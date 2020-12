Jesus Christus in Süditalien: Milo Raus „Neues Evangelium“

Wenn sich Bibelgeschichte und Realität berühren: Milo Rau berichtet in seinem Jesus-Film auch von der Gegenwart in Süditalien.

Die süditalienische Stadt Matera, Europäische Kulturhauptstadt 2019, war mit ihren Höhlensiedlungen, den sogenannten Sassi, bereits zweimal die Kulisse für Filme über den Leidensweg Jesu Christi – 1964 in Pier Paolo Pasolinis „Das 1. Evangelium – Matthäus“ und 2004 für Mel Gibsons „Die Passion Christi“. Auch der neue, inzwischen mehrfach verschobene „007“ wurde unter anderem in Matera gedreht – und so finden sich unter den Alteingesessenen viele, die in einem oder mehreren dieser Filme mitgespielt haben.