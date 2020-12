Berliner Galerien sind in Pandemie-Zeiten erfinderisch

Berlin. Kennet Lekko erwähnt zuerst das Hormon „Serotonin“, wenn er von seinem Corona-Sommer spricht. Das ist ungewöhnlich, weil es wohl einer der schwersten Sommer für den 28 Jahre alten Künstler aus Estland war. Er musste in diesem Sommer für einen Lieferdienst Essen ausfahren, in einer dieser bunten Jacken, damit er überleben konnte. „Aber durch den Sport wurde auch Serotonin ausgeschüttet“, sagt er und lacht. „Das hat mich irgendwie glücklich gemacht, und das war manchmal wichtig. „Und schau mal, ich hab Gewicht verloren.“

Wenn Lekko sich an Silvester 2019/2020 erinnert, denkt er an einen vollen Terminkalender. Der Maler hatte ein Atelier mit vier Meter hohen Wänden in Weißensee und eine Menge Bilder gemalt. Er hat einen sehr speziellen Stil, der leicht wiederzuerkennen ist: Er verwendet Neon-Farben, männliche sowie weibliche Geschlechtsorgane, popkulturelle Symboliken, ungemischte Farben auf Leinwand und Textil – und darüber englische Sprüche. Auf einem Bild mit Teletubbies steht „Get a job“. Auf einem anderen mit einer Person, der eine Axt im Kopf steckt: „All good“.

Künstler Kennet Lekko (28) stammt aus Estland. Er musste während des Lockdowns bei einem Lieferservice ausfahren, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen.

Eine Ausstellungseröffnung mitten in der Pandemie

Einige dieser Werke sind jetzt in der Galerie Mazzoli in der Eberswalder Straße 30 ausgestellt. Dass das möglich ist – inmitten der Pandemie –, ist für Kennet Lekko noch immer fast ein Wunder. „Das mit dem Lieferjob war überhaupt kein Spaß und war für mich eher eine totale Krise“, sagt er. „Aber wenn ich nicht die Hilfe dieses Teams gehabt hätte, wäre ich in einer tiefen Depression gelandet.“

Er sagt, dass er als nicht-deutscher Künstler durch viele Raster fiel, was die Förderung angeht. Und viele Förderprogramme wurden einfach eingestellt und Ausschreibungen und geplante Ausstellungen gestoppt.

Für die Kunstmanagerin Helene Bosecker ist das ein Grund, wütend zu werden. „Es sind Künstler wie Kennet, die eben im Stich gelassen wurden.“ Bosecker hat Ende 2019 ihre Agentur RAM – Rebel Art Management gegründet und hatte viel vor. „Aber dann kam der Lockdown, und wir schrieben einen Antrag nach dem anderen, der abgelehnt wurde.“ Während einige bekannte Projekte wie das Berghain großzügig unterstützt wurden, gingen kleinere Künstlerinnen und Künstler leer aus. „Als Mario Mazzoli auf uns zukam und sagte, dass wir die Galerie für ein paar Wochen bespielen können“, sagt sie, „schlugen wir sofort zu.“

„Soft Opening“ – Die Vernissage 2020

An diesem Wochenende und auch in den kommenden Wochen kommt es also in der Eberswalder Straße 30 jeden Donnerstag und Freitag von 14 bis 21 Uhr zu einem „Soft Opening“. Das ist ein Begriff, der sich in der Galerie-Szene etabliert hat für Eröffnungen von Ausstellungen während Corona-Zeiten. Früher fanden diese Ereignisse an einem Abend statt, jetzt werden sie wegen der Pandemie gedehnt auf zwei Tage oder länger.

In der Galerie Mazzoli dürfen sich gleichzeitig immer nur zehn Gäste aufhalten – mit entsprechendem Abstand und mit einem Mund-Nasenschutz. Am ersten Eröffnungsabend am Donnerstag hielten sie sich daran, und es kam zu einer kleinen Schlange vor dem Eingang.

Berlin hat 170 Museen, von denen seit November wieder alle schließen mussten. Die privaten, rund 600 Galerien der Stadt dürfen weiterhin öffnen. „Das verstehen aber viele in Berlin nicht“, sagt Helene Bosecker, „weshalb auch viele Galerien leerer sind als sonst und wenig gekauft wird.“ Gerade für den Verkauf von Kunstwerken sind auch soziale Events wichtig: gemeinsame Abendessen oder Vernissagen. Einen Ersatz für den Umsatzeinbruch gibt es für Galerien meist nicht – sie sind letztlich in der gleichen Kategorie wie der Drogeriemarkt und die Modegeschäfte.

„Und es soll auch wieder Sekt geben“

Helene Bosecker ist trotzdem froh, dass dieses Jahr nicht traurig zu Ende geht und es auch ein paar gute Nachrichten gibt – wie dieses Soft Opening. Neben Marta Djourina und Kennet Lekko sind Werke zu sehen, die im Prinzip nur virtuell existieren. „Wir können sie zwar hier anschauen, aber die Werke gibt es im Internet – dort wurden sie entwickelt.“ Das Konzept post-gallery.online entstand schon vor der Pandemie in Polen und erlebt jetzt eher durch Zufall seine Hochzeit.

Bosecker setzt auf die Zukunft: „Wir waren mehrfach existenzbedroht in 2020 und rückten eng mit unseren Künstlern zusammen.“ Mit jedem Antrag, den das noch junge Team schrieb, schöpften sie mehr Mut. Jetzt ist immerhin einer ihrer Künstler, die sie betreuen, in der Lotterie des Berliner Senats für Kultur ausgewählt worden für eine Förderung. „Und im Frühjahr haben wir schon einen Ort für einen Künstleraustausch mit Estland.“

Sie ist zuversichtlich – und am Wochenende soll es Sekt geben. Das bringt einen auf andere Gedanken. Serotonin und so.

