"Die Philharmoniker brachten mich in eine neue Dimension"

Berlin. Pablo Sáinz-Villegas ist ein atemberaubender Virtuose auf seinem Instrument. Und er sagt wunderbar romantische Sätze. So sei es die Aufrichtigkeit, die Reinheit und die Tiefe einer einzelnen Saite, die das Herz vibrieren lassen könne. Aber die Gitarre gehört leider nicht zum mitteleuropäischen Sinfonieorchester, weshalb sie auch nur selten als Solo-Instrument in den großen Konzerten zu hören ist und die Interpreten im Vergleich zu großen Geigern oder Cellisten unbekannt sind. Pablo Sáinz-Villegas verkündet deshalb stolz auf seiner Homepage, dass er der erste Gitarrist ist, den die Berliner Philharmoniker nach 38 Jahren eingeladen haben. Er tritt beim Silvesterkonzert in der Philharmonie auf.

Ein sonniges und launiges Programm haben die Philharmoniker unter Leitung ihres Chefdirigenten Kirill Petrenko zum Jahreswechsel zusammengestellt, obwohl derzeit kein Publikum in den Saal darf. Das Konzert wird per Livestream in der Digital Concert Hall und zeitversetzt um 18,35 Uhr auf Arte gezeigt. Mag sein, dass die dramatisch aufwühlende Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 zu Beginn ein kleiner Stimmungskiller ist, aber Beethoven war 2020 in der Klassikwelt der große Jubilar. Ansonsten prägen leichtfüßige Ballettklänge von Manuel de Falla oder Heitor Villa-Lobosʼ Bachianas brasileiras Nr. 4 das Programm.

Das sehnsüchtige Convierto de Aranjuez

Dazu kommt die Gitarre, wobei das mit den 38 Jahren Abstinenz nur für Besucher des Orchesters in der Philharmonie gilt. Der Spanier Narciso Yepes war damals der Solist. In der Waldbühne spielte der Australier John Williams 1998, beim Europa-Konzert in Madrid 2011 war es der Spanier Cañizares. Was alle Solisten verbindet, ist das Stück. Auch Pablo Sáinz-Villegas präsentiert jetzt wieder das sehnsüchtige Concierto de Aranjuez von Joaquín Rodrigo. Darüber hinaus spielt er die Spanische Romanze aus dem Film „Jeux interdits“. Für die Filmmusik war Anfang der 1950er-Jahre jener Narciso Yepes verantwortlich, der auch bei den Philharmonikern auftrat. So berühren sich die Generationen.

Gitarrist Pablo Sáinz-Villegas ist das, was man in normalen Zeiten einen reisenden, weltläufigen Virtuosen nennen würde. Er spielte in der New Yorker Carnegie Hall, im Moskauer Tschaikowsky-Theater, im Amsterdamer Concertgebouw und in Riesenshows. Darüber hinaus hat er 2006 das Sozialprojekt „The legacy of music without borders“ gegründet, bei dem er bislang 45000 Kinder in Mexiko, den USA und Spanien mit Musik zusammengebracht hat. Aber der Spanier hat auch eine andere Seite, mit der er derzeit Träume wecken kann. Geboren wurde er 1977 in Logroño, der Hauptstadt der Provinz La Rioja. Kenner werden sofort die Weinstöcke, die sich im Ebro-Tal aneinanderreihen, vor Augen haben und natürlich die heimische Weinkarte. In einem Werbevideo präsentiert der Gitarrist seine Heimat mit viel Natur, es gibt aufreizenden Flamenco zu hören und auf dem Boden und im Weinfass stampfende Füße zu sehen. Wer vorhat, Pablo Sáinz-Villegas im Silvesterkonzert zu erleben, der sollte sich wenn möglich vorher sein Tourismus-Video auf Youtube anschauen. Es ist ein guter Konzertführer für das Silvesterprogramm.

Von Spanien nach Deutschland nach New York

„Ich wurde in Spanien geboren und zog dann mit 18 Jahren nach Weimar und Berlin, um von der außergewöhnlichen Musiktradition zu lernen, die Deutschland ehrt“, sagt Pablo Sáinz-Villegas. „Das war das erste Mal, dass ich die Berliner Philharmoniker hörte. Und es brachte mich in eine neue musikalische Dimension. Nach diesen wundervollen Jahren in Deutschland zog ich nach New York, um von der Multikulturalität zu lernen, die die Stadt ihren Menschen bietet, und um mein Studium der zeitgenössischen Musik fortzusetzen.“

Er habe jetzt 19 Jahre in New York gelebt, sagt er, und in der Zeit die Erfahrung gemacht, „dass wir eine Menschheit sind, die sich auf unendlich bunte Weise ausdrückt und dass Musik eine Erfahrung ist, die den menschlichen Zustand vereint.“ Er selber bringe jedes Mal, wenn er auf der Bühne sei, die Seele Spaniens als Stimme ein. Damit wäre Pablo Sáinz-Villegas im besten Sinne ein Volksmusiker, aber der Begriff ist in Deutschland inzwischen vor allem für Unterhaltungsmusik reserviert. Wer in sein neues Album „Soul of Spanish Guitar“ bei Sony Classical, wo er als Exklusivkünstler geführt wird, hineinhört, spürt die künstlerische Tiefe in seinen Interpretationen, die in ungeheurer Leichtigkeit und Direktheit daherkommen. Wie es eben nur Virtuosen können, die ihr Publikum nicht überrumpeln, sondern verführen wollen. Es liegt nahe, ihn als amtierenden Weltstar auf der klassischen Gitarre zu bezeichnen.

"Meine Eltern sind keine Musiker"

Mit sechs Jahren begann er seine musikalische Ausbildung am Konservatorium von Logroño. „Meine Eltern sind keine Musiker und ich denke nicht, dass es notwendig ist, aus einer Familie von Gitarristen zu kommen, um Gitarre auf höchstem Niveau zu spielen“, sagt er: „Die Gitarre ist jedoch eines der wenigen Instrumente, die eng mit einer Kultur und einem Land verbunden sind: Spanien.“ In dieser Tradition sei viel Repertoire verwurzelt. Damit sei er aufgewachsen, sagt der Künstler, und es gehöre zur Authentizität seines Spielens der spanischen klassischen Gitarre.

Im Umfeld eines spanischen Vorzeige-Gitarristen tauchen selbstverständlich die Namen großer spanischer Klassikstars auf. Dazu gehören der Dirigent Raphael Frühbeck de Burgos und der frühere Startenor Plácido Domingo, mit dem Villegas beim gemeinsamen Erfolgsalbum „Volver“ zusammenarbeitete. Domingo nannte ihn einen „Meister der Gitarre und außergewöhnlichen Musiker“. Das Zitat wird immer gern verwendet, wenn Pablo Sáinz-Villegas beworben wird. „Er ist einer der inspirierendsten Menschen, die ich je getroffen habe“, bedankt sich der Gitarrist: „Jedes Mal, wenn ich mit ihm in einem großen Stadion oder auf einer schwimmenden Bühne am Amazonas gespielt habe, hat seine Menschlichkeit die Musik in einen heiligen Ort verwandelt.“

Normalerweise lebt Pablo Sáinz-Villegas in New York, aber die Metropole hat gerade schwere Zeiten durchlebt. „Ich habe den größten Teil der Pandemie in Spanien verbracht“, sagt der Künstler. Corona sei eine Herausforderung, die keine Grenzen kennt. Aber die Menschheit wäre vereint, um diesen Kampf zu gewinnen. „Ich hoffe, wenn es vorbei ist, werden die Menschen eine andere Perspektive auf das Leben haben und wir werden mehr denn je die Dinge schätzen, die wirklich wichtig im Leben sind. Ich persönlich kann es kaum erwarten, wieder Umarmungen ohne Masken zu geben!“