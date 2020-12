Bette Midler, die Göttliche mit dem Schandmaul, wird 75

Sie war eine Rose, war Mutter Erde und Jungfrau Maria, aber auch Teufelin, Hexe und Schwulensaunakönigin. Vor allem aber war und ist Bette Midler noch immer „die Göttliche Miss M“. Ein Spitzname, den sie sich selbst gab, gleich zu Beginn ihrer Karriere, und den ihre Fans bis zum heutigen Tag verwenden, an dem sie, kaum zu glauben, 75 wird.

Und auch, wenn Corona-bedingt alle Bühnen geschlossen haben, ihr jüngster Film „The Glorias“ erst mal nicht im Kino läuft und sie vorsichtshalber nur selten auf die Straße geht, hat „die Göttliche“ in der letzten Zeit alles andere als stillgehalten. Mit der ihr ur-eigenen Energie war sie im Internet und engagierte sich leidenschaftlich gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt und gegen den Noch-US-Präsidenten.

Auf dessen ureigenem Twitter-Terrain feuerte sie Tweets gegen Donald Trump, den sie als „Ratten-Bastard“ und „Oberster Idiot“ schmäht. Und das sind noch harmlose Formulierungen. „Ich hoffe“, postete sie, „sein hässliches Gesicht mein Lebtag lang nicht mehr sehen zu müssen.“ Ihre Fans lieben Bette Midler auch dafür: für ihre direkte, unverblümte Art. Für ihr Schandmaul, das sie mit einem der ansteckendsten Lachen des Showbiz zu kombinieren weiß.

Ihr größter Erfolg: Bette Midler als Henne im Korb in „Der Club der Teufelinnen“ mit Goldie Hawn (l.), die vor zehn Tagen ebenfalls 75 wurde, und Diane Keaton (r.), die das in fünf Wochen feiert.

Foto: United Archives / kpa Publicity / picture alliance / united archives

So hat sie sich ja auch durchgebissen auf ihrem Weg zum Erfolg. Bette Midler, 1945 in Honolulu geboren, hat noch in Hawaii erste Erfahrungen als Sängerin in einer Folkgruppe gemacht und 1966 auch schon in einem ersten Film mitgewirkt, dem Musical „Hawaii“, allerdings bloß als Komparsin.

Erste Erfolge in der Schwulensauna

Als sie dann nach New York ging, wo sie bis heute lebt, absolvierte sie ihre ersten Auftritte noch in Schwulensaunen. Daher ihr erster Spitzname: „Bathhouse Betty“, den sie mit Stolz trug: „Gott sei Dank gibt es Schwule. Ich weiß nicht, was sonst geschehen wäre. Aber ich weiß, was geschehen ist. Gut für sie und gut für mich.“

Ihr erster großer Erfolg: „The Rose“ brachte ihr eine Oscar-Nominierung ein - und gleich zwei Globes.

Foto: picture alliance / United Archives/IFTN

Am Klavier wurde sie begleitet von einem gewissen Barry Manilow, der mit dem Song „Mandy“ selbst berühmt werden sollte. Mit ihm tingelte sie durch Nachtclubs. Und er produzierte 1972 ihr erstes Album mit dem so anmaßenden wie ironischen Titel „The Divine Miss M.“, der sich auf ihre gleichnamige Bühnenshow bezog. Dafür erhielt sie 1972 ihre erste Goldene Schallplatte und 1974 einen Grammy als Beste Neue Künstlerin. Der erste von inzwischen 28 Preisen.

Ein anzügliches Dankeschön für die Globes

Es folgten Musicals und ein erster Tony, der Broadway-Oscar. Weitere Alben wie „Broken Blossom“ und „Songs for The New Depression“. Die TV-Satire „The Thorn“, in der sie Jungfrau Maria spielte. Und dann 1979 „The Rose“, der Film über einen fiktiven Rockstar, hinter dessen tragisch kurzem Leben, von der Musikindustrie ausgebeutet und an Drogen zugrunde gegangen, man unschwer die Vita von Janis Joplin erkannte.

Dafür gab es eine Oscar-Nominierung – und gleich zwei Golden Globes: als beste Schauspielerin und als neuer Star des Jahres. Die Preise nahm sie mit deftigem Humor entgegen, indem sie Joan Crawford zitierte: „Ich zeig’ euch mal ein Paar Golden Globes“ und dabei anzügliche Anspielungen auf ihre Brüste machte. Noch heute ein Klassiker auf Youtube.

Dem Affen immer Zucker geben: Midler in „Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone“ (1986).

Foto: picture alliance / United Archives/IFTN

Aber war sie bis dahin vor allem als Sängerin und Musicaldarstellerin bekannt, der mit „The Rose“ auch im dramatischen Fach überraschte – ihr richtiger Durchbruch kam erst Mitte der 80er-Jahre mit Komödien wie „Zoff in Beverly Hills“ und „Die unglaubliche Entführung der Mrs. Stone“. Sie machten die 1,55 Meter kleine Person zum ganz großen Star. Ihren größten Erfolg feierte sie 1996 mit „Club der Teufelinnen“, wo sie im Frauenpower-Dreiergespann mit Goldie Hawn und Diane Keaton der Männergesellschaft den Kampf ansagte.

Eine Show-Nummer bringt ihre Performance auf den Punkt

In ihren Komödien gibt Midler stets alles. Eine Vollblutkomikerin, eine Ulknudel im besten Sinne, bis hin zur Rampensau, die immer dem Affen Zucker geben muss. Unvergesslich etwa ein Duett mit Dolly Parton in ihrer eigenen Show „Bette“, in der die Gastgeberin ein Seejungfrauenkostüm trug und dabei derart mit dem Schwanz wedelte, bis die ganze Kulisse einstürzte. Der augenzwinkernde Moment, der auch ein Youtube-Hit ist, bringt ihre Over-The-Top-Performances grandios auf den Punkt.

Mit Woody Allen 1991 in der Komödie „Ein ganz normaler Hochzeitstag“. Allen hat am selben Tag wie sie Geburtstag, er wird 85.

Foto: kpa Publicity / picture alliance / united archives

Instinkt bewies die Göttliche indes nicht immer: Einen Film, der ganz auf sie zugeschnitten war, sagte sie ab. Mit dem machte dann Whoopi Goldberg Furore: „Sister Act“. Auch „Misery“ wollte sie nicht drehen, weil sie James Caan die nackten Füße hätte salben müssen. Das tat dann Kathy Bates – und gewann einen Oscar. Und beim Filmdrama „Freundinnen“ weigerte sich Midler 1987 zunächst, den Filmsong „Wind Beneath My Wings“ zu singen - weil er ihr zu kitschig war. Es wurde ihr größter kommerzieller Hit.

Reunion der Teufelinnen

Bette Midler hat Grammys, Emmys, Tonys und Globes gewonnen. Nur ein Oscar, der fehlt noch in der Sammlung. Aber das kann ja noch kommen. Auch wenn Miss M., die längst eine Lady M. ist, nun 75 wird: Ans Aufhören denkt sie noch lange nicht. Noch mit 72 triumphierte sie in ihrer ersten Broadway-Hauptrolle in „Hello Dolly!“.

Ihre starke Stimme nutzt sie nicht nur zum Singen, sondern auch, um sie gegen unliebsame Politik zu erheben. Und seit einem Vierteljahrhundert engagiert sich Midler, die im grünen All-Star-TV-Event „The Earth Day Special“ schon die Mutter Erde verkörperte, für ein schöneres, grüneres New York. Geplant ist mit „Family Jewels“ auch ein Wiedersehen mit ihren Ko-Teufelinnen Goldie Hawn, die vor zehn Tagen auch schon ihren 75. feierte, und Diane Keaton, die das in fünf Wochen tun wird.

Ihr Alter spüre sie schon, räumte Midler kürzlich in einem Interview in einem New Yorker Blatt ein. Aber auch wenn ihre Stimme ein wenig „eingerostet“ sei, glaubt sie, sie könne es immer noch schaffen. In der Pandemie helfe ihr der Park um die Ecke, überhaupt der Gang ins Grüne. Wenn sie unter einem Baum sitze, fühle sie sich „wie im Himmel“. Hauptsache, sie wedelt dabei nicht mit einem Meerjungfrauenschwanz.