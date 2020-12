Staatsballett Berlin: Weiße Schwäne auf dem Prüfstand

Chloé Lopes Gomes als siebte Tänzerin von links in Berlins „Schwanensee“. Sie protestierte gegenüber der Ballettmeisterin über die Art des Schminkens.

Es gibt eine Entschuldigung auf der Homepage des Staatsballetts Berlin. Das beschäftige „derzeit 91 Tänzer*innen aus über 30 Nationen“ beginnt das Statement. „Wir als Compagnie waren deshalb der Überzeugung, internationale Diversität sensibilisiere uns bereits ausreichend für Rassismus- und Diskriminierungsproblematiken. Genau da lagen wir falsch!“ Es folgt die Aussage, dass struktureller Rassismus ein Problem unserer Gesellschaft sei. „Als staatliche Institution sind wir nicht davor gefeit. Die rassistischen und Diskriminierungs-Vorfälle an unserem Haus, die in den letzten Tagen ans Licht kamen, haben viele von uns sehr getroffen und gezeigt, dass an den nötigen Kompetenzen, um mit Diskriminierung jeglicher Form entsprechend umgehen zu können, hart gearbeitet werden muss.“