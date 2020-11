Kinos in Berlin - „Ein ständiges Auf und Zu nutzt niemandem“

Die Kulturbranche bleibt weiter heruntergefahren. Nach dem jüngsten Beschluss, den die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Bundesländer am Mittwochabend gefasst haben, wird die Schließung sämtlicher Kultureinrichtungen nun bis 20. Dezember verlängert. Was aber heißt das etwa für die Kinobetreiber? Dazu haben wir Christian Bräuer befragt, den Geschäftsführer der Yorck Kinogruppe, der zugleich Vorstandsvorsitzender der AG Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater ist.

Der Lockdown wird bis zum 20. Dezember verlängert. War das zu erwarten, haben Sie das befürchtet?

Christian Bräuer: Das kam nicht überraschend. Derzeit haben wir 20.000 Neuinfektionen am Tag. Angestrebt wird ein Inzidenzwert von 50, also etwa 5000 Infektionen pro Tag. Wir können aber schon froh sein, wenn es zu Weihnachten nur 10.000 sind. Und nicht mal daran kann man so recht glauben.

Glauben Sie überhaupt, dass Kinos in den nächsten Monaten wieder öffnen werden?

Die neue Verordnung gilt erst mal bis 20. Dezember. Danach soll alle 14 Tage geschaut werden, wie hoch der Inzidenzwert ist. Wenn man aber keine stärkeren Maßnahmen ergreift, ist fraglich, ob der Inzidenzwert von 50 vor Februar oder März erreicht ist. Und wenn es zu Weihnachten erste Lockerungen gibt, wird es wieder verstärkt Ansteckungen im privaten Bereich geben, das ist doch abzusehen. Da mache ich mir große Sorgen. Aus Sicht der Arthouse-Kinos wäre es natürlich wünschenswert, spätestens Ende Januar, Anfang Februar wieder zu öffnen. Es ist nicht gut, zu lange geschlossen zu haben. Wir wollen aber auch kein ständiges Auf und Zu. Das nutzt niemandem.

Spaziergang mit Christian Bräuer, Vorstand der AG Kino und Geschäftsführer der Yorck-Kinogruppe.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Fühlt sich Ihre Branche nach der Lockdown-Verlängerung erneut als Opfer?

Bei all dem Schlimmen, was der Beschluss der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten für uns bedeutet – ein guter Passus findet sich darin: „Beim weiteren Vorgehen ist zu beachten, dass das Infektionsschutzgesetz vorsieht, bei Beschränkungen des Betriebs von Kultureinrichtungen oder von Kulturveranstaltungen der Bedeutung der Kunstfreiheit Rechnung zu tragen“, heißt es da. Und weiter: „Sobald dies angesichts der Infektionslage möglich ist, sollten daher die Kultureinrichtungen wieder öffnen können. Die Kulturminister werden beauftragt, hierfür eine Strategie zu erarbeiten, die den notwendigen Vorlauf und hinreichende Planungssicherheit gewährleistet.“

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Welche Corona-Regeln im Teil-Lockdown in Berlin gelten, erfahren Sie hier. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Von hinreichender Planungssicherheit kann derzeit sicher nicht die Rede sein.

Nein. Man kann keine Kinos oder Theater betreiben und immer nur im Zweiwochenrhythmus vorausschauen. Die Politik muss sich jetzt entscheiden, ob sie stärkere Maßnahmen ergreift oder Kinos und Theater, die ja sichere Orte sind, ab einem gewissen Zeitpunkt wieder öffnen lässt. Das könnte man auch in mehreren Stufen tun: dass manche Kulturorte, Museen etwa, früher öffnen.

Verkraften die Kinos einen verlängerten Lockdown überhaupt noch? Wirken die Hilfsmittel, kommen die überhaupt an?

Es wurde beschlossen, die Novemberhilfe bis Dezember fortzuführen. Bis jetzt gibt es dafür aber noch nicht mal ein Antragsformular. Alle denken, die Branchen sind damit abgesichert. Aber bislang sind noch nicht mal die Gelder für November geflossen. Das muss dann auch schnell und unbürokratisch gewuppt werden.

Wenn aber die Gelder fließen, ist das für die Kinos womöglich die günstigere Situation? Lieber 70 Prozent der Einnahmen der Vorjahresmonate als nur ein Viertel der Säle bespielen zu können?

Klar, das klingt erst mal sicherer. Die Monate, die wir öffnen durften, waren sicher eher Verluste. In den ersten Lockdown sind wir aus dem Vollen gekommen, nach einem starken Kinojahr. Jetzt kommen wir aus dem Leeren, das bereitet schon schlaflose Nächte. Trotzdem war es ein Signal, wieder eröffnet zu haben. Kultur ist eben systemrelevant und muss auch in der Pandemie stattfinden. Und je länger der Lockdown währt, desto größer wird der Schaden. Man weiß ja gar nicht, wie viele Filme noch auf Streamingplattformen abwandern. Und wie viele Zuschauer dem Kino dadurch verloren gehen. Ob sich Sehgewohnheiten da nicht auf Dauer verändern.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwochabend auf der Pressekonferenz, in der sie die Verlängerung der Restriktionen verkündeten.

Foto: ODD ANDERSEN / dpa

Sind Sie denn mit den strikten Maßnahmen der Politik prinzipiell einverstanden?

In einer Gesamtabwägung hat man sich entschlossen, Schulen und Betriebe offen zu lassen und das zu schließen, was man unter Freizeit versteht. Ich hätte mir einen anderen Umgang mit Kultur gewünscht, aber ich verstehe und akzeptiere das. Und natürlich sind alle Kulturschaffenden daran interessiert, dass wir die Pandemie gut bewältigen. Wir leisten gerade einen Dienst für die Gemeinschaft. Kinos und Theater wurden geschlossen, auch wenn sie nicht die Ursache sind. Es erfordert jetzt aber auch den Respekt, dass die Politik mit uns spricht über Bedingungen für eine Wiedereröffnung. Ich fand auch schade, dass sich am Mittwoch keiner mal bedankt hat bei all jenen, Gastronomen wie Kulturschaffenden, die diesen Beitrag derzeit leisten.

Kinos bleiben geschlossen, Kirchen aber sind offen. Obwohl einige zu Ostern nachweislich Spreader waren. Ärgert man sich da?

Das hat sicher am meisten Unverständnis und Schmerz ausgelöst. Kinos und Theater haben wirklich alles unternommen, um sichere Orte zu bieten. Das tut dann schon weh, wenn man wieder schließen muss, Kirchen aber offen bleiben. Es hat mich auch geärgert, als bei der ersten Pressekonferenz zum Teil-Lockdown gesagt wurde, man wisse halt nicht, wo die Infektionen herkämen. Wir wissen von vielen Fällen. Wohingegen Kinos und Theater sicher waren. Und wir sehen ja auch, dass die Schließung ganzer Bereiche nicht den Effekt hat, den man sich erhofft hat. Aber mit ein bisschen Abstand verstehe ich, dass etwas getan werden musste. Und ich verstehe auch, dass man Schulen so lange wie möglich offen hält.

Wie erfahren Sie eigentlich von diesen Beschlüssen? Werden Sie von der Politik informiert oder müssen Sie sich über die Medien schlau machen?

Ich befinde mich im regen Austausch mit Politikern. Aber wir müssen uns wie alle aus den Medien informieren. Den ersten Entwurf, der von Michael Müller ausging, kannte ich schon seit Sonntag. Ich möchte aber nicht wissen, wie viele Entwürfe es dazwischen noch gegeben hat. Um den Passus, auf den die Kulturminister gedrungen haben, dass man einen Sonderweg für die Kultur findet, soll es ja viel Streit gegeben haben. Die Politik hat es sicher schwer mit dieser Krisenbewältigung. Dafür habe ich Verständnis. Und sowohl Frau Grütters als auch der Berliner Senat sind sehr engagiert. Mich ärgert aber, dass mit allen großen Wirtschaftsverbänden gesprochen und diskutiert wird. Das wünschte ich mir auch für den Kulturbetrieb. Jetzt muss man auch mal mit uns reden und das, was in diesem Beschluss steckt, mit Leben füllten. Wir brauchen Auflagen mit Augenmaß.