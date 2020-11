Die Konzerthäuser sind seit Monaten mehr oder weniger geschlossen, die Künstler durften zeitweilig vor abgezähltem Publikum oder wie jetzt nur im leeren Saal spielen. Schnell kam die Hoffnung auf, vielleicht durch Livestreams präsent zu bleiben.

In den ersten Live-Übertragungen sah man gähnend leere Säle mit spärlichen Orchestern auf der Bühne. An schlecht organisierte Trauerfeiern erinnere ihn das, sagte Stardirigent Daniel Barenboim damals. Seither hat sich viel getan bei den Livestreams. Große Veränderungen zeichnen sich ab, die wahrscheinlich auch auf den analogen Konzertbetrieb zurückwirken werden. Symptomatisch dafür sind die beiden Livestreams aus Berlin, die am Sonnabend zu verfolgen waren.

Verstärkte Rückbesinnung auf das Religiös-Spirituelle

Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass es eine neue Lust an der Dunkelheit gibt. Nicht nur der Zuschauerraum, sondern auch die Bühne ist beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin in schummeriges Licht getaucht. Es wird quasi mit Spots gearbeitet.

Für das spezielle Raum-Licht-Konzept in der Philharmonie hat sich das DSO mit Frederic Wake-Walker einen gestandenen Regisseur verpflichtet, der das Orchester bereits gut kennt. Zeitgleich spielte die Capella de la Torre in der St. Elisabeth-Kirche in Mitte.

Der große bürgerliche Konzertsaal war einst aus den Kirchen hervorgegangen, möglicherweise gibt es jetzt eine verstärkte Rückbesinnung in das religiös-spirituelle Ambiente. Den kleineren Besetzungen, die in vorgeschriebenen Abständen aufgestellt werden müssen, haftet sowieso etwas Sektiererisches an. Die Livestreams wirken weihevoller, ja verschwörerischer, als es der reale Konzertbesuch vermittelt.

Die Kameras rücken wieder dichter an die Musiker heran

Berlin spielte in der technischen Entwicklung schon immer eine Vorreiterrolle. Der egomanische Herbert von Karajan hatte als Philharmonikerchef bereits den richtigen Riecher, wie vielfältig man sich medial verewigen kann. Das hatte ein neues Technikbewusstsein und eine Hochglanz-Ästhetik hervorgebracht.

Die 2008 eingerichtete Digital Concert Hall (DCH) ist wieder ein Vorzeigemodell, das aber wegen seiner künstlerischen Exklusivität kaum auf andere Orchester übertragbar ist. Die Philharmoniker versuchen mit der jeweils modernsten Übertragungstechnik, das im Saal stattfindende Abo-Konzert abzubilden.

Dafür stehen die besten und namhaftesten Klassikmusiker zur Verfügung. Die DCH liefert Stück für Stück die Referenzaufnahmen des großen Konzertrepertoires. Aber die Marke bleibt eine reine Präsentation, die Distanz zum Publikum ist immer deutlich.

In der Anfangszeit der Kinoübertragungen, als die Philharmoniker plötzlich in Großaufnahme spielten, wurde auch dichter an die Musiker herangezoomt. Man konnte sehen, wer verheiratet ist oder mal einen schlechten Tag hatte. Bald darauf wurde optisch wieder mehr Diskretion gewährt.

Die Capella de la Torre trat bei ihrem Livestream aus der Berliner St. Elisabeth-Kirche gemeinsam mit dem Karate-Meister Maurizio Castrucci auf.

Foto: Amin Akhtar

Die Kameras rücken jetzt wieder dichter an das musikalische Tun heran. Bei der Capella de la Torre sind die Musiker sogar wichtiger Bestandteil der Inszenierung von Mirella Weingarten.

Den Faulpelzen geht es an den Kragen

Ein neuer Typus Klassikmusiker könnte aus der digitalen Entwicklung hervorgehen. Zumindest aber erfordern Livestreams eine durchgängige Leidenschaft. Die beteiligten Musiker müssen – wie man immer so sagt – an der Stuhlkante spielen. Faulpelze werden in der digitalen Klassikwelt zum Risiko.

Denn alles ist dokumentiert, auch Lustlosigkeit, Unvermögen und Patzer. Es wird die Musiker noch mehr unter Erfolgsdruck setzen. Es ist zu erwarten, dass aus der Krise perfektere Ensembles hervorgehen.

Einsame Instrumentenkisten am Rande

In beiden Livestreams am Sonnabend wurden auf höchst unterschiedliche Weise Außenimpulse dazu benutzt, eine musikalische Subdeutung oder -stimmung zu schaffen. In der Philharmonie blendete man etwa zwischen zwei Stücken das menschenleere Musikerfoyer ein.

Den am Rande stehenden Instrumentenkisten haftete etwas Verlassenes, Trauriges an. Aufkleber wie „Korean Air“ oder „Japan Express“ verwiesen auf vergangene Zeiten. Die Pandemie verhindert auch Orchesterreisen. Längst wird offen darüber diskutiert, dass es die großen Tourneen aus Kosten- und aus ökologischen Gründen so nicht mehr geben wird.

Was ein Karate-Meister mit Renaissance-Musik zu tun hat

Zufälligerweise traf Katharina Bäuml, die Leiterin der Capella de la Torre, auf einem Rückflug aus Japan den italienischen Karate-Meister Maurizio Castrucci. Der charismatische Kampfkünstler trat jetzt im Livestream bei der Missa „Pange Lingua“ von Josquin Desprez auf.

Die Chefin des Topensembles für Renaissance-Musik erklärte es mit dem gemeinsamen Atem. Und in der von ihnen gespielten Polyphonie gäbe es auch eine Kombination aus fest vorgeschriebenen Abläufen und improvisierten Passagen. Tatsächlich war Castrucci für etwas anderes zuständig. Die Capella de la Torre spielt ihre polyphone Musik zumal auf spröden historischen Instrumenten.

Um den heutigen Hörgewohnheiten näher zu rücken, bemühen sich die Musiker um die klangschönste Interpretation, was die der Musik innewohnenden Reibungen glättet. Die nötigen Brüche übernahm Castrucci mit seinen energetischen Ausbrüchen. Im Livestream war die bizarr anmutende, kämpferische Messe bemerkenswert stimmig.

Idealer Produktionsort für Neue Musik

Im Pierre-Boulez-Saal hatte Daniel Barenboim im Juli Uraufführungen von zehn Komponisten ins weltweite Netz gebracht. Der internationale Erfolg des digitalen Projekts hat die Macher selber überrascht. Es ist denkbar, dass die professionellen Livestreams ein idealer Produktionsort für die Neue Musik wird.

Mit allen positiven Rückwirkungen in den analogen Konzertbetrieb. Das vom DSO-Chefdirigenten Robin Ticciati am Sonnabend vorgestellte frische Klangflächen-Stück „ionisches licht“ von Klaus Klang passte sich hervorragend in die ansonsten schwerblütige Dramaturgie des Abends ein, die in Wagners „Götterdämmerungs“-Taumel mündete.

Im Boulez-Saal arbeitet man inzwischen auf Hochtouren und durch Bundesmittel unterstützt an neuen Vermittlungsformen. Es sollen digitale Freundeskreise gefunden und gepflegt werden, so die Idee.

Diskurs zur Musik in den Chats

Denn auch das war eine Überraschung im Sommer: In den Chats trafen sich die Leute nicht nur, um von den Künstlern informiert zu werden, sondern auch, um sich untereinander auszutauschen. Der Diskurs, der zur klassischen Musik gehört, findet also nicht nur in den Pausen in den Foyers der Konzerthäuser, sondern auch parallel zur Musik in den Chats statt.

Beim DSO trafen sich am Sonnabend auffällig viele russischsprachige Zuschauer. Die Capella de la Torre veranstaltete nach dem Konzert ein Künstlergespräch, bei dem – das zeigte der auf dem Bildschirm mitlaufende Zähler – die meisten Besucher dabei blieben.

Bleibt die Frage, wie leicht das Publikum den Zugang findet? Die meisten Ensembles streamen auf ihrer Homepage, Katharina Bäuml hat mit studio4culture.net eine eigene Plattform geschaffen. Auf der muss man sich registrieren. Die wie immer gut beratenen Philharmoniker haben sich eine übersichtliche App geschaffen, die bereits auf vielen Fernsehern vorinstalliert ist und ein Abo-System beinhaltet. Das DSO-Konzert habe ich entspannt auf Youtube verfolgt. Klug beraten ist, wer seine Livestreams unkompliziert auf Fernsehern ermöglicht.