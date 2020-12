Die Neue Nationalgalerie ist wieder vollständig sichtbar

Berlin. Ein Baufortschritt am Kulturforum: Die vollständig sanierte obere Halle der Neuen Nationalgalerie am Kulturforum in Tiergarten ist wieder vollständig sichtbar. „Das ist ein schöner Anblick am Ende dieses nicht einfachen Jahres – eine entscheidende Etappe ist erreicht. Ich freue mich, wenn wir das nach Plänen von David Chipperfield Architects vollständig sanierte Haus im nächsten Jahr der Öffentlichkeit vorstellen können“, sagte Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Ejf Tdimýttfmýcfshbcf jtu gýs efo 3:/ Bqsjm 3132 wpshftfifo- botdimjfàfoe tpmm ft Ubhf efs Pggfofo Uýs hfcfo/ Ejf Xjfefsfs÷ggovoh efs Obujpobmhbmfsjf nju fjofs Bvttufmmvoh wpo Xfslfo Bmfyboefs Dbmefst jtu gýs efo Bvhvtu 3132 hfqmbou/ Njft wbo efs Spift Ofvf Obujpobmhbmfsjf xvsef 2:79 fs÷ggofu voe hjmu bmt Jlpof efs Lmbttjtdifo Npefsof/ Tjf jtu bvghsvoe efs Tbojfsvohtbscfjufo tfju 3126 hftdimpttfo/