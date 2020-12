Shakespeare und Hollywood, Genie und Größenwahn

Genie und Größenwahn liegen ja oft nicht weit auseinander. Auch nicht bei Kenneth Branagh. Der hat als Shakespeare-Darsteller erst die Bühnen und dann das Kino erobert, ganz wie sein erklärtes Vorbild Laurence Olivier. Hat, wie Olivier auch, „Hamlet“ verfilmt, als Regisseur, aber selbstredend mit sich in der Hauptrolle, in einer einzigen Spiegel- und Selbstbespiegelungskulisse, mit lauter Stars um sich herum, die seinen Stern nur umso heller leuchten ließen.

Auch in seinen jüngsten Hercule-Poirot-Filmen – „Tod auf dem Nil“ hätte eigentlich zu Weihnachten im Kino starten sollen – inszeniert er sich wieder inmitten einer Spitzenbesetzung, die dabei beinah zur Statisterie verkümmert.

Memoiren schon mit 29 Jahren

Die Krux bei so viel Genie: Wie kann man das noch toppen, was soll da noch kommen, wenn Branagh am heutigen Donnerstag 60 Jahre alt wird? Mit 20 durfte er vor der Queen „Hamlet“ rezitieren. Schon mit 29 schrieb er seine Autobiografie. Mit 51 hat er in „My Week With Marilyn“ sein Idol Olivier leibhaftig verkörpert. Mit 52 hat die Queen ihn, ein Kind aus dem irischen Belfast, zum Sir geadelt. Mit 58 verkörperte er den späten Shakespeare im Film „All is true“.

Kenneth Branagh als Hercule Poirot in “Mord im Orient Express".

Foto: dpa

Er hat einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood, ist ein Star in Arthouse-Filmen wie in Blockbustern, tritt immer noch im Theater auf. Und ist seit fünf Jahren Präsident der Royal Academy of Dramatic Art, jener renommierten Schauspielschule in London, die die größten englischsprachigen Schauspieler hervorbrachte. Auch ihn.

Eine Nacht mir Rittern und Dames

Und wir haben noch gar nichts über all seine Shakespeare-Verfilmungen erzählt, die er mal als Musical, mal als Action inszenierte. Oder über sein Alter Ego als Kommissar Wallander. Oder seine Filme mit Kultautor Christopher Nolan, „Dunkirk“ und „Tenet“. Oder oder oder.

Das alles kann eigentlich nur so getoppt werden: indem es einmal ein Biopic über Branagh-Biopic gibt. Natürlich müsste er dabei wieder in Personalunion als Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent agieren. Wer schon mit 29 seine Memoiren schreibt, wird das doch auch noch hinbekommen!

Ein anderes Projekt schwirrt aber schon in seinem Kopf herum: die Muss-Rolle eines jeden älteren Mimen spielt. Shakespeares Lear. Natürlich auf großer Leinwand. Das will er wohl angehen, hat Branagh schon mal angedeutet.

Jetzt in Corona-Zeiten backt er kleinere Brötchen, mit denen er umso mehr Sympathien auf sich zieht. Seinen jüngsten Auftritt hatte er, ganz untypisch, vor einer Webcam. Unter dem Motto „For One Knight Only“ lud Sir Ken befreundete Knights und Dames wie Judi Dench und Ian McKellen zur Zoom-Konferenz und plauderte mit ihnen online über Theater, für einen guten Zweck. Die Einnahmen des Streaming-Events kommen einer Stiftung zugute, die durch die Corona-Krise gebeutelte Theaterschaffende unterstützt. Der große Egozentriker, er hat also doch ein großes Herz für andere.