Asphalt Burning - Netflix lässt die Reifen quietschen

Berlin. Klamauk hat seine Grenzen. Das können durchaus Landesgrenzen sein. Über die Lümmel-und-Pauker-Filme in den 70er-Jahren etwa lachten die Deutschen Tränen - aber nur sie. Über die dänische „Olsenbande“ amüsierte man sich auch in der DDR, nicht aber in der BRD. Und auch die norwegischen Actionkomödien „Börning: The Fast & the Funniest“ (2014) und „Börning 2“ (2016) waren bislang eher Landessache, stachen in ihrer Heimat aber selbst Hollywood-Blockbuster aus. Im dritten Teil „Asphalt Burning“, der jetzt auf Netflix gestartet ist, sollen die Landesgrenzen jedoch bewusst überwunden werden. Der Film, mit dem eine Trilogie zu Ende geht, spielt überwiegend in Deutschland. Und neben dem norwegischen Stamm-Cast drücken auch viele deutsche Stars aufs Gas.

Hallvard Breinings Raser-Komödien sind Reminiszenzen an Klassiker wie „Auf dem Highway ist die Hölle los“, aber auch Parodien auf die „Fast & Furious“-Raserfilme mit Vin Diesel, nur nicht so bierernst und testosterongeschwängert, eher bierselig und mit ironischem Augenzwinkern. Im Zentrum stehen stets der Autoliebhaber Roy (Anders Baasmo Christiansen), seine schrägen PS-Kumpane und sein alter Ford Mustang 73, mit dem er die Straßen unsicher macht.

Im dritten Teil wird nun seine Hochzeit torpediert, weil Robin (Alexandra Maria Lara), die ehemalige WG-Mitbewohnerin der Braut, selbst ein Auge auf diese geworfen hat und diese nach Köln entführt. In der Logik dieser Klamauk-Filme wird das nicht ausdiskutiert, man fordert sich vielmehr zu einem Autorennen heraus – auf dem Nürburgring, mit der Braut als Pokal für den Sieger. Die norwegischen PS-Anbeter müssen dafür erstmal den Weg nach Deutschland antreten, wo ihnen nicht nur ein übler Geselle (Henning Baum) mit seinen Gesinnungsgenossen (dem Musikduo BossHoss) in die Quere kommt, sondern auch noch zwei ziemlich irre Verkehrspolizisten (Milan Peschel und Peter Kurth).

Da quietschen die Reifen, da qualmen die Motorhauben. Und die unmöglichsten Stunts werden hingelegt, auch wenn die eher unfreiwillig komisch sind - und von deren Nachahmung im Vorspann entschieden abgeraten wird. Aber nicht nur Alexandra Maria Lara, die im Niki-Lauda-Drama „Rush“ nur auf dem Beifahrersitz sitzen durfte, setzt sich hier begeistert hinters Steuer. Auch Ruby O. Fee und Kostja Ullmann geben kleine Gastauftritte. Und zumindest für das herrlich schräge Duo Peschel/Kurth lohnt das Zusehen. Manche Deutschland-Klischees wirken dagegen reichlich angestaubt: etwa dass, sobald man auf deutsche Straßen kommt, im Radio gejodelt wird oder in einem deutschen Restaurant im Dirndl serviert wird. Dass in diesem Nonsens auch deutsche Fördermittel stecken, wird mancher da nicht so lustig finden.

Aber dass es hier um Nationalgut geht, wird spätestens dann klar, wenn auch Wencke Myhre sich die Ehre gibt. Der Schlagerstar ist wohl das stärkste Bindeglied zwischen Deutschland und Norwegen und muss hier einmal mehr das knallrote Gummiboot anstimmen. Doch am Ende ist es ihre Wimpernbürste, die das finale Rennen entscheidet.