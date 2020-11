Amateurchöre in Berlin - „Das Modell zerbricht gerade“

Die Kulturbranche bleibt weiter heruntergefahren. Nach dem jüngsten Beschluss, den die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Bundesländer am Mittwochabend gefasst haben, wird die Schließung sämtlicher Kultureinrichtungen nun bis 20. Dezember verlängert. Was aber heißt das etwa für die Berliner Chöre. Wir befragten Franziska Stoff, die Generalsekretärin des Landesmusikrats.

Frau Stoff, wen vertritt der Landesmusikrat Berlin - und ist in der Pandemie etwas verloren gegangen?

Franziska Stoff Wir sind der Dachverband für Musikverbände und –institutionen in Berlin, wir vertreten zum Beispiel den Berliner Chorverband oder den Verband der Liebhaberorchester. Die Vereinigung Alte Musik, die IG Jazz, die Universität der Künste, die Musikhochschule Hanns Eisler oder die Akademie der Künste sind bei uns Mitglied. Insgesamt vertreten wir rund 300.000 Leute. Von der Corona-Krise sind besonders schlimm die freischaffenden Musiker betroffen. Dort brechen Existenzen weg. Wir müssen sehen, wie diese Kollateralschäden nach der Krise wieder repariert werden können. Die meisten Amateurmusik-Verbände können nicht mehr proben und sind in ihrem Fortbestand akut bedroht.

Franziska Stoff ist Generalsekretärin des Landesmusikrats Berlin.

Sind denn eher die Kinder-, die Kirchen- oder die Seniorenchöre bedroht?

Es betrifft alle Chöre. In dem Moment, wenn sie nicht mehr zusammen kommen, droht der soziale Zusammenhalt auseinanderzubrechen. Einige versuchen sich durch Online-Treffen aufrecht zu erhalten. Bei den Kinderchören ist es so, dass durch die lange Unterbrechung eine ganze Altersgruppe nicht mehr mitwächst. In Kinder- und Jugendchören gibt es normalerweise ein spezielles Netzwerk. Die Älteren funktionieren bereits als Stütze, die Jüngeren kommen dazu und orientieren sich ein bisschen an ihnen. Das Modell zerbricht gerade. Wenn die Pandemie vorbei ist, müssen viele Kinderchöre ganz neu aufgebaut werden.

Wie viele Chöre gibt es derzeit in Berlin und wie viele werden durchstehen?

Nach den letzten Erhebungen des Chorverbands haben wir rund 2000 Chöre. Davon haben 60 Prozent in unserer letzten Umfrage angegeben, dass sie nicht mehr proben können. Keiner kann sagen, wie viele die Krise überstehen werden. Chöre sind eine Freizeitaktivität, es kann sein, dass sich viele umorientieren werden. Einige Chöre proben über digitale Ersatzformate weiter. Damit kann man bestimmte Dinge einstudieren, aber man kann nicht gemeinsam singen. Es gibt im Internet noch das Latenzproblem. Der Versuch, online gemeinsam zu singen, wird durch die Verzögerung der Übertragung von 250-600 Millisekunden musikalisch ad absurdum geführt. Die Sängerinnen und Sänger hören sich gegenseitig nur verrüttelt.

Sie befassen sich in einer Online-Konferenz gerade mit Themen wie Infektionsschutzverordnungen und Hygienemaßnahmen. Von welchem medizinischen Stand gehen Sie für die Chöre aus?

Am Montag geht es um die besondere Situation der Kinder- und Jugendchöre und um die Entlüftungsmöglichkeiten. Wir wollen den Akteuren die Möglichkeit geben, den Spezialisten einmal direkt zuzuhören und sie befragen zu können. Wir haben bereits 200 Anmeldungen für die Konferenz, sie wird auch live auf Facebook gestreamt.

Was sagen denn die Spezialisten: Gilt Singen immer noch als besonders gefährlich?

Die Diskussion entwickelt sich ständig weiter, und wir gehen mit allen Neuerungen mit. Derzeit sagen die Experten, dass in dem Moment, wenn ein Superspreader dabei ist, es sehr schwierig ist, die Folgen abzuschätzen. Umso wichtiger ist es , die Abstände einzuhalten. Charité-Professor Dirk Mürbe, der eine Studie herausgegeben hat und am Montag auch bei einem Panel dabei ist, vertritt die Auffassung, dass Kinder- und Jugendchöre vereinfachte Bedingungen haben sollen. Offenbar stoßen Chorkinder weniger Aerosole aus als erwachsene Sänger. Es gibt unterschiedliche Expertenmeinungen. Wir wollen über den aktuellen medizinischen Stand diskutieren.

Welches Hygienekonzept vertritt der Landesmusikrat?

Wir beraten aktiv die Senatsverwaltung für Kultur und Europa und tragen das mit, was beschlossen wird. Im Moment – also vor dem Lockdown – liegt die Abstandsregel bei 1,5 Meter, dazu kommen besondere Lüftungsregeln. Der Berliner Mädchenchor oder die Evangelische Singschule im Prenzlauer Berg haben sich bereits Luftreinigungsgeräte angeschafft. Die verleihen sie auch an andere Chöre. Mit den Geräten kann man – wenn der Lockdown wieder aufgehoben ist – die Probenzeiten verlängern.

Was hat Sie persönlich am meisten geärgert in bisherigen Diskussionen?

Mich ärgert prinzipiell, wenn Leute nicht versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Aus meiner Perspektive ist es immer am besten, wenn möglichst viele Leute aus der Medizin, der Verwaltung und der Praxis miteinander reden. Wegen der schnellen Veränderungen ist es oft kaum möglich, alle einzubeziehen. Aber das führt dann auch zu unklaren Formulierungen in den Verordnungen, bei denen die Leute nicht verstehen, was damit gemeint ist. Diese Interpretationsspielräume führen zu Verunsicherungen. Keiner will schuld sein, dass ein Chormitglied an Corona stirbt. Wenn ein Verantwortlicher also kein Risiko eingehen will, legt er die Spielräume mit maximaler Strenge aus. Beispielsweise war es vor dem Lockdown nur empfohlen worden, dass Kinderchöre mit Maske singen sollen. Einige Verantwortliche haben das streng ausgelegt, und dann fielen kleine Kinder in Ohnmacht, weil sie nicht genug Luft beim Singen bekamen.

Welchen Weg schlagen Sie vor?

Wir müssen zu immer differenzierteren Lösungen kommen. Die Vorgaben, wie viele Leute in welchem Raum wie lange singen dürfen, waren sehr pauschal. Es gibt Kirchen in Berlin, in denen sind die Fenster so großartig angeordnet, dass sie geöffnet einen natürlichen Absaugstrom nach oben ermöglichen. Messungen haben ergeben, dass die sogar besser sind als elektrische Lüftungsanlagen. Räume müssen differenzierter eingeordnet werden.

Welcher Aspekt fehlte in den bisherigen Diskussionen?

Wir müssen die digitalen Ersatzformate stärker diskutieren. In den Chats spielt es eine große Rolle, ob Chorproben online möglich werden. In Berlin versucht sich mindestens ein Start-up daran, die Latenz zu verringern. Damit ließen sich zumindest langsame Sätze proben. Es geht auch um benutzerfreundliche Zugänge, die Rentner, die aus verschiedenen Gründen an ihre Wohnung gebunden sind, nutzen können. Es ist eine Frage des sozialen Miteinanders. Bei mir haben Leute angerufen, die haben geweint, weil ihre Chorproben ausfallen. Es fehlt auch die Perspektive.

Mit welchen Themen will sich der Landesmusikrat in der nächsten Zeit befassen?

Es geht weiterhin um Musikschulen und Schulmusik. Wir wollen uns aber auch um die Beseitigung der Kollateralschäden, die Corona bereits jetzt in der Kultur angerichtet hat, bemühen. Wir brauchen einen Wiederaufbauplan auch für die Amateurkultur. Wir fordern ein Kulturfördergesetz für Berlin.