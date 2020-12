Meryl Streep in „The Prom“: Schrille Show für mehr Akzeptanz

Meryl Streep singt wieder! Unvergessen, wie sie in „Mamma Mia!“ alte Abba-Songs sang. Sie, die ja ursprünglich Opernsängerin werden wollte und früh Gesangsunterricht genommen hat, hat auch im wesentlich anspruchsvolleren Sondheim-Musical „Into the Woods“ brilliert, als Rockröhre in „Ricky“ oder als talentfreie Soubrette Florence Foster Jenkins im gleichnamigen Film. Und nun macht la Streep auf große, egozentrische Musical-Diva in der Netflix-Produktion „The Prom“, die ab dem morgigen Freitag gestreamt werden kann.

Ein bisschen Pep und Amüsement in dieser schweren Zeit

Auch Nicole Kidman singt wieder. Das überdrehte Musical „Moulin Rouge“, indem sie das das erste Mal tat, ist schon 20 Jahre her. Seither tat sie das nur selten, sang mal im Duett mit Robbie Williams oder im Abspann der Serie „The Undoing“. Jetzt aber steht sie neben Kollegin Meryl, mit der sie schon in „The Hours“ brillierte. Beide werfen ihren Namen und ihren Nimbus in die Waagschale für ein Musical, dass in diesen schweren, lähmenden Zeiten ein bisschen Pep und Amüsement beschert – und doch ein sehr ernstes Thema transportiert.

„The Prom“: der Trailer zum Film

Zu viert kommen sie auf die Schnapsidee: Trent (Andrew Rannels), Barry (James Corden), Dee Dee (Meryl Streep) und Angie (Nicole Kidman, v.l.).

Foto: MELINDA SUE GORDON/NETFLIX

Es beginnt mit einem Ende, das ein wenig an Streeps Erfolgsfilm „Der Tod steht ihr gut“ erinnert. La Streep spielt hier eine exaltierte Musicalsängerin namens Dee Dee Allen, die mit ihrem schwulen Kollegen Barry Glickman (James Corden, ein Partner schon in „Into the Woods“) am Broadway ein Musical über die einstige liberale Präsidentengattin Eleanor Roosevelt uraufführt.

Frustration im Quadrat

Dafür hagelt es so vernichtende Kritiken, dass man sich nur verstecken kann. Trost kommt vom Kollegen Trent Oliver (Andrew Rannels), der mal Soap-Star war, sich nun aber als Barkeeper verdingen muss und ihnen die Katzenjammer-Cocktails rührt. Und von Angie Dickinson (Nicole Kidman), die immer davon träumt, als Star in „Chicago“ aufzutreten, aber nie aus dem Chorus Line herauskommt. Frustration im Quadrat.

Dann aber hören sie, dass in Indiana ein Schulabschlussball wegen einer lesbischen Schülerin gestrichen wird. Weil die Elternschaft nur heterosexuelle Pärchen akzeptiert. Da sehen die verkrachten Stars aus New York eine Chance zur Profilierung. In die tiefste Provinz fahren! Dem armen Mädel helfen! Und der Nation zeigen, dass sie für eine gute Sache kämpfen. Eleanor Roosevelt halt.

Um sie geht es: Emma (Jo Ellen Pellman, l.) will ihre Liebe zu Alyssa (Ariana Debose) nicht länger verstecken.

Foto: MELINDA SUE GORDON/NETFLIX

Herrlich zu sehen, wie bei Meryl Streeps Dee Dee jeder Auftritt zur überdrehten Ego-Show wird. Was natürlich erst mal das Gegenteil dessen bewirkt, was der Plan war. Und selbst die letzten Fans in der Provinz verprellt. Die betroffene Schülerin Emma (Jo Ellen Pellman) will die Hilfe aus der Weltstadt auch gar nicht annehmen. Weil man sie dafür auslacht. Und weil sie ihren eigenen Weg finden muss.

Nicole Kidman bleibt unterfordert

Alle müssen hier einen Lernprozess durchmachen, nicht nur die Hinterwäldler, auch die Stars aus dem Big Apple. So wird „The Prom“ zu einer einzigen großen schrillen Feier für mehr Toleranz und Diversität, mit einem „Acceptance Song“ als Botschaft.

Das zugrundeliegende Musical von Matthew Sklar und Chad Beguelin, das 2018 am Broadway Premiere hatte, ist etwas sehr kitschig und zuckrig geraten, auch wenn es sich hübsch über die eigene Branche lustig macht. Es wird wohl auch nur in großen Städten reüssieren, nicht aber auf dem Land, wo mancher sich zu deutlich getroffen fühlen könnte. Verfilmt hat es nun Ryan Murphy, der auch schon mit seiner „Glee“-Serie musikalisch im Highschoolterrain unterwegs war. Dabei glänzt „The Prom“ (englisch für Abschlussball) vor allem durch die Spielfreude der Streep, die bei Tanzeinlagen auch mal das Bein so hochreißt, dass man nicht glauben kann, dass sie schon 71 ist.

Emma findet Zugang zu Emma - und schafft es, ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

Foto: MELINDA SUE GORDON/NETFLIX

Nicole Kidman wirkt dagegen ziemlich unterfordert in ihrer Rolle, die zur Nebenfigur verkommt. Sie hat nur wenige Auftritte, kein Vergleich zu den Shownummern, bei denen Dee Dee Streep strahlen darf. Umso mehr spricht es für Kidman, auch für Kerry Washington und Tracey Ullmann, die als Gäste auftreten, dass sie sich für diese Produktion verpflichtet haben.

Seitenhieb auf den scheidenden Präsidenten

Denn natürlich ist „The Prom“ auch ein Seitenhieb auf Donald Trump, der umso mehr schmerzen dürfte, weil der Adressat dabei nicht mal genannt wird. Trumps Präsidentschaft hatte einst damit begonnen, dass Meryl Streep sich kurz nach dessen Vereidigung bei den Golden Globes 2017 schockiert zeigte über die Art, wie Trump andere in der Öffentlichkeit demütige. Woraufhin der sie beleidigt als „meist überschätzte Schauspielerin der Welt“ abqualifizierte. Jetzt tritt Streep, die meist geschätzte Schauspielerin der Welt, zum Ende seiner Regentschaft mit einem Filmmusical an, das in Indiana spielt. Einem jener Staaten im Bible Belt, der Trump die meisten Wähler beschert hat. Von wo aus sie aber eine bunte, diverse Gesellschaft, gleich welcher Rasse oder Sexualität, propagiert – wofür der scheidende Präsident so gar nicht steht.

„The Prom“ zeigt erst eine Nation, wie Trump sie gespalten hat, und feiert dann ein Amerika, wie es das unter Joe Biden hoffentlich wieder werden wird.

„The Prom“: Netflix, ab 11. Dezember.