Tatort: Christian Ulmen stirbt Krimitod - Wie es nun weitergeht

Schock für "Tatort"-Fans: Christian Ulmen starb in der Weimarer Neujahrsfolge den Krimitod. Was hat das zu bedeuten?

Welch ein Schock bei den „Tatort“-Fans! In der Weimarer Neujahrsfolge „Der feine Geist“ ermittelte Kommissarin Kira Dorn (Nora Tschirner) weitestgehend allein, weil ihr beruflicher wie privater Partner Lessing (Christian Ulmen) angeschossen wurde. Aber dann erfuhr der Zuschauer nach 63 Minuten, dass Schiller mitnichten nur verletzt im Krankenhaus, sondern tot in einer Grube lag. Kira Dorn verdrängte das, indem sie einfach weiter ermittelte und sich einbildete, mit ihrem Mann, dem titelgebenden Geist, zu sprechen. Eine Art posttraumatische Stressbewältigung.

Ein populärer Kommissar stirbt: Was für ein Auftakt für das neue Krimijahr! Damit änderte sich schlagartig die Tonlage für die stets auf Ulk getrimmten Weimarer Fälle. Und Nora Tschirner durfte einmal beweisen, dass sie durchaus auch Drama kann. Warum wird sie eigentlich nur für Komödien besetzt? Aber diese jähe Wendung, die einige Spielverderber schon vorab verraten haben, wirft noch ganz andere Fragen auf. Hatte Ulmen die Nase voll von der Krimireihe? Wird Tschirner allein weitermachen? Oder ist dies gar das Aus für den Weimarer „Tatort“, einem der verlässlichsten Quotenbringer der Reihe?

Eine rasche Anfrage beim produzierenden MDR ergibt: Alles ist offen. Ulmen wollte keineswegs das Handtuch werfen. Aber Lessing als Geist wiederkehren zu lassen, war seine eigene Idee. Nun wird es erst mal ein ganzes Jahr lang keine neue Folge aus Weimar geben. Aber das nur, weil wegen corona-bedingter Drehverschiebungen kein gemeinsamer Drehtermin mehr gefunden werden konnte, Tschirner und Ulmen sind beide schwer eingebunden.

Drehbuchautor Murmel Clausen, der von Anfang an, also seit 2013, alle Folgen des Weimarer Duos schreibt, hat jetzt viel Zeit, um mit dem Sender und den Stars zu überlegen, wie es weitergehen könnte. Steht Lessing wie einst Bobby Ewing in „Dallas“ wieder quicklebendig unter der Dusche? Oder wird Kira Dorn künftig mit einem Toten an ihrer Seite ermitteln? Frei nach Goethe, bekanntlich eine Größe aus Weimar: Den ich rief, den Geist, werd‘ ich nun nicht los? Zuzutrauen wäre es dem Duo. Und in der britischen Krimiserie „River“ von 2015, die vor knapp drei Jahren auf Arte lief, sind dem Kommissar Stellan Skarsgard auch schon die Geister ungeklärter Morde erschienen. Der immer schon schön schräge „Tatort“ aus Weimar würde dann noch schräger werden.

