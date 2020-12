Jean-Luc Godard, der ewige Rebell des Kinos, wird 90

Regeln brechen, Bilder stürmen, Neues wagen: Das ist eigentlich ein Privileg der Jugend, die sich stets selbst erfinden muss und noch nichts zu verlieren hat. Dass man aber noch in hohem Alter ein ewiger Rebell sein kann und gerade dadurch zum Klassiker wird, das hat keiner so unter Beweis gestellt wie Frankreichs Kultregisseur Jean-Luc Godard, der am heutigen Donnerstag 90 Jahre alt wird.

Vor 60 Jahren hat er das Kino auf den Kopf gestellt. Mit seinem Spielfilmdebüt „Außer Atem“. Der Regienovize drehte nicht im Studio, sondern draußen auf der Straße, da, wo das wahre Leben sich abspielte. Er ließ seine Schauspieler Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg nach Kräften improvisieren, drehte den ganzen Film mit einer einfachen Handkamera. Und pfiff dabei auf alle Konventionen.

Von Anfang an pfiff Godard auf Konventionen

Wenn Passanten überrascht in die Kamera blickten, wurde die Szene nicht verworfen, sondern demonstrativ trotzdem verwendet. Seine Schnitte folgten keinerlei Regeln. Mit seinem kongenialen Kameramann Raoul Coutard schreckte Godard auch vor Achsensprüngen nicht zurück, eigentlich ein eklatanter Anschlussfehler.

Berühmtes Debüt: „Außer Atem“ (1960) mit Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg.

Sie führten sogar den Jump Cut ein, mit dem Figuren plötzlich an ganz anderen Stellen stehen. Wer den Film heute sieht, kann kaum noch verstehen, warum er mal so radikal neu war. Weil sich diese Stilmittel heute in jedem Werbespot finden. Godard aber dürfte so ziemlich der einflussreichste Regisseur der Filmgeschichte sein.

Abkehr vom klassischen Erzählkino

Mit Francois Truffaut, Jacques Rivette und Eric Rohmer – die er während seines Studiums in der Pariser Cinéma­thèque kennenlernte und die sich alle erst mal als Filmkritiker der berühmten „Cahiers du Cinéma“ hervortaten – , hat er die Nouvelle Vague begründet, die Erneuerungsbewegung des französischen Kinos. Doch während seine Autorenfilm-Kollegen bald ihren eigenen Stil fanden, ging Godard wesentlich weiter, hat immer wieder die Syntax der Filmsprache auseinandergenommen und neu zusammengesetzt.

In seinen frühen Werken der 60er-Jahre wie „Der kleine Soldat“ oder „Die Verachtung“, die seinen Ruhm begründeten, hat er seine Gesellschaftskritik durchaus noch in Handlungsstränge angelegt und nur mit der Form gespielt. Mit „Weekend“ (1967) aber, in der ein Autostau in einem einzigen Blutbad endet, eine Allegorie auf das Ende der modernen bürgerlichen Gesellschaft, kehrte er sich ganz vom klassischen Erzählkino ab. „Fin de Cinéma“ stand da frech am Schluss: nicht Ende des Films, sondern gleich Ende des Kinos.

Ebenfalls längst ein Klassiker: „Le Mepris“ (1963) mit Brigitte Bardot und Michel Piccoli.

Das Unruhejahr 1968 wurde zum politischen Kristallisationspunkt. Stellten seine bisherigen Filme die herkömmliche Bilderzählung nur infrage, so wollte er jetzt das bürgerliche Kino gleich ganz zerstören. Um Platz zu schaffen für neue Bilder. Eine schallende Ohrfeige für die klassische Filmindustrie, die mit einer ganz realen Ohrfeige zusammenfiel, die er 1968 beim Dreh seines Rolling-Stones-Film „Sympathy for the Devil“ seinem Produzenten verabreichte. Danach waren seine Werke dem Publikum lange nicht mehr zugänglich, weil die Verleiher ihn boykottierten, man spricht von seinen „unsichtbaren Filmen“.

In seiner radikalsten Phase gründete Godard die „Gruppe Dziga Vertov“, benannt nach dem sowjetischen Filmavantgardisten, die den Film ganz in den Dienst der Revolution stellte. Früh hat er auch mit Video gearbeitet, um jenseits der Filmindustrie arbeiten zu können. Und 1972 übernahm der Mann aus großbürgerlichem Hause dann die Firma Son­image (was übersetzt „Tonbild“ bedeutet), die ihn von Produktionszwängen und kommerziellem Kalkül gänzlich unabhängig machte.

„Weekend“ (1967) bezeichnete Godard selbst als das „Ende des Kinos“.

Seither ist Godards Schaffen ein Kino wider das Kino. Auch wenn er mit Filmen wie „Rette sich wer kann“ oder „Vorname Carmen“ in den 80er-Jahren zurück ins Kino fand. Mit „Nouvelle Vague“ kehrte Godard 1990 dann nicht etwa zu seinen Wurzeln zurück, sondern wendete sich ganz dem postmodernen Kino zu.

Ein Gefangener der Bilder und Töne

Film ist „24 mal die Wahrheit pro Sekunde“, heißt es einmal in „Der kleine Soldat“ (1961). Aber nein: Film, das ist immer das Konstrukt einer Wahrheit, die immer auch eine Lüge sein kann. Konsequent spricht Godard seit 1967 nicht mehr von Filmen, sondern nur noch von Bildern und Tönen, die er nicht zu einem Sinnzusammenhang führt, sondern infrage und gegeneinander stellt.

Das ist nicht nur eine Ästhetik, wie der Filmwissenschaftler Bernd Kiefer einmal feststellte, sondern eine Ethik des Films. Der Stoff, das ist die alltägliche Wirklichkeit in ihrer ganzen Vielfalt, in ihrem Nebeneinander, Gleichzeitigem, Fragmentarischen. Der aber wird nicht geordnet, sondern dekonstruiert und immer wieder neu erforscht. Dabei werden seine Filme immer experimenteller, fragmentarischer, essayistischer.

Godard in einer typischen Pose in den 60er-Jahren.

An ihnen kann der Rezipient auch mal verzweifeln oder schlicht scheitern. Nicht jedes Werk ist verständlich, will es und muss es aber auch nicht sein. Weil der Zuschauer aktiv gefordert ist und schon etwas für sich daraus ziehen kann.

Der Mann mit der dicken Brille, dem stets zerzausten Haar und der notorischen Zigarre im Mund, er ist ein Bilderstürmer wie kein Zweiter. Keiner wurde dafür so geschmäht, ja des Dilettantismus beschimpft wie er, keiner aber auch so verehrt. Mit diesem Nimbus kann man aber auch museal werden.

Immer wieder für Überraschungen gut

Als Godard ab 1989 zehn Jahre lang in „Histoire(s) du cinéma“ die Filmgeschichte multiperspektivisch analysierte, schloss das das eigene Schaffen schon mit ein. Und 1994 bezeichnete sich der Filmemacher in seinem Selbstporträt „JLG/JLG – Godard über Godard“ als einen Gefangenen der Bilder und Töne.

Doch immer wieder überrascht der Mann, der seit den 80er-Jahren zurückgezogen in der Schweiz lebt, mit Comebacks, wie zuletzt 2018 auf dem Filmfestival von Cannes, wo er wieder mit einem neuen, technisch innovativen Kinoexperiment bestach und sich aus der Ferne zuschalten ließ. Seit 60 Jahren, seit „Außer Atem“ hält das Enfant terrible die Kunstwelt noch immer in Atem.