„Es ist eine andere Geschichte unseres Landes“

Hinter der Portalruine des Anhalter Bahnhofs soll in den kommenden Jahren ein Exilmuseum enstehen. Ein Gespräch mit den Initiatoren.

Berlin. Vor neun Jahren schrieb die Schriftstellerin Herta Müller einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel, um sich für ein „Museum des Exils“ einzusetzen. In vergangenen Sommer wurde nun der Siegerentwurf für den Neubau vorgestellt, der hinter der Portalruine des Anhalter Bahnhofs entstehen soll. Wir sprachen mit Herta Müller, die das Projekt als Schirmherrin unterstützt, und dem Gründungsdirektor Christoph Stölzl.