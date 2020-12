Neue Einblicke in die Berlin-Ausstellung im Humboldt Forum

Jennifer Danquah und Markus Georg erläutern im Netz das Gemälde des Künstlerduos How and Nosm.

Berlin. Die digitale Eröffnung des Humboldt Forums ist für den 16. Dezember geplant – doch schon jetzt finden sich im Netz erste Eindrücke der Ausstellung „Berlin Global“, die das Stadtmuseum in Zusammenarbeit mit Kulturprojekte Berlin auf 4000 Quadratmetern in der ersten Etage des Humboldt Forums realisiert. Zu sehen ist der erste Raum mit seinem großflächigen Wandbild „Weltdenken“, das die Zwillingsbrüder How and Nosm mit Sprühdose und Klebeband gestaltet haben.