur Berliner Geschichte sucht, sei diese Familiengeschichte empfohlen.

"Die Scholems", Jay H. Geller (Suhrkamp/Jüdischer Verlag, 462 S., 25 Euro)