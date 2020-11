Intendant: „Oper entsteht nicht im Homeoffice“

Die Berliner Kultureinrichtungen wie Theater, Museen oder Klubs müssen während des zweiten Lockdowns bis Ende November geschlossen bleiben. Es hat für jede Institution individuelle Konsequenzen. Wir befragen die Verantwortlichen, heute: Matthias Schulz, Intendant der Staatsoper Unter den Linden.

In der Staatsoper laufen gerade Proben zu Wagners „Lohengrin“. Mit Sängern wie Roberto Alagna und Sonia Yoncheva und mit Regisseur Calixto Bieto haben Sie Starkünstler im Haus. Glauben Sie, dass die Premiere am 13. Dezember wieder vor Publikum stattfinden kann?

Matthias Schulz Im Moment sind wir in der Situation, dass wir jede Chance wahrnehmen müssen und wollen, um Kultur möglich zu machen. Wir hoffen „Lohengrin“ zur Premiere bringen zu können. Für den Chor haben wir eine tolle Lösung gefunden, bei der die Tiefe des Raumes ausgenutzt wird, um die nötigen Abstände zwischen den Sängerinnen und Sängern einzuhalten. Das Orchester spielt in der gleichen, reduzierten Besetzung der Weimarer Uraufführung mit etwas mehr als 40 Musikerinnen und Musikern. Und auch Calixto Bieto hat konzeptionell auf die Situation reagiert. Es sind nicht unbedingt Zeiten, in denen man Küsse und Umarmungen auf der Bühne sehen will. Selbst wenn sich die Premiere etwas verschieben sollte, wir halten an dem Ziel fest.

Die Opernhäuser und Theater sind bis Ende November zu. Die Politik wirkt gerade unentschlossen angesichts der Fallzahlen.

Politiker, die versuchen, eine verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen, generell als kulturlos hinzustellen, halte ich nicht für das richtige Diskussionsniveau. Aber um einen echten Wellenbrecher zu erzeugen, wäre es wohl besser gewesen, zwei Wochen vollständig auf die Bremse zu treten, um einen echten Effekt und auch eine Bewusstmachung zu erreichen. Ich habe im Moment Sorge vor dem Wort Planungssicherheit – wenn es bedeutet, dass wir schlicht weitere vier Monate schließen sollen, wäre es der falsche Weg. Es muss darum gehen, trotz der Pandemie so viel wie möglich Kultur möglich zu machen.

Was ärgert Sie im Moment in der Diskussion am meisten?

Man hat Maßnahmen ergriffen, von denen man eigentlich schon vor zwei Wochen wusste, dass sie sehr wahrscheinlich nicht ausreichen, um die Infektionszahlen zu senken. Dieses Unschlüssige hat Diskussionen aufkommen lassen, was zur Bildung oder Freizeit zählt und ob Restaurants wichtiger sind als Opernhäuser. Diese Diskussion führt hier nicht zum Ziel und schadet allen. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass Entscheidungsträger als Einzelpersonen verantwortlich gemacht werden. Da kann ich nur sagen: Wir müssen als Gesellschaft lernen, Frust auf den Virus umzulenken. Wir haben die jetzige Schließung als brutal und niederschmetternd empfunden. Aber wir brauchen klare, verlässliche Entscheidungen. Manchmal ist es besser, allen kurz weh zu tun, wenn sich dadurch zeitnah für alle dauerhaft mehr ermöglichen lässt.

Schaubühnen-Intendant Thomas Ostermeier hatte vorgeschlagen, in den Wintermonaten dicht zu machen und dafür im Sommer zu spielen?

Wir haben jetzt schon sieben Monate mit wechselnden Einschränkungen hinter uns, wo viel zu wenig stattfinden konnte. Im September und Oktober haben wir gezeigt, wie fantastische Aufführungen und Konzerte möglich sind und sich das Publikum bei uns trotzdem sicher fühlen kann. Den Apparat mit mehr als 600 Mitarbeitern einfach nur stillstehen zu lassen, wäre fatal. Wir sprechen auch von Künstlern, die wie Rennpferde im Stall gefangen sind. Proben und Aufführungen sind nötig, um die Qualität zu halten.

Es bleibt die Grundfrage: Ist Ihnen der kurzfristige On/Off-Modus lieber oder längere Schließungsphasen?

Ein Opernhaus muss sehr langfristig planen und eine solche Pandemiesituation ist selbstverständlich Gift dafür. Zu den Barocktagen hatten wir viele Gäste eingeladen, die sich lange darauf eingestellt und vorbereitet haben. Wenn es wie jetzt gerade kurzfristig abgesagt werden muss, dann sind wir gezwungen, Projekte zu verschieben oder ganz abzusagen. Aber mir ist es trotzdem lieber, kurzfristig mit der Situation umzugehen, als Monate lang ganz zu schließen. Im ersten Lockdown war ich noch dafür, weil wir alle den Virus erst verstehen lernen mussten. Jetzt wissen wir, mit welchen Hygienekonzepten wir dagegen ankommen.

Die Barocktage fangen Sie mit einem kleinen digitalen Angebot auf. Wie lange kann ein Opernhaus mit solch digitalen Angeboten, die einen künstlerischen und finanziellen Verlust bedeuten, durchhalten?

Das digitale Modell ist kein Ersatz, Oper entsteht im Raum und braucht das unmittelbare Erleben. Es ist wichtig, dass Qualität jetzt vor Quantität kommt. Dass in den ersten Wochen alles for free war, lässt sich dauerhaft nicht durchhalten. Wir hoffen, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen weiterhin und möglichst noch mehr engagieren, um Kunst und Kultur in dieser Zeit zugänglich zu machen. Beim „Lohengrin“ ist ZDF/ARTE mit dabei. Es ist für ein Opernhaus wichtig, hör- und sichtbar zu sein.

Die Pandemie wird Spuren hinterlassen. Welche Veränderungen liegen in der Opernwelt bereits in der Luft?

Kunst und Kultur ist eine treibende Kraft in der Gesellschaft und wir merken gerade, wie sie fehlt. Ich hoffe, dass auf breiter Basis bewusst wird, dass die Opern- und Konzerthäuser und natürlich auch die Theater ihre volle Kraft bewahren müssen. In den Häusern wird es Fokussierungen geben müssen. Ich denke etwa an Tourneen, auf denen nicht mehr zehn Orte an zehn Tagen bereist werden, sondern man sich an einem Ort nachhaltiger präsentiert, was ich an dieser Stelle auch als positives Umdenken empfinden würde. Es wird sicher so ein, dass wir in den nächsten Jahren die ein- oder andere Premiere weniger haben werden. Aber es darf nicht auf Kosten der kulturellen Vielfalt und künstlerischen Risikobereitschaft gehen. Es besteht auch die Gefahr, dass junge Menschen den Beruf des Künstlers künftig nur zögerlicher ergreifen. Da sind große Spätschäden denkbar.

Was erwarten Sie von der Berliner Politik in den kommenden Tagen und Wochen?

Wir haben eine gute Kommunikation und das sollte so bleiben. Wir haben alle verstanden, wie wichtig die Gesundheit für den Einzelnen ist und dass die Wirtschaftskraft leiden wird. Aber ich bitte auch um großes Verständnis für unsere Lage – Oper kann nun mal nicht im Homeoffice entstehen! Und man darf nicht vergessen, dass ein Opernhaus auch ein bedeutender ökonomischer Faktor in der Stadt ist.