Deutsches Theater im Stream – nur mit Anlaufschwierigkeiten

Wir haben uns am Sonnabend mit Freunden ins Theater verabredet. Natürlich nur auf Umwegen. Online. Aber wir haben uns Tickets beim Deutschen Theater (DT) reserviert, um gleichzeitig den Livestream von „Maria Stuart“ zu verfolgen, der grandiosen Inszenierung von Anne Lenk, die am 30. Oktober Premiere hatte und dann nicht mehr gezeigt werden konnte, weil die Kultur wie viele andere Bereiche erneut runtergefahren wurden.

Nachdem das DT seine Premiere von „Der Zauberberg“ am 20. November kurzerhand ins Netz verlegte und damit großen Anklang fand, hat sich das Haus entschlossen, regelmäßig Stücke im Netz anzubieten. In Echtzeit. Also so, wie man sie sonst im Theater erleben würde.

Mal hängt das Bild, mal fehlt der Ton

Eine großartige Idee. Doch schon beim „Zauberberg“ haperte es ein wenig bei der Verlinkung zu Youtube, mancher Zuschauer wurde mitten in der Liveübertragung rausgekickt und kam nicht mehr rein. Bei „Maria Stuart“ hat das DT nun mit der Onlineplattform kooperiert. Diesmal nicht kostenfrei, aber mit einem rein solidarischen Beitrag von 10 Euro, den der Kulturhungrige bereitwillig zahlt. Nur leider: Sollte man sich eigentlich schon ab 18 Uhr auf den Link klicken können, tut sich bis zum Vorstellungsbeginn 20 Uhr gar nichts. Und auch dann gibt es allenthalben nur Störungen. Mal hängt das Bild, mal fehlt der Ton, mal kommt beides nur zeitversetzt oder man hört eine Figur gleich doppelt sprechen.

Auszug aus dem Livechat auf der DT-Website

Foto: Peter Zander

Große Enttäuschung, die sich auf der DT-Website im Live-Chat niederschlägt. „Leider geht’s nicht weiter! Total ärgerlich“, schreibt etwa Gast_ToddTannerTod. Einige geben sich Ratschläge, ob ein Browserwechsel hilft. Andere geben bald auf wie Gast_HadenKendaJulie: „Ich hab genug gesehen – das wird nicht mehr.“ Gast_EastonAlisonBranson tut seinen Unmut so häufig kund, das andere monieren, die Botschaft sei angekommen.

Das Theater reagiert schnell

Nach 20 langen Minuten klinkt sich das Theater selber ein, das Problem werde mit dem Support besprochen Der Stream, heißt es kurz darauf, wird von „live“ auf „on demand“ umgestellt und bis Mitternacht verlängert. So kann man das Stück noch mal von vorn starten. Das dauert weitere zehn Minuten. Aber das DT hat schnell reagiert, bedankt sich für die Geduld und entschuldigt sich noch einmal für die Unannehmlichkeiten.

Corona fordert alle heraus. Und nicht jede Kultureinrichtung wird über Nacht zum IT-Spezialisten. Danach läuft „Maria Stuart“ aber einwandfrei. Und ein paar Gäste nehmen es auch mit Humor. „Es war doch“, schreibt ToddTannerTodd, „lustig, mit Euch zu chatten.“ Auch auf diese Weise, so lernt man, kann man sich übers Theater näherkommen.