Europäischer Filmpreis: Salami-Verleihung über fünf Tage

Eigentlich sollte sich Europas Filmprominenz am Sonnabend in Island treffen. Stattdessen gibt es nun eine Woche lang Online-Events

Eigentlich sollte es dieses Jahr nach Island gehen. Am Sonnabend sollte in Reykjavík zum 33. Mal der Europäische Filmpreis verliehen werden. Der Euro-Oscar, wie man ihn gern nennt, findet alle zwei Jahre in Berlin und dazwischen in wechselnden europäischen Kulturstädten statt. Island, eine der kleinsten Filmnationen des Kontinents, hatte eine große Gala geplant. Und Filmschaffende aus ganz Europa sollten dafür anreisen. Doch dann kam Corona. Und die Europäische Filmakademie (EFA), die ihren Sitz in Berlin hat, musste alles absagen.

Die Trophäen werden nun wieder in Berlin vergeben. Eine Verleihung, wie sie die Deutsche Filmakademie im April beim Deutschen Filmpreis vornahm, wollte man indes nicht wiederholen. Zu gut ist noch in Erinnerung, wie steif und mühsam die Lola-Gala in einer völlig leeren Studiohalle über die Bühne ging.

Europäischer Filmpreis: Zum Start gibt es eine Diskussionsrunde

Sonst kann man an Filmverleihungen ja studieren, wie stark ein Filmjahr war. Welche Filme, die man noch nicht gesehen hat, sich lohnen. Oder ob eine Schauspielerin wirklich so toll ist, wie alle sagen. Gern schaut man auch, welche Stars über den roten Teppich wandeln, welches Outfit sie dabei tragen. Und ob sie sich verhaspeln bei ihrer Dankesrede. Oder es tapfer ertragen, wenn sie leer ausgehen. In Zeiten von Corona aber ist alles anders. Die Frage ist jetzt nur, wie ein solcher Abend überhaupt in Würde über die Bühne gehen kann.

Unter den Nominierten ist auch der Berlin-FIlm „Undine“ mit Paula Beer.

Foto: dpa

Europas Filmakademie hat sich da ein mutiges Konzept ausgedacht. Diesmal wird die Gala nicht an einem Abend zelebriert, sondern über die ganze Woche verteilt. Den Auftakt macht am heutigen Dienstag die Diskussionsrunde „The EFAs at Eight“, in der die polnische Regisseurin und EFA-Vorstandsvorsitzende Agníeszka Holland mit ihren Kollegen Thomas Vinterberg aus Dänemark und Mark Cousins aus Großbritannien sowie Kirsten Niehuus, der Geschäftsführerin des Medienboard Berlin-Brandenburg, über die Auswirkungen der Pandemie auf die Filmwirtschaft spricht.

Das Finale aus dem Berliner Futurium

Am Mittwoch folgt die Präsentation der Excellence Awards in den Nebenkategorien durch EFA-Präsident Wim Wenders. Am Donnerstag werden die Preisträger in den Kategorien Kurzfilm und Koproduktion bekannt gegeben, am Freitag die von Animation und Komödie. Das Finale wird dann am Sonnabend aus dem Berliner Futurium übertragen mit den Hauptpreisen Bester Film, Regie, Drehbuch und Schauspiel.

Ebenfalls nominiert: „Berlin Alexanderplatz“ mit Jella Haase und Welket Bunqué.

Foto: dpa

Dabei treten auch zwei große Berlin-Filme an: „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani und „Undine“ von Christian Petzold mit je zwei Nominierungen (wir berichteten). Das große Rennen machen indes drei andere Werke unter sich aus: „Der Rausch“ von Vinterberg, „Marin Eden“ aus Italien und „Corpus Christi“ aus Polen, die alle je vier Mal nominiert sind.

Jeden Abend ein paar Häppchen

Die Events werden jeweils ab 20 Uhr live auf der Website www.europeanfilmawards.eu gestreamt, die Nominierten sind zugeschaltet. Für Preis-Galas ist das ein völlig neues Konzept. Aber werden Cineasten über fünf Abende am Ball bleiben? Schon in normalen Zeiten leidet der Euro-Oscar eher unter mangelnder Aufmerksamkeit in allen beteiligten Ländern. Das könnte bei dieser Salami-Taktik, jeden Abend ein paar Häppchen, noch schlimmer ausfallen. Doch immerhin: In dieser Krise, wo sich die ganze Branche neu aufstellen muss, wird etwas Neues ausprobiert. Wie das angenommen wird, könnte am Ende spannender sein als die Frage, wer da was gewinnt.