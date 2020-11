Zeitzeugin: „Dieses eine Paket war einfach großartig“

Ende November 1945 gründeten 22 amerikanische Wohlfahrtsverbände die Hilfsorganisation C.A.R.E. (Cooperative for American Remittances to Europe), um notleidenden Menschen im Nachkriegseuropa zu helfen. Zunächst kaufte die Organisation Armeebestände auf und verteilte sie über lokale Ausgabestellen, wo großer Hunger herrschte. Auch Deutschland, der ehemalige Feind, wurde versorgt. Während der Berlin-Blockade wurde das Care-Paket für viele Berlinerinnen und Berliner zum Symbol der Hoffnung – auch für Anita Stapel, deren Erinnerungen wir hier dokumentieren.

„Es war genau zur Zeit der Berliner Blockade, als ich mit 20 Jahren schwanger geworden bin. Und ich habe so gehungert. Alle Lebensmittel waren damals sehr reduziert, weil wir alles nur über die Luftbrücke bekamen. Alles, was es gab, waren Trockengemüse und Trockenkartoffeln. Dazu trockenes Brot.

Mehr als zehn Monate bin ich schwanger gewesen. Der Arzt sagte mir, dass das Kind aufgrund meiner Mangelernährung etwas länger zum Entwickeln brauche, ich mir aber keine Sorgen mache müsse, da es sich alles holt, was es braucht. Damit sollte er recht behalten. Unser Sohn kam mit ganz normalem Gewicht, rund dreieinhalb Kilogramm, auf die Welt. Was bei meiner Hungerei wirklich erstaunlich war. Ich hingegen sah aus wie eine verhungerte Katze. Ich war so abgemagert, man hätte jede einzelne Rippe zählen können. 48 Kilogramm habe ich damals nur gewogen und war 1,61 Meter groß.

Post vom Roten Kreuz mit Termin und Adresse

Bei der Abschlussuntersuchung in der Klinik sagte der Arzt dann, dass unser Kind kerngesund ist. Als er aber zu mir schaute, hatte ich das Gefühl, er mustert mich mit einem angewiderten Blick. Dann sagte er zur Krankenschwester, sie solle mich für ein Care-Paket vorschlagen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht gewusst, was ein Care-Paket überhaupt ist. Ich hatte bis dahin noch nichts davon gehört, weil ich auch niemanden kannte, der bereits so ein Hilfspaket bekommen hatte. Also habe ich erst einmal nicht so richtig daran geglaubt.

Ungefähr nach drei bis fünf Wochen habe ich dann per Post eine Karte vom Roten Kreuz bekommen. Darauf standen Termin und Adresse, damit ich mir ein Care-Paket abholen kann. Dieser Moment war für mich einfach unglaublich, und ich wusste nicht so richtig, wie mir geschah. Damals wohnte ich noch mit meinem Mann zur Untermiete bei meiner Großmutter in Kreuzberg. Es war irgendwann im März 1949, und ich erinnere mich noch, dass es damals sehr kalt war. Quer durch die halbe Stadt musste ich dann über eine Stunde bis nach Steglitz-Zehlendorf fahren.

Wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten an einem Tag

Dort angekommen, standen die Menschen bereits in einer langen Reihe. Alle sahen so abgemagert und elend aus wie ich. Keiner hatte auch nur ein Pfund zu viel, im Gegenteil. Während ich dann in der Schlange stand, ging eine Schwester vom Roten Kreuz an uns vorbei und sagte, dass in jedem zehnten Paket eine Schlackwurst und in den anderen Thunfisch drin sei. Ich wusste damals nicht so richtig, was Thunfisch genau ist, und hatte so gehofft, dass ich diese Zehnte bin. Und genauso war es. Die Schlackwurst hatte eine beachtliche Größe, bestimmt war sie etwa 30 Zentimeter lang. Das hab ich aber erst gesehen, als ich wieder zu Hause war. Auf dem Weg zurück trug ich das Paket wie einen Schatz.

Ich weiß nicht mehr genau, wie es aussah, aber es war aus Pappe und gar nicht mal so groß, dafür aber für mich ziemlich schwer. Obwohl ich es kaum abwarten konnte, habe ich mit dem Aufmachen gewartet, bis mein Mann am Nachmittag nach Hause kam, um mit ihm die Überraschung zu teilen. Das war ein ganz besonderer Moment – wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten an einem Tag.

Ich weiß nicht mehr ganz genau, was in dem Paket alles drin war, aber auf jeden Fall Mehl, Zucker und Schokolade. Und Kaffee, das war der größte Schatz. Aber auch die Kerzen, die in dem Paket lagen, waren für uns sehr wichtig, da wir kaum Strom hatten und sonst im Dunkeln saßen. Für meinen Sohn gab es Trockenmilch und Haferflocken.

Mit Mann und Großmutter die Köstlichkeiten geteilt

Die Schwester hatte zwar zu mir gesagt, dass ich daran denken solle, dass das Paket nur für mich sei, weil ich es wegen meiner Gesundheit bekommen habe. Aber dazu wäre ich niemals in der Lage gewesen. Natürlich habe ich mit meinem Mann und meiner Großmutter die Köstlichkeiten geteilt. Ich war schon immer so veranlagt, dass ich mir alles gut eingeteilt habe, so auch dieses Mal. Ich glaube, rund zwei Wochen haben wir davon gezehrt. Dieses eine Paket war einfach großartig.

Ich fand es sehr bewundernswert, dass die Amerikaner, für die wir kurze Zeit vorher noch Feinde waren, so viel Herz gezeigt und für uns Arme gespendet haben. Deswegen habe ich selber auch Jahre später, als Care Deutschland gegründet wurde, gespendet. Auch wenn wir selbst nie viel hatten.“