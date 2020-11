Michael Bienerts "Das kunstseidene Berlin" über Irmgard Keun

Berlin. Es ist ein echter Pelz aus Eichhörnchenfell, den das kunstseidene Mädchen Doris klaut, weil sie reich und erfolgreich erscheinen will. Denn was sie sucht, ist Glanz: „Ich will so ein Glanz werden, der oben ist. Mit weißem Auto und Badewasser, das nach Parfum riecht, und alles wie Paris. Und die Leute achten mich hoch, weil ich ein Glanz bin.“ Weder eine Anstellung als Tippmamsell noch die Schauspielschule konnten diesen Wunsch bisher einlösen. So flieht sie nach dem Diebstahl ohne Papiere nach Berlin, angezogen vom Glamour der Großstadt, auf dass er auf sie abstrahle.

Irmgard Keun, der wir die Geschichte vom „kunstseidenen Mädchen“ verdanken, kam 1905 an der Meinekestraße 6 unweit des Kurfürstendamms zur Welt. Das war damals nicht Berlin, sondern Charlottenburg bei Berlin. Später zog sie mit ihrer Familie ein paar Straßen weiter an den Ludwigkirchplatz und wechselte damit die Gemeinde: diesmal nach Deutsch-Wilmersdorf.

Hier besuchte sie die Cecilienschule, benannt nach der Kronprinzessin Cecilia, die damals noch hoffen durfte, Kaiserin zu werden. Wilmersdorf und Charlottenburg waren reiche Städte, die Kapital anzogen. Die Schule war neu, hochmodern, mit Zentralheizung und Spezialräumen, der Umgang liberal und multikonfessionell. Die Keuns residierten großbürgerlich, der Vater war Großhändler und Fabrikant. Die Geschäfte, eine neu gegründete Benzin-Raffinerie, ließen ihn wenige Jahre später nach Köln weiterziehen, wo Irmgard Keun aufwuchs und sich ihre Sprachmelodie rheinländisch färbte.

In Köln wird Irmgard Keun mit einer Statue geehrt

Im Gegensatz zu Berlin gibt es in Köln eine Irmgard-Keun-Straße. Mehr noch: Die Stadt hat sie mit einer Statue geehrt. Zusammen mit den Abbildern von 124 anderen verdienten Kölnern ziert sie die Fassade des Doms. Berlin hat nur eine Gedenktafel an ihrem Geburtshaus. Und die sei viel zu hoch angebracht, dass sie niemand sieht, moniert der literarische Spurensucher Michael Bienert, der Irmgard Keuns Berlin jetzt ein Buch gewidmet hat. Er besucht darin die Berliner Schauplätze ihres Lebens und ihrer Romane und macht auch einen Ausflug nach Köln, von wo aus einst Abenteurer aufbrachen, um eine Handelsstätte an der Spree zu gründen.

Irmgard Keuns Roman „Das kunstseidene Mädchen“ wurde 1959 mit Giuletta Masina verfilmt.

Foto: United Archives/IFTN / picture alliance / United Archives/IFTN

Irmgard Keun war 15, als sich ihre Geburtsstadt mit Groß-Berlin vereinte und Teil einer Metropole wurde, die Menschen aus ganz Deutschland anzog, die hier ihr Glück suchten oder eine Möglichkeit, abseits von Zwängen und Traditionen ein modernes Leben zu führen. Das galt im besonderen für Frauen. Die neue Frau prägte das Bild der Berlinerin aus den 1920er-Jahren.

Sie emanzipierte sich aus dem Rollenmodell der höheren Tochter, war selbstbewusst und selbstbestimmt, stand wirtschaftlich auf eigenen Beinen und wählte sich ihre Partner selbst. Sie kleidete sich nach der neuesten Mode und entwickelte ein Bewusstsein für ihren Körper. Schmale Hüften und Taille verlangten nach sportlicher Disziplin. Das eigene Automobil und die Zigarette wurden zu wichtigen Accessoires. Damit wurde sie zum (freilich unerreichbaren) Vorbild für Mädchen aus dem Proletariat und Kleinbürgertum, die ihren Stil zu kopieren versuchten.

Die Eltern finanzierten Irmgard Keun die Schauspielschule

Für Irmgard Keun standen die Zeichen gut, eine solche neue Frau zu werden. Dennoch lernte sie erst einmal Stenotypie und Sprachen. Als sich die Lage nach der Weltwirtschaftskrise wieder beruhigte, finanzierten ihr die Eltern die Schauspielschule. Obwohl sie in Hamburg und Greifswald engagiert wurde und sogar Hauptrollen spielen durfte, blieb sie nicht dabei. Warum, das bleibt im Dunkeln.

Sie selbst berichtete von einer Kölner Begegnung mit Alfred Döblin, der im Januar 1931 seinen Roman „Berlin Alexanderplatz“ vorstellte. Nach der Lesung lernten sie sich kennen, sie zeigte ihm zwei Tage lang Köln, und zum Abschied ermutigte er sie, Schriftstellerin zu werden, nicht irgendeine, sondern die beste Deutschlands. Das schien ihr erstrebenswerter als eine mittelmäßige Schauspielerin unter vielen zu sein.

Mit ihrem ersten Romanmanuskript reiste sie einige Monate später nach Berlin, wo damals nicht nur die besten Schriftsteller, sondern auch die besten Literaturverlage beheimatet waren. Der Universitas-Verlag in der Tauentzienstraße veröffentlichte prompt ihren Erstling. Im Roman ist die Protagonistin Gisela, genannt Gilgi, bereits in Berlin: Nicht wie Keun als aufstrebende Jungliteratin, sondern als in der Liebe Gescheiterte, die am Ende des Buches nur einen Ausweg sieht: Die Flucht von Köln nach Berlin, um in der Anonymität der Metropole unterzutauchen.

Doris schmeißt alles hin und flüchtet nach Berlin

„Gilgi, eine von uns“ wurde ein Erfolg. Irmgard Keun hatte das Problem der neuen Frau erkannt. Alle Selbstdisziplin – Gilgi trainiert ihren Körper für eine knabenhafte Figur, stählt sich mit kaltem Wasser aus der Dusche, ist bienenfleißig und ehrgeizig – reicht nicht aus, um ein selbstbestimmtes Leben als neue Frau zu führen. Dazu fehlen Herkunft und Geld.

Doris aus dem „Kunstseidenen Mädchen“ (der Roman erscheint ein Jahr später) versucht deshalb, den Aufstieg abzukürzen. Sie schmeißt alles hin und flüchtet gleich nach Berlin, auf der Suche nach Männern mit Geld und Status. Um am Ende einsehen zu müssen, dass es nicht nur an Geld, sondern auch an Bildung fehlt. Sie kann sich im Romanischen Café an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, wo sich die Geisteselite der Stadt trifft, noch so sehr in Pose werfen – kryptisch hingeworfene Fremdwörter oder gar ein Pelz machen aus ihr noch lange keine Partnerin auf Augenhöhe. Damit brach Keun das Versprechen der damals auflagenstärksten Berliner Schriftstellerin, Hedwig Courths-Mahler, in deren Büchern sozialer Aufstieg über die Liebe grundsätzlich immer gelang.

Irmgard Keun landete auf den schwarzen Listen der Nazis

Die Berliner Intellektuellen, allen voran Kurt Tucholsky, feierten sie dafür. Aber Irmgard Keuns Problem war nicht, wie sie selbst dachte, die zu frühe Geburt, weshalb sie sich fünf Jahre jünger machte, sondern die zu späte. Ihr blieben nur zwei Jahre, um den Erfolg zu genießen.

Dann wurden ihre Bücher als „Asphaltliteratur mit antideutscher Tendenz“ auf die schwarzen Listen der Nazis gesetzt und vernichtet. Der Nationalsozialismus mochte zwar einige Aspekte der neuen Frau: Sportlichkeit und Disziplin. Was moralisch war, bestimmte aber der Mann. Oder mit den Worten der Protagonistin: „Männer dürfen und Frauen dürfen nicht. Nun frage ich mich nur, wie Männer ihr Dürfen ausüben, wenn Frauen nicht dürfen.“

Damit war Irmgard Keuns Karriere gebrochen. In den folgenden Jahren war sie auf der Flucht oder untergetaucht. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte sie wieder in Köln, wo sie 1982 starb. Zunächst vergessen, im letzten Lebensjahrzehnt wiederentdeckt und geehrt.

Groß-Berlin hat sie im „Kunstseidenen Mädchen“ ein literarisches Denkmal gesetzt, das jüngst in Babylon-Berlin, der Volker Kutschers Kriminalromanen nachempfundenen TV-Serie, wieder auferweckt wurde. All die bekannten Orte, ob nun Café Josty, oder Haus Vaterland, Doris war dort. Teilweise benutzte die Autorin einen Kunstgriff, um Berlin noch plastischer darzustellen, sie erzählt einem Blinden vom Glitzern, aber auch den Abgründen der Stadt. Michael Bienert nennt den Roman „eine Achterbahnfahrt durch die verschiedenen Milieus der Hauptstadt, von der neureichen Lebenswelt der Großindustriellen bis hinab zu den Kleinkriminellen in der Münzstraße.“

Michael Bienert: Das kunstseidene Berlin. Irmgard Keuns literarische Schauplätze. Verlag für Berlin- Brandenburg, 200 Seiten, 25 Euro.