Künstler, die die Welt bereicherten

Berlin. Einen weltweit bekannten Klassiker und durch seine Musik vielen vertrauten Jubilar wie Ludwig van Beethoven gibt es im neuen Jahr nicht, aber die offiziellen BTHVN2020-Ausrichter haben die Verlängerung seiner Jubiläumsfeierlichkeiten bis zum Sommer ausgerufen. Zu viele Konzerte und Opernpremieren waren wegen Corona ausgefallen. Auch 2021 werden deswegen wohl einige Jubilare weniger, andere mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben eine kleine und subjektive Auswahl von Künstlern getroffen, die uns wichtige Werke hinterlassen haben.

Maler und Mode

„Wie wird man Revolutionär?“ prangt auf der Webseite beuys2021.de und der Künstler mit Hut lacht dem Betrachter entgegen. Joseph Beuys gehört zweifellos zu den weltweit bedeutenden Künstlern des 20. Jahrhunderts. Der politisch aktive Aktionskünstler, Bildhauer, Kunsttheoretiker und Professor an der Kunstakademie Düsseldorf steht für den erweiterten Kunstbegriff. Er wurde am 12. Mai 1921 in Krefeld geboren und starb 1986 in Düsseldorf. Den 100. Geburtstag des Rheinländers wollen rund 20 Museen und Kulturinstitutionen des Landes Nordrhein-Westfalen mit ihrem Jubiläumsprogramm würdigen. In Berlin ist das Beuys-Erbe mit dem Hamburger Bahnhof verbunden.

In gewisser Weise ist der Karikaturist und Maler Lyonel Feininger ein Berliner, obwohl er am 17. Juli 1871 in New York geboren wurde. Auf der Gedenktafel am Haus der Potsdamer Straße 29 in Zehlendorf steht: „In diesem Haus befand sich von 1911 bis 1919 das Atelier des deutsch-amerikanischen Künstlers. (…) Hier entstanden viele seiner ,Grotesken‘ und die prismatischen Bilder der Kriegsjahre. Als Mitglied der Künstlergruppe „Berliner Secession“ war Feininger zum prägendsten Maler der klassischen Moderne geworden und wirkte von 1919 bis 1932 am Bauhaus in Dessau als Lehrer. Die Nazis diffamierten seine Werke als „Entartete Kunst.“ Er selber ging nach New York zurück, wo er 1956 starb.

Ihr bis heute schillernder Name stand für Lebensart und das Selbstverständnis der modernen Frau. Coco Chanel, die 1883 als Gabrielle Bonheur Chasnel in Frankreich geboren wurde, war eine einflussreiche Modeschöpferin, die das „Chanel“-Imperium begründete und mit ihren neuartigen Entwürfen die Frauenmode des 20. Jahrhunderts nachhaltig prägte. Das Kleine Schwarze wird so bezeichnet, seit die amerikanische „Vogue“ 1926 Coco Chanels Entwurf eines schwarzen Etuikleides mit ihrem Zitat „Dieses schlichte Kleid wird eine Art von Uniform für alle Frauen mit Geschmack werden“ veröffentlichte. Der Hintergrund war allerdings schicksalhafter, denn mit dem schwarzen Kleid sollten Witwen -- nach dem Ersten Weltkrieg – ihre Trauer und zugleich Hoffnung zeigen können. Vor 50 Jahren, am 10. Januar 1971, starb Coco Chanel in Paris. Die letzten Worte der 87-Jährigen sollen gelautet haben: „So stirbt man also.“

Musiker und Tüftler

Den Jubilar Heinrich Band werden die wenigsten kennen, aber er hat uns mit seinem Namen ein wichtiges Instrument hinterlassen, dass jeder schon einmal gehört hat. Der am 4. April 1821 in Krefeld geborene Heinrich Band war ein deutscher Musikalienhändler, der 1848 aus dem Handzuginstrument „Konzertina“ das nach ihm benannte „Bandoneon“ mit einer deutlich größeren Tonvielfalt entwickelte. Ohne ihn würde es den heute noch typischen Klang der südamerikanischen Tangomusik nicht geben. Wie genau das Instrument nach Argentinien kam, ist nicht belegt. Einer Legende nach bezahlte ein britischer Matrose im Bordell mit einem Bandoneon statt mit Geld. Heinrich Band starb mit nur 39 Jahren 1860 in Krefeld.

Ohne den Komponisten wären wir um eine beliebte Tradition zum Jahresende hin ärmer, denn gerade in der Winterszeit wird seine Oper „Hänsel und Gretel“ flächendeckend aufgeführt. Seltsamerweise gilt Engelbert Humperdincks Welterfolg oft als Kinderoper, obwohl es sich dabei um eine anspruchsvolle Oper handelt. Humperdinck, Jahrgang 1854, war als Komponist für Märchenopern, darunter „Königskinder“ und „Dornröschen“, berühmt. Das 1893 uraufgeführte Märchenspiel „Hänsel und Gretel“ zählt bis heute zu den meistaufgeführten Opern. Humperdinck starb am 27. September 1921 in Neustrelitz.

Die einen werden sagen, das war doch ein Schauspieler, andere werden vor allem den Chansonnier im Ohr haben. Yves Montand wurde am 13. Oktober 1921 als Sohn eines radikalen Kommunisten in der Toscana geboren. Der Vater wollte vor Mussolini in die USA flüchten, die Familie landete schließlich in Marseille. Ivo Livi, so der richtige Name von Ives Montand, wurde als Sänger gefeiert und hatte beiläufig eine Affäre mit der Piaf. Mit dem preisgekrönten Film „Lohn der Angst“ von 1953 wurde er als französischer Schauspieler weltberühmt. Er starb 1991 in Frankreich.

Trümmerliteratur und Glamour

Sein vergleichsweise schmales Werk gehört zum Kanon der deutschen Literatur. Der am 20. Mai 1921 in Hamburg geborene Wolfgang Borchert ist ein Vertreter der sogenannten Trümmerliteratur nach dem Zweiten Weltkrieg. Eigentlich hatte er eine Schauspielausbildung absolviert und war gerade mit einem Tourneetheater unterwegs, als er zum Wehrdienst eingezogen wurde. Er opponierte gegen die Nazis, wurde wegen sogenannter Wehrkraftzersetzung inhaftiert und zur „Frontbewährung“ begnadigt. Schwerkrank kam Borchert aus dem Krieg zurück. In nur acht Tagen schrieb er 1946 sein Heimkehrerdrama „Draußen vor der Tür“. Jeder sollte es gelesen haben. Mit nur 26 Jahren starb Borchert 1947 in Basel.

Sie ist Oscar-Preisträger und gilt als große Charakterdarstellerin ihrer Generation. Simone Henriette Charlotte Kaminker wurde am 25. März 1921 in Wiesbaden geboren, aber ihre Karriere verlief nicht geradlinig. Die Tochter des Übersetzers André Kaminker, der von polnischen Juden abstammte, und einer Französin wuchs in der Bretagne auf. Um nicht den Rassegesetzen der deutschen Besatzer ausgesetzt zu sein, nahm sie 1941 den Geburtsnamen ihrer Mutter an und begann als Simone Signoret ihre Schauspielkarriere. Mit Filmen wie „Die Teuflischen“ (1954) und „Das Narrenschiff“ (1965) wurde sie zum Filmstar. Für ihre Hauptrolle in „Der Weg nach oben“ (1959) erhielt sie den Oscar. Sie hat immer wieder politisch engagiert. Sie starb 1985 in Frankreich und ruht in einem Gemeinschaftsgrab an der Seite ihres Ehemanns Yves Montand.