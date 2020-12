„Mank“: Der hässliche Streit um den Klassiker „Citizen Kane“

Er gilt als Meilenstein der Filmgeschichte, wird in Umfragen immerzu als einer der besten Filme aller Zeiten genannt, wenn nicht gleich als bester: „Citizen Kane“ hat sich 1941 mit einem der mächtigsten Amerikaner, dem Medienzar William Randolph Hearst, angelegt, dessen Vita er unverkennbar nacherzählte.

Gedreht wurde innovativ, mit teils nie gesehenen Effekten. Und all das stammte von einem noch nicht mal 24 Jahre alten Neuling, Orson Welles, der – das schockte Hollywood am meisten – zuvor noch keinen einzigen Film gedreht, hier aber alles selbst gemacht hatte: Produktion, Regie, Hauptrolle und Drehbuch.

Aber wirklich alles? Um die Nennung des Drehbuchautoren im Vorspann gab es einen hässlichen Streit zwischen Welles und Herman J. Mankiewicz, den letzterer schließlich gewann. Er wurde sogar als Erster genannt. Und bei der Oscar-Verleihung bekam der Film, das war die Rache Hollywoods, zwar nur einen einzigen Oscar, aber den eben fürs Drehbuch. Mankiewicz und Welles mussten ihn sich teilen.

In erzwungener Quarantäne entsteht ein Meisterwerk

Keiner aber kam persönlich zur Oscar-Verleihung. Und hinterher hatten sie nur böse Worte füreinander übrig. Welles sagte zu Journalisten: „Richten Sie ihm aus: You can kiss my ass.“ Und Mankiewicz revanchierte sich, als er seine Trophäe überreicht bekam: „Ich bin froh, diesen Preis auf die Art entgegenzunehmen, auf die auch das Drehbuch geschrieben wurde: nämlich in Abwesenheit von Orson Welles.“

„Mank“: der Trailer zum Film

Drehbuchautor Hermann Mankiewicz (Gary Oldman) stolpert mitten in Dreharbeiten mit der Schauspielerin Marion Davies (Amanda Seyfried, hinten links).

Foto: Netflix

Davon handelt David Finchers Film „Mank“, der jetzt, obwohl er zwingend auf die große Leinwand gehört, bei Netflix abrufbar ist: nicht von der Entstehung des Klassikers, aber von der Genese des Drehbuchs. Und schon der Titel verrät, wer da wirklich die treibende Kraft war: Mank war der Spitzname von Mankiewicz, dessen vollständiger Name den Leuten in Hollywood nur schwer über die Lippen kam.

Er spielt nur eine Nebenrolle: Tom Burke als Orson Welles.

Foto: Netflix

Gleich zu Beginn wird Mank in die Wüste geschickt. Auf eine entlegene Farm, weit weg von Hollywood, durch ein Gipsbein überdies ans Bett gebunden. Um hier in dieser Quasi-Quarantäne sein Meisterwerk zu schreiben. Mankiewicz, einst ein Star-Reporter aus New York, den Hollywood abgeworben hatte, hat nur wenige Drehbücher selber geschrieben, aber bei vielen als Drehbuchdoktor nachgebessert. Bei Marx-Brothers-Filmen etwa oder beim „Zauberer von Oz“, bei dem er auf die Idee gekommen sein soll, dem quietschbunten Märchen eine realistische Rahmenhandlung in Schwarzweiß zu geben.

Mankiewicz hat auch vielen anderen Großen den Weg nach Hollywood geebnet, dem Drehbuchautor Ben Hecht etwa oder seinem jüngeren Bruder Joe Mankiewicz, der ihn später als Regisseur („Alles über Eva“, „Cleopatra“) an Ruhm übertreffen sollte. „Hier sind Millionen zu verdienen“, warb Mank, „und die einzigen Konkurrenten sind Idioten.“ Überbezahlt, aber unterfordert und der Lohnschreiberei überdrüssig, wurde er zum Zyniker, der zwar in höchsten Kreisen verkehrte, aber für seinen ätzenden Sarkasmus gefürchtet war. Bis er es sich ganz mit der Traumfabrik verscherzte.

Das Wunderkind und sein Gehilfe

Hier setzt der Film ein. Jetzt soll der von Alkohol- und Spielsucht ausgebrannte Mankiewicz (Gary Oldman) in der Mojave-Wüste ein Skript zaubern, mit dem Orson Welles sich profilieren kann. Der hatte gerade mit dem Radiohörspiel „Krieg der Welten“ eine Massenpanik ausgelöst, weil die Hörer den Horror für real hielten. Das kleine Studio RKO bot dem „Wunderkind“ von New York daraufhin einen in Hollywood einmaligen Vertrag an, der ihm jegliche künstlerische Freiheit ohne Dreinreden garantierte. Ein eigenes Drehbuch traute Welles sich aber doch nicht zu.

Mank führt auch seinen jüngeren Bruder Joe Mankiewicz (Tom Pelphrey) in Hollywood ein.

Foto: Netflix

Deshalb beauftrage er Mankiewicz. Der brauchte das Geld. Und Zyniker, der er war, war es ihm erst mal egal, ob sein Name genannt wurde. Er hat aber (auch wenn der Film das nicht erzählt) schon lang an einem Drehbuch über Hearst gebrütet. Und nur er und nicht etwa Welles hatte das Insiderwissen über den in dekadentem Pomp lebenden Medienzar.

So generös wie RKO zeigt sich Welles (Tom Burke) in „Mank“ indes nicht: Er lässt Mankiewicz erst mal allein machen, streicht die dafür anberaumten 90 Tage bald auf 60 und will danach selber noch am Drehbuch „rumfummeln“. Doch das überlange Script unter dem Arbeitstitel „American“, das Mank nach langem Ringen in wahrer Schaffenswut seiner Stenotypistin (Lily Collins) diktiert, wird nicht nur zur Generalabrechnung mit Hollywood und mit Hearst, der es finanziert – sondern zum Besten, was Mank je geschrieben hat. Und dafür klagt er dann doch seinen Namen ein.

Das Drehbuch schrieb David Finchers eigener Vater

„Mank“ ist ein Film übers Kino und die Freiheit der Kunst, über Inspiration und Urheberschaft – und über den Film als Gemeinschaftswerk. Man sollte „Citizen Kane“ dabei schon mal gesehen haben, um „Mank“ ganz zu verstehen. Orson Welles kommt dabei, besonders gemein, nur als Nebenfigur vor. „Mank“ gehört ganz und gar Gary Oldman, der zuletzt in „Die dunkelste Stunde“ (2017) als Winston Churchill zu sehen war, dafür einen Oscar gewann und nun mit seinem nächsten Biopic wieder auf Oscar-Kurs geht. Auch David Fincher („Sieben“, „Social Network“), der vor sechs Jahren seinen letzten Film gedreht hat („Gone Girl“), der nicht zu seinen besten zählt – fährt hier zu alter Größe auf.

Um diesen Klassiker geht es „Citizen Kane“ (1941) von Orson Welles.

Foto: picture alliance / united archives

Um auch hier die Autorenschaft zu klären: Als Drehbuchautor wird Jack Fincher genannt, David Finchers 2003 verstorbener Vater, der, ähnlich lang wie Mankiewicz am Hearst-Projekt, an seinem Skript gearbeitet hat, noch bevor sein Sohn Regisseur wurde. Der Sohn hat aber, um in der Sprache des Films zu bleiben, noch stark daran „rumgefummelt“. Ihm ging es nicht nur darum, dem fast vergessenen Mankiewicz ein Denkmal zu errichten.

Überraschende Parallelen zum Heute

Auch wenn hier in Rückblenden Hollywoods goldene Ära der 1930er-Jahre wiederaufersteht und Finch seinen Film so drehte, als stamme er selbst aus jener Zeit – schwarz-weiß, mit langen Abblenden und sichtlichen Rückprojektionen –, ging es ihm auch um Parallelen zum Heute.

Er zeigt die Nation schon damals tief gespalten, der demokratische Gouverneurskandidat von 1934, der volksnahe Schriftsteller Upton Sinclair, wirkt wie ein Bernie Sanders seiner Zeit. Und ­Hearst – verkörpert von Charles Dance, seit „Game of Thrones“ auf diabolische Machtmenschen geeicht – verbreitet über sein Medienimperium, auch über Wochenschauen im Kino, Fake News, um Sinclair als Kommunisten zu verteufeln. Ja, das deucht uns sehr bekannt. Und „Citizen Kane“ ist Donald Trumps erklärter Lieblingsfilm.

Für Kultregisseur David Fincher ist „Mank“ der erste Film seit sechs Jahren.

Foto: picture alliance / dpa

Vor allem geht es in „Mank“ aber natürlich um die Traumfabrik selbst. Für Netflix ist es, nach der Serie „Hollywood“, schon die zweite Prestigeproduktion in diesem Jahr, die einerseits der Traumfabrik huldigt, andererseits aber auch zeigt, welch brutale Machtkämpfe hinter der Glitzerfassade geführt werden. Die Streaming-Plattform, die Hollywood aggressiv Konkurrenz macht, stellt sich hier quasi als eine Art bessere Traumfabrik dar.

Netflix, das bessere Filmstudio?

Nie habe er mehr künstlerische Freiheit genossen als bei Netflix, schwärmte kürzlich Martin Scorsese nach seinem Alterswerk „Irishman“. Mit „Mank“ geriert sich Netflix nun quasi als RKO der Neuzeit, als Studio, das seine Künstler machen lässt. Ohne ein „Rumfummeln“ geht das freilich auch nicht. Fincher hat die digitale Bildqualität von „Mank“ nachträglich auf alt getrimmt und soll sogar Schrammen eingebaut haben, um diesen Eindruck zu verstärken. Wer „Mank“ jetzt bei Netflix schaut, wird davon aber kaum etwas bemerken. Hat Netflix den Film retuschiert und wieder etwas schöner gemacht?