Ein Orchester im Wald

Chefdirigent Robin Ticciati und sein DSO erschließen neue Konzertorte in Berlin. Regisseur Frederic Wake-Walker begleitet sie mit Videodrehs.

Top-Events in Berlin

Ein Berliner Orchester nutzt die Krise, um etwas Neues auszuprobieren. „Im Exil – Von Göttern und Menschen“ heißt die dreiteilige Videoproduktion des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin (DSO), wofür Chefdirigent Robin Ticciati mit seinen Leuten in der Skulpturensammlung der Friedrichswerderschen Kirche ging, die acht Jahre lang rekonstruiert wurde und kurz nach der Wiedereröffnung erneut schließen musste. Ein anderer Ausflug führte sie in den Grunewald, wo etwa ein Blechbläser-Oktett aufspielt. Der dritte Teil spielt in einen Club, aber auf dso-player.de sind jetzt zunächst für 30 Tage die ersten beiden Filme zu sehen.