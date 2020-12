Paula Beer ist Europas Schauspielerin 2020

Paula Beer, ins Futurium zugeschaltet, in dem Moment, in dem sie von ihrer Auszeichnung erfährt.

Das Berlin-Märchen „Undine“ ist auch ein europäisches geworden. Paula Beer hat für ihre liebende, aber auch mordende Wassernixe bereits auf der Berlinale den Silbernen Bären als beste Schauspielerin gewonnen. Am Sonnabendabend hat sie nun auch den Europäischen Filmpreis dafür bekommen. Auch wenn sie ihn nicht live entgegennehmen konnte. Wegen der Corona-Pandemie musste die geplante Gala in Reykjavik ja abgesagt werden. Stattdessen wurde die Verleihung virtuell aus dem Berliner Futurium übertragen.

Die Nominierten waren nur zugeschaltet. Paula Beer saß zusammen mit Regisseur Christian Petzold in einem Büro. Und war anfangs fast sprachlos, weil sie kaum damit gerechnet hatte. Freute sich dann aber umso mehr, nachdem sie so viele Monate wegen des Lockdowns zuhause sitzen musste. Und auch ihr Film hatte es ja schwer.

Alle Preisträger sind Corona-Opfer

„Undine“ war der erste Film, der am 2. Juli nach der vorsichtigen Wiedereröffnung der Kinos gestartet war. Und hat, wegen der geringen Belegungsmöglichkeit der Säle, nicht ganz die Zahlen gemacht, die man sich gewünscht hätte. Das aber trifft wohl auf jeden Film zu, der an diesem Abend nominiert war. Alle waren sie noch vor der Pandemie entstanden – und wurden dann doch ihre Opfer in diesem, wie im Laufe des Abends immer wieder gesagt wurde, „shitty year“.

Der Preis an Paula Beer blieb jedoch der einzige, der nach Deutschland ging. Der große Abräumer war ein Anderer: „Drug (Rausch)“ von dem dänischen Filmregisseur Thomas Vinterberg. Eine böse Satire über vier weiße Männer in der Midlife-Krise, die sich daraus mit einem Alkoholversuch befreien wollen – die immer mehr trinken und, das ist die böse Botschaft, dabei erst mal mehr Erfolg haben. Im Beruf, in der Familie, im Sexualleben. Aber dann kommt doch ein böses Erwachen.

Ein wüster, ein düsterer Film über – wie es Wim Wenders, der Noch-Präsident der Europäischen Filmakademie meinte – „Männer, Alkohol und Lebenslust“. Gleich vier Trophäen gingen an diesen Film: für den Europäischen Schauspieler (Mads Mikkelsen, mit dem Vinterberg immer wieder arbeitet), für Drehbuch, Regie und die Hauptkategorie, den Europäischen Filmpreis.

Gleich vier Preise gingen an Thomas Vinterbergs „Rausch“. Drei Dankesreden konnte er selber halten.

Foto: Getty Images for EFA

Fast konnte es einem ein bisschen langweilig werden, weil alle anderen Nominierten nur diesem einen Film zuklatschen durften. „Another Round“ - so lautet der internationale Titel von „Rausch“. Also: noch eine Runde. Und genau so schien der Abend zu laufen. Man konnte nur froh sein, dass es in „Rausch“ keine weibliche Hauptrolle gab. Sonst wäre wohl auch der letzte der Hauptpreise an diesen Film gegangen.

Das Ganze hatte gleichwohl auch etwas Tragisches, weil der Film in der finstersten Phase von Vinterbergs Leben entstand. Kurz vor dem Drehbeginn war seine Tochter Ida gestorben, die auch eine kleine Rolle hätte spielen sollen. Den Film doch zu machen, war vielleicht auch eine Art, die Trauer zu bewältigen. Unterstützt worden war Vinterberg dabei vor allem auch von seiner Frau, die, wie er bei einer seiner drei Dankesreden gestand, mehr an den Film geglaubt habe als er selbst.

Vinterberg widmete die Preise seiner toten Tochter

Vinterberg, schlagartig berühmt geworden durch seinen Dogma-Film „Das Fest“, hat gleichwohl beim Europäischen Filmpreis noch nie groß reüssiert. „Die Jagd“, ebenfalls mit Mads Mikkelsen, war 2012 mehrfach nominiert, Vinterberg bekam aber nur den Preis fürs Drehbuch.

Den allerersten Filmpreis, den er je bekommen hatte, war indes auch ein Europäischer Filmpreis. Als „Europäische Entdeckung“ 1998 für „Das Fest“, auch wenn er sich diesen Preis mit Erick Zoncka für „Liebe das Leben“ hatte teilen müssen. Vinterberg gestand, wie wichtig dieser erste Preis für ihn gewesen sei. Und dass seine Filme, die immer von sexuellem Missbrauch und anderen schwierigen Themen gehandelt hätten, nur als europäische Filme funktioniert hätten.

Die wenigen Saalgäste, die Akademie-Vorsitzenden Wim Wenders, Mike Downey, Marion Doering und Agnieszka Holland (v.l.) winken den zugeschalteten Nominierten zu.

Foto: Andreas Rentz / Getty Images for EFA

Auch „Rausch“ war ein Corona-Opfer. Er sollte eigentlich Premiere im Mai auf dem Filmfestival in Cannes feiern, aber das Festival fiel bekanntlich aus. Und hat nur eine Liste der Filme veröffentlicht, die im Wettbewerb hätten gezeigt werden sollen. „Rausch“ lief dann am 24. September in Dänemark an. Und trotz geringerer Saalausnutzung ist er in kürzester Zeit zum erfolgreichsten dänischen Film aller Zeiten geworden. Den Film widmete Vinterberg, sichtlich mit den Worten ringend, seiner toten Tochter. Seine Frau stützte ihn dabei von hinten.

Bewegende Momente in einer virtuellen Verleihungszeremonie, die deutlich professioneller ablief als die buchstäbliche One-Man-Show im April beim Deutschen Filmpreis, aber dennoch ziemlich lang geriet. Auch wenn in diesem Jahr nicht alle Preise an einem Abend verliehen wurden, sondern scheibchenweise über mehrere Tage.

Angela Merkel dankt Wim Wenders zum Abschied

Dass der Abend trotzdem so lang geriet, lag auch daran, dass mit der 33. Verleihung des Europäischen Filmpreises eine echte Zäsur stattfindet. Wim Wenders, seit der ersten Verleihung 1988 als Gründungsmitglied der Europäischen Filmakademie mit dabei und erst der Vorstand, dann ab 1996 der Präsident, tritt nach 25 Jahren ab. Ebenso wie Marion Döring, die Geschäftsführerin. Die Präsidentschaft übernimmt die polnische Regisseurin Agnieszka Holland, die bislang Vorstand war und nun nachrückt – und an diesem Abend mit ihrem Film „Scharlatan“ selbst für den Regie-Preis nominiert war.

Holland dankte Wenders und Döring wie viele prominente Filmakademiker der ersten Stunde, wie außerdem die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sowie, eine echte Überraschung, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die beiden für ihren langjährigen Einsatz nicht nur für das europäische Kino, sondern für Europa überhaupt dankte.

Die Preise im Überblick:

Die mehr als 3800 Mitglieder der Europäischen Filmakademie kürte in diesem Jahr folgende Preisträger:

Europäischer Film: „Drug (Rausch)“ von Thomas Vinterberg (Dänemark).

Regie: Thomas Vinterberg für „Rausch“.

Schauspielerin: Paula Beer für „Undine“ (Deutschland).

Schauspieler: Mads Mikkelsen für „Rausch“.

Drehbuch: Thomas Vinterberg und Tobias Lindholm für „Rausch“.

Dokumentarfilm: „Colective“ von Alexander Nanau (Rumänien/Lux).

Preis für innovatives Storytelling: Mark Cousins für „Women Make Film: A new Road Movie through Cinema“ (Großbritannien).

Europäische Entdeckung: Carlo Sirani für „Sole“ (Italien/Polen).

Diese Preise wurde bereits in anderen Veranstaltungen in den Tagen davor verliehen:

Komödie: „Un triomphe“ (The Big Hit) von Emmanuel Courcol (Frankreich).

Animationsfilm: „Josep“ von Aurel (Frankreich/Belgien/Spanien).

Kamera: Matteo Cocco für „Volevo nascondermi (Hidden Away)“ (Italien).

Schnitt: Maria Fantastica Valmori für den Dokumentarfilm „Il Varco – Once More unto the Breach“ (Italien).

Szenenbild: Cristina Casali für „David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück“ (Großbritannien).

Kostümbild: Ursula Patzak für „Volevo nascondermi“ (Italien).

Maskenbild: Yolanda Piña und Felix Terrero und Nacho Diaz für „La trinchera infinita (Der endlose Graben)“ (Spanien/Frankreich/Kanada).

Filmmusik: Dascha Dauenhauer für „Berlin Alexanderplatz“ (Deutschland).

Visuelle Effekte: Iñaki Madariaga – für „El Hoyo (Der Schacht)“ (Spanien).

Ton: Yolande Decarsin für „Petite fille (Ein Mädchen)“ (Frankreich/Dänemark).

Kurzfilm: „Nachts sind alle Katzen grau“ von Lasse Lindner (Schweiz).

Koproduzentenpreis - Prix Eurimages: Regisseur Luís Urbano (Portugal).

Universitätsfilmpreis (EUFA): „Saudi Runaway“ von Susanna Regina Meures (Schweiz).

Kinderfilmpreis (bereits im April vergeben): „My Brother chases Dinosaurs“ (Italien/Spanien) von Stefano Cipani.