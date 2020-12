Hallervordens stimmungsvolle Weihnachtsausgabe im Lockdown

Dieter Hallervorden bietet Künstlern auch in Corona-Zeiten eine Auftrittsmöglichkeit im Lockdown-Treff via Livestream.

Berlin. Kaum jemand verkörpert Glamour so sehr wie die großartige Katharine Mehrling. Die Sängerin liebt es, live aufzutreten. Davon konnte man sich zuletzt im September überzeugen, als La Mehrling mit ihrer Hommage an Judy Garland im Tipi Premiere feierte. Seit November jedoch sind alle Kulturbetriebe geschlossen. Pandemiebedingt. Wieder einmal. Traurig konstatiert die Mehrling daher nur noch: „Dass der Beruf weltweit so lange nicht ausgeübt werden darf, gab es noch nie.“